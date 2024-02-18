Была на «Евровидении», спела для популярного сериала и пропала. Где сейчас первая победительница шоу «Голос» из Татарстана

Больше 11 лет прошло с того момента, как на ТВ вышел один из самых успешных проектов отечественного телевидения — шоу «Голос». Победительницей первого сезона стала молодая певица из Татарстана Дина Гарипова. После шоу Первого канала она стала набирать популярность, гастролировать, даже представляла Россию на «Евровидении», а потом Дина пропала.
Наши коллеги из 116.RU рассказывают, как живет и чем сейчас занимается победительница первого «Голоса» Дина Гарипова.
Дина. Детство
Будущая победительница первого сезона шоу «Голос» Дина Гарипова родилась 25 марта 1991 года в небольшом городе под Казанью — Зеленодольске. Музыкой она начала заниматься еще в детстве. Позже певица рассказывала, что талант достался ей от отца, который обладал красивым голосом и любил исполнять романсы. В 6 лет Дина стала ходить в детский театр песни «Золотой микрофон», где поражала преподавателей широким диапазоном.
Талант Дины замечали и члены жюри на многочисленных конкурсах и фестивалях, в которых восходящая звезда Зеленодольска принимала участие. Первая значимая победа — на конкурсе юных исполнителей «Жар-птица». Дина заняла призовое место.
Дина Гарипова успешно прошла обучение в «Золотом микрофоне», а после получила предложение отправиться в гастрольный тур с народным артистом Татарстана Габдельфатом Сафиным.
Однако вместо музыкальной карьеры девушка решила выбрать для себя другую творческую стезю — и поступила на факультет журналистики. Правда, в 18 лет Дина заключила контракт с продюсерской студией Романа Оболенского, а в
Дина. «Голос»
А через 2 года о Гариповой узнает вся страна. Певица из Татарстана пришла на кастинг в первый сезон шоу «Голос» на Первом канале. Для «слепых прослушиваний» Дина выбрала романс «А напоследок я скажу».
Единственный, кто в тот день повернулся к певице из Татарстана, — Александр Градский.
— У меня было ощущение, что кто-то из опытных людей этот романс вам поставил. Если вы это сделали сама, я вас поздравляю! Она профессиональная певица, ничего делать не надо, все ноты на месте. У меня даже сложилось впечатление, что я с ней работал, хотя это не так. Чтобы меня заломать, нужно спеть то, что никто не делал, — заявил мэтр.
Этап за этапом Гарипова вышла в финал конкурса. Ее соперницей стала певица тоже из Татарстана — Эльмира Калимуллина. Если верить данным Первого канала, в первом сезоне «Голоса» голосовали больше 1 миллиона 700 тысяч зрителей. И 54,1% из них выбрали именно Гарипову.
После победы в шоу «Голос» певица подписала двухлетний контракт со студией «Юниверсал», а в конце декабря 2012 года получила звание заслуженной артистки Татарстана.
Спустя 10 лет Гарипова вернулась в «Голос» и трогательно исполнила ту же самую песню «А напоследок я скажу». В десятом сезоне перед жюри и зрителями выступила уже уверенная в себе артистка. Первым к ней повернулся Дима Билан, следом — Пелагея и Леонид Агутин. А вот Александр Градский заветную кнопку не нажал. Но принял из рук ученицы букет.
Позже Гарипова много раз высказывала слова благодарности Градскому и тяжело переживала смерть наставника в ноябре 2021 года.
— Я благодарна ему за всё, что он сделал для нас. Мне невероятно жаль, что Александр Борисович не успел услышать много моих новых песен... Мне всегда важно было узнать его мнение. Остается верить, что он слышит нас сейчас… Я обещаю, вам, Александр Борисович, что буду следовать вашим наставлениям и никогда не предам вашу память, — писала в соцсетях Дина.
Дина. «Евровидение»
После победы в «Голосе» Гарипова стала много гастролировать, а 19 февраля 2013 года стало известно, что именно она представит Россию на «Евровидении». В 2013 году конкурс проходил в шведском городе Мальмё. Дина выступила с песней What If (англ. «Что, если...». — Прим. ред.), написанной шведскими продюсерами.
Гарипова взяла в конкурсе только 5-е место. Ее обошли артисты из Дании, Украины, Азербайджана и Норвегии. На «Евровидении-2013» наивысшую оценку в 12 баллов России поставили только две страны — Латвия и Эстония.
Сама Дина после конкурса говорила, что таким результатом довольна и участие в «Евровидении» воспринимает как приключение, о котором мечтала с детства.
— Я абсолютно довольна результатом, я изначально говорила, что для меня победить — не главное. И здесь мы попали в пятерку — это, по-моему, очень хорошо, — говорила тогда Гарипова.
Дина. Кино
На волне популярности Дина появляется в кинометографе. Правда, непосредственно на экране зритель видит ее только в эпизодической роли в сериале «Кураж» (16+). Там Гарипова сыграла секретаршу на «Мосфильме». В том же сериале ее голосом поет главная героиня Галла.
Пару лет спустя, в 2019 году, Гарипова записывает главный саундтрек к громкому сериалу «Зулейха открывает глаза». Кино сняли роману писательницы, уроженки Казани Гузель Яхиной. В последние годы постановки в театрах по «Зулейхе» стали снимать в театрах из-за антивоенной позиции Яхиной. Стоит сказать, что главную роль в сериале сыграла артистка тоже из Казани — Чулпан Хаматова.
Дина. Мама
О личной жизни Гариповой известно крайне мало. Артистка много раз говорила: это ее личная позиция, частную жизнь она хочет хранить в секрете от общества. Известно лишь, что Дина вышла замуж в 2015 году. Ее супруг — далекий от шоу-бизнеса человек. Певица даже не публикует с супругом совместных снимков.
Но 14 февраля 2022 года артистка фанатов удивила и обрадовала одновременно: Дина опубликовала несколько снимков, на которых у нее было видно округлившийся живот. Гарипова сообщила, что они с супругом ждут первенца.
Сына Дина родила 19 июня. Малышу дали имя Адам.
— Для меня в каждом периоде взросления Адама есть свои прелести и сложности. Но сейчас все-таки проще, потому что он уже бегает, немного разговаривает. Уже можно понять, чего он хочет, а что ему не нравится, есть коммуникация, — рассказала Дина в одном из недавних интервью.
По словам артистки, сын тоже уже проявляет интерес к музыке: у него есть любимые песни, которым он даже пытается подпевать.
На несколько лет из-за материнства Гарипова ушла в тень. Когда Адам чуть подрос, она стала делать попытки возвращаться к выступлениям. Но их было немного — и каждое она планировала заранее. Молодая мама объясняла: ей важнее быть вместе с ребенком и посвящать ему больше времени.
— Я стараюсь максимально много времени посвящать ребенку. От некоторых мероприятий пока отказываюсь, потому что понимаю: сейчас такое время, когда малыш особенно во мне нуждается. И я не хочу часто оставлять его без своего внимания. Каждый концерт планирую заранее, чтобы было с кем оставить сына, подготовить всё необходимое для него и спокойно работать. Рада, что организаторы концертов с пониманием относятся к моему новому статусу и стараются прислушиваться к моим просьбам, например устроить выступление так, чтобы я скорее попала домой, — делилась Гарипова с нашими коллегами из StarHit.
Дина. Возвращение
В 2023 году Гарипова снова стала активно заниматься карьерой. 7 октября она презентовала новую песню «Выше». И, судя по реакции фанатов, свою аудиторию артистка порадовала.
Следом она выпускает песню «Весна» — кавер на известную композицию Алсу.
— Для меня большая честь принять участие в трибьют-альбоме, посвященном композитору, поэту и певцу Александру Шевченко, — написала исполнительница на своей страничке во «ВКонтакте». — Я очень надеюсь, что песня обретет новую жизнь и будет сохранять память о прекрасном музыканте еще очень и очень долго!
Ну а в конце 2023 года Гарипова показалась на большом экране. Она спела песню Аллы Пугачевой «Ты на свете есть» в новогоднем шоу на Первом канале.
В новом же году Гарипова планирует активно гастролировать. Ближайший концерт победительница первого «Голоса» планирует уже в марте в Санкт-Петербурге. Ну и по-прежнему Дина служит в театре «Градский Холл». Ее фото стоит в одном ряду с основателем театра, ее наставником и главным путеводителем в мир отечественной эстрады Александром Градским.