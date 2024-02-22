Платон и Достоевский, Стивен Кинг, Сорокин. Какие еще книги оказались в списке «для обсуждения проблематики ЛГБТ*-пропаганды»

«Победитель остается один». Пауло Коэльо

Детективный триллер с элементами гламура, изданный в 2008 году. Действие происходит во время кинофестиваля в Каннах. Главный герой — российский бизнесмен Игорь, который приехал во Францию, чтобы попробовать найти и вернуть свою бывшую жену. Он убивает одного за другим нескольких гостей кинофестиваля, среди которых актеры, режиссеры, модели и дизайнеры — после чего безнаказанным возвращается в Россию.



«Вы — Господь Бог или гей?» — спросил официант Игоря в ответ на его философское высказывание о допустимости разрушения мира ради любви.

«Портрет Дориана Грея». Оскар Уайльд

Это единственный роман ирландского писателя, и именно он принес ему известность и успех. Впервые книгу издали в 1890 году.



Здесь описана история красивого юноши: создается магическая связь между ним и его живописным портретом, и оба они меняются со временем. Всё начинается с того, что во время одной из светских встреч художник Бэзил обращает внимание на восхитительную внешность Дориана Грея и пишет картину, чтобы ее запечатлеть. Тем временем о юноше узнает приятель художника — лорд Генри — и спешит познакомиться с ним. Впоследствии именно под влиянием этого мужчины Дориан будет становиться беспринципным, развратным и самовлюбленным человеком — что в конце концов разрушит его. Какое-то время юноша встречается с актрисой Сибилой Вэйн, но резко порывает с ней после того, как она неудачно выступила в спектакле. Девушка кончает жизнь самоубийством. Спустя годы, уже перед собственной смертью, Грей собственными руками убивает человека, который осмелился сказать ему правду о нем. До конца жизни мужчина оставался внешне молодым и красивым, вместо него старел и становился уродливым его портрет.

