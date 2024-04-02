«Какая-то несусветная глупость». После теракта в «Крокусе» люди массово сдают билеты на концерты

Многие концерты приходится переносить или вовсе отменять Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Теракт в «Крокус Сити Холле», который произошел за несколько минут до выхода на сцену группы «Пикник», напугал многих, кто планировал побывать на концертах. Люди стали массово отказываться от билетов. Организаторам массово поступают заявки на возврат денег.



По оценкам билетных агрегаторов, за первые пять дней после теракта было возвращено от 60 до 100 тысяч билетов по всей России. В то же время на руках у людей находится около 6–7 миллионов билетов. Вероятнее всего, те шоу и выступления артистов, которые были запланированы на ближайший месяц, либо перенесут, либо организаторы и вовсе откажутся их проведения.



Корреспондент MSK1.RU узнала, как массовый возврат билетов отразится на развлекательной отрасли в целом.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











«Организаторы потеряют огромные деньги»

Финансовый консультант Иван Докшин отметил, что в случае отмены концерта организаторы потеряют от 20 до 30% стоимости аренды помещения. Это ударит по индустрии, но не настолько, как в случае со сменой артистов. Некоторые после трагедии в «Крокус Сити Холле» опасаются выступать и поставили на паузу свою концертную деятельность.

— Здесь важно понимать, что одной из основных статей, затрат на концерт после организации самого действия является именно маркетинг, то есть реклама. Именно это может привести к банкротству мелких организаторов, — сказал Иван Докшин. — Маркетинг обычно занимает от 30 до 70% от стоимости всего мероприятия. И если деньги уже были потрачены, то как организатору привлечь новых участников и заплатить неустойку за смену даты?

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











По словам финансиста, дополнительно нужно поддерживать сотрудников, которые заняты организацией мероприятия, а это значит, что еще месяц, два или три нужно платить заработную плату.



— Если и проводить следующие мероприятия, то нужно задуматься о более серьезном подходе к безопасности. Это можно сравнить с временами COVID-19, — напомнил Иван Докшин. — Организаторы обязаны были предоставить маски и санитайзеры, а места в зале должны быть расставлены через одно. Это приводило, как и следовало ожидать, к дополнительным расходам организаторов.

Мы не задумываемся, но даже возврат средств за билеты стоит денег. Билетные агрегаторы обычно взимают до 1% от стоимости билетов. Иван Докшин, финансист

— А с другой стороны, прибыльность проведения таких мероприятий зачастую составляет более 50–70%. И если были проданы все билеты, то, возможно, эти мероприятия не будут убыточными, — заметил Иван Докшин. — В свою очередь, тревожность в нашем обществе может продлиться больше чем один месяц.

В этом уже случае, по мнению финансиста, напряжение в обществе и неопределенность будущего могут привести к еще большему давлению на концертную отрасль.

— Кто захочет пойти на мероприятие? Все будут сдавать билеты, а организаторы будут терять огромные деньги на переносе или возвратах, — сказал Иван Докшин. — К примеру, я сам на следующий день посещал торговый центр, и там было на 90% меньше людей, чем обычно. В воздухе повисла тревога.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











«Чтобы вернуть зрителей в концертные залы, нужно обеспечить безопасность»

Продюсер Александр Юнусов считает, что в последние годы концертная деятельность абсолютного большинства артистов значительно сократилась — пандемия и начало СВО стали этому причиной в первую очередь. Трагедия же, произошедшая 22 марта в «Крокусе», ситуацию усугубила.



— Людей, безусловно, пугает, что подобное может произойти и там, куда они запланировали пойти. И вовсе неудивительно, что первое время после таких событий возврат билетов увеличивается. Даже сами артисты отменяют выступления, — заметил продюсер. — Но жить и находиться в постоянном стрессе в современном мире невозможно. Человеку нужны эмоциональная разгрузка и положительные эмоции. А концерты — это живое общение артиста со зрителем — даже более, чем спектакли. Артисты выступают и в зоне СВО, в исправительных, образовательных и оздоровительных учреждениях, на мероприятиях. Говорить о завершении концертной деятельности как таковой не приходится.

Пока есть спрос, всегда будет предложение и каждое концертное мероприятие находит своего зрителя. Александр Юнусов, продюсер

Для того чтобы вернуть зрителей в концертные залы, по мнению Александра Юнусова, нужно, конечно, обеспечить безопасность. Усиливать ее необходимо везде и на регулярной основе. Например, в «Лужниках» сейчас действует многоуровневый контроль, практически как в аэропортах, но и такие системы тоже нужно постоянно совершенствовать.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











«Не ходить на концерты — несусветная глупость»

А вот композитор и продюсер группы Reflex Вячеслав Тюрин сказал о том, что на концерт его коллектива билеты никто не сдал. Состояться он должен был 6 апреля в «Крокусе».

— Все билеты на руках у наших зрителей. Все ждали даты переноса, и ее объявили. После чего мы прочитали много добрых комментариев и слов поддержки от поклонников группы, — рассказал Вячеслав Тюрин. — Думаю, что россияне вернули билеты на те концерты, о датах переноса которых до сих пор неизвестно, либо это какие-то ближайшие концерты, которые должны состояться со дня на день.

С момента теракта в «Крокусе» прошло мало времени. Людям надо дать время прийти в себя. Вячеслав Тюрин, композитор и продюсер

— Глупо рисковать жизнью, участвуя в экстремальных видах спорта, ездить на горнолыжные курорты, если ты не умеешь кататься на лыжах, — заметил Вячеслав Тюрин. — Очень много глупостей люди делают сами, даже не задумываясь, что они творят. В том числе употребляя водку в излишних количествах, объедаясь на ночь или гоняя на мотоцикле. Это почему-то не кажется смертельно опасным, а сходить на концерт — кажется... Какая-то несусветная глупость.