«Не собираются нормальные люди возвращаться»: Алла Пугачева жестко прошлась по Стасу Михайлову

— Стасик Михайлов, что это с тобой? Это я, безголосая певица, старенькая Алла Пугачева. Да я б встала перед тобой на колени-то. Да ноги не те. Чего ты испугался? Не собираются нормальные люди возвращаться туда, — заявила Алла Пугачева. — Так что давай, шуруй, зарабатывай, пока можешь. А если уж вернусь, ей-богу, скажу, что думаю.

