Была на «Евровидении», спела для популярного сериала и пропала. Где сейчас первая победительница шоу «Голос» из Татарстана

Единственный, кто в тот день повернулся к певице из Татарстана, — Александр Градский.

— У меня было ощущение, что кто-то из опытных людей этот романс вам поставил. Если вы это сделали сама, я вас поздравляю! Она профессиональная певица, ничего делать не надо, все ноты на месте. У меня даже сложилось впечатление, что я с ней работал, хотя это не так. Чтобы меня заломать, нужно спеть то, что никто не делал, — заявил мэтр.