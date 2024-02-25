«Холопья пущай на ярмарку развлекаться ходят»: как новосибирцы отреагировали на решение УФАС о ценах на билеты в НОВАТ

Новосибирцы остались недовольны решением УФАС о том, что динамическое ценообразование в НОВАТе законно. Ведомство объяснило, что цены на услуги театров «не подлежат государственному регулированию». В этом случае стоимость учреждение может устанавливать какую хочет.
Вопрос о законности такой продажи встал после того, как театр выставил билеты по 50 тысяч рублей в ложу на гала-концерте Светланы Захаровой (12+). После открытия продаж цены даже в партер достигли 30 тысяч рублей, хотя на старте продаж были в два раза ниже. В театре объяснили, что на сайте «динамическая продажа билетов» — то есть чем их становится меньше, тем выше цена.
Новосибирцы ни с политикой театра, ни с решением новосибирского УФАС не согласны.
— С такими законами скоро в «Пятерочке» будет аукцион за последнюю бутылку кефира, — рассуждает пользователь beerman77.
— Как не подлежит регулированию? Оперный — государственный театр! — недоволен читатель НГС.
— Вот она, культура в массы. Все блага богатым, — расстроена Татьяна 53.
— Они хотят продавать по принципу аукциона. Но аукцион может быть только открытым, когда все участники видят количество товара и количество участников. Если же продажа делается в закрытую, то тут будут запросто ситуации как в самолетах, когда могут запросто продать 152 билета на 150 мест, и прочие злоупотребления, такие как завышение цены, создание ажиотажа по принципу «покупай дорого, а то завтра еще дороже будет». Не считаю такой бизнес честным бизнесом, — отметил пользователь.
— Если кто-то готов отвалить 50 тысяч рублей за билет, то почему и нет? Подавляющее большинство не могут, так как им до дыр вывернули карманы ценами на еду и прочими «обязательными платежами». У 99% просто нет таких денег на билет, так как они таких денег в глаза ни разу не видели, — уверен читатель НГС.
— То есть культура — она не для всех, а только для избранных? — задается вопросом пользователь.
— В оперном случаются студенческие дни с билетами для студентов по 500 рублей на любые места. Да и в обычные дни вполне можно купить билеты на галерке по 500–700 рублей, если делать это за 2 недели, — уверяет пользователь кулькулятр.
— Солидный НОВАТ для солидных господ, а холопья пущай на ярмарку развлекаться ходят, — написал Аарон Вассертрум.
— Всё возвращается на круги своя. Вместо «Культуру — в массы!» только избранным. Хорошо, что интернет пока доступен, — находит позитивное даже в такой новости пользователь.
— Еще ни разу наш «потрясающий» УФАС не сказал что-то против высоких цен на что бы то ни было: билеты в оперный, тарифы, взносы на капремонт и прочее. Всегда эта контора вещает, что всё законно, — недоволен комментатор.
— Дело не в том, законно или нет, а в том, что организация бюджетная должна заниматься культурой в массы людей, а не работать для кучки богатых, которые могут себе позволить купить такие билеты. Недавно была в Москве. За сутки до спектакля взяла билет на третий ряд Театра комедии с участием очень известных артистов. Цена билета — 3000 рублей. Играли прекрасно. Спектакль с одним антрактом и полноценными действиями, — поделилась опытом пользовательница.
— То есть театр оперы и балета в Новосибирске перестал быть доступным для большинства населения города. Осталось сделать вход в зоопарк по 5 тысяч за билет, и в городе не останется ни одного места для посещения. Будущего у города нет. Он так и останется серым городом-рынком, городом не для людей, — уверен читатель НГС.
В конце января в НОВАТе состоялась первая премьера 2024 года — на Малой сцене поставили «Сказку о царе Салтане» (6+). Режиссер немного сократил и адаптировал для юных зрителей одну из самых известных опер Римского-Корсакова.