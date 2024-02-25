«Холопья пущай на ярмарку развлекаться ходят»: как новосибирцы отреагировали на решение УФАС о ценах на билеты в НОВАТ

— Если кто-то готов отвалить 50 тысяч рублей за билет, то почему и нет? Подавляющее большинство не могут, так как им до дыр вывернули карманы ценами на еду и прочими «обязательными платежами». У 99% просто нет таких денег на билет, так как они таких денег в глаза ни разу не видели, — уверен читатель НГС.



— То есть культура — она не для всех, а только для избранных? — задается вопросом пользователь.

— В оперном случаются студенческие дни с билетами для студентов по 500 рублей на любые места. Да и в обычные дни вполне можно купить билеты на галерке по 500–700 рублей, если делать это за 2 недели, — уверяет пользователь кулькулятр.

