С какого района будешь? Кто сыграл милиционершу Иру в «Слове пацана»



Красовская мечтала быть адвокатом, поэтому после школы поступила на факультет международного права. Но на втором курсе она ушла на заочное отделение, потому что не могла совмещать учебу и новую работу — моделинг. Попробовать себя в качестве модели Насте предложила бабушка. На первом же показе местных дизайнеров ее заметили и пригласили сотрудничать с агентством. Работать моделью она стала спустя полгода после начала учебы в вузе. С 2017 года она работала на подиумах Кореи, Китая и Италии.