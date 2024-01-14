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«Слово пацана»

С какого района будешь? Кто сыграл милиционершу Иру в «Слове пацана»

Актриса не получала актерское образование

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Инспектора по делам несовершеннолетних Ирину сыграла белорусская актриса Анастасия Красовская

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Продолжаем серию публикаций об актерах нашумевшего сериала «Слово пацана» (18+). Пора поговорить и о женской половине актерского состава. Сегодня на очереди милиционерша Ирина — дама сердца главного героя Пальто. Сыграла ее молодая актриса Анастасия Красовская.

Слева направо: Зима, Адидас, Ирина и Турбо

Слева направо: Зима, Адидас, Ирина и Турбо

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Рассказываем, как девушка с юрфака попала в кино.

Анастасия Красовская родилась 2 января 1999 года в Минске. Семья у девушки обычная, мама — организатор свадеб, папа работал в администрации белорусской железной дороги. Всё свое детство Настя провела с бабушкой, она же занималась ее воспитанием. Родители старались максимально занимать будущую актрису: она посещала несколько кружков, но это не мешало ей быть немного хулиганкой и иногда прогуливать уроки.

Настя всё детство провела в Беларуси

Настя всё детство провела в Беларуси

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Красовская мечтала быть адвокатом, поэтому после школы поступила на факультет международного права. Но на втором курсе она ушла на заочное отделение, потому что не могла совмещать учебу и новую работу — моделинг. Попробовать себя в качестве модели Насте предложила бабушка. На первом же показе местных дизайнеров ее заметили и пригласили сотрудничать с агентством. Работать моделью она стала спустя полгода после начала учебы в вузе. С 2017 года она работала на подиумах Кореи, Китая и Италии.

Съемка для итальянского журнала

Съемка для итальянского журнала

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Кампейн для корейского издания

Кампейн для корейского издания

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Свою личную жизнь девушка тщательно оберегает. СМИ часто приписывают ей различные романы — была информация, что Красовская встречалась с актером Павлом Табаковым. Сама же актриса никак не комментирует слухи.

Красовская тщательно оберегает свою личную жизнь

Красовская тщательно оберегает свою личную жизнь

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Актерского образования у Анастасии нет, но опыт модели помог ей попробовать другое направление. В 2019 году Красовская впервые снялась в клипе — это была песня «Витаминка» Тимы Белорусских.

Дебютом в кино стала картина Натальи Кудряшовой «Герда» (2021 год), где актриса сыграла главную роль. И сыграла достойно, получив награду на кинофестивале в швейцарском Локарно за лучшую женскую роль.

Дебютировала актриса в фильме «Герда» и сразу в главной роли

Дебютировала актриса в фильме «Герда» и сразу в главной роли

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За роль в фильме «Герда» актриса получила награду «Серебряный леопард» за лучшую женскую роль

За роль в фильме «Герда» актриса получила награду «Серебряный леопард» за лучшую женскую роль

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Дальше в фильмографии Анастасии были не менее успешные работы: «Трудные подростки», «Бультерьер», «Стая», «Черная весна», «Актрисы», «Белый список». В следующем году выйдет еще два проекта с ее участием — «Внутри убийцы» и «Дайте шоу».

В фильме «Бультерьер» Настя сыграла девушку Ольгу

В фильме «Бультерьер» Настя сыграла девушку Ольгу

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В сериале «Черная весна» актриса сыграла с паре с Глебом Калюжным

В сериале «Черная весна» актриса сыграла с паре с Глебом Калюжным

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В 2023 году девушка присоединилась к касту сериала «Слово пацана» (18+). Проект заинтересовал Красовскую взрослой ролью, потому что до этого актриса играла преимущественно подростков с трудностями. Ну и ей хотелось поработать с режиссером Жорой Крыжовниковым.

Анастасия Красовская и Леон Кемстач, сыгравший Пальто

Анастасия Красовская и Леон Кемстач, сыгравший Пальто

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Молодая артистка уверена, что сериал ничего не навязывает и уж тем более не романтизирует бандитизм, он лишь рассказывает историю. А человек, который смотрит, сам вправе сделать вывод — какую мысль он оттуда извлечет.

— Важно рассказывать и показывать: ребята делают так и получается так. А выводы каждый способен сделать сам. На мой взгляд, в работе видны переживания персонажей, их внутренние изменения, отношения с семьей, друзьями. Если в начале может показаться, что они живут весело, задорно, на адреналине и кураже, то постепенно, я думаю, зрители увидят, как пацаны начинают саморазрушаться. И меня как человека это зрелище отталкивает, — поделилась в интервью Красовская.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: start.ru / Instagram*

Свою героиню, инспектора по делам несовершеннолетних Ирину, актриса описывает как человека, который искренне хочет помочь.

— Это единственный человек во всём сериале, который действительно хочет помочь, и прибегает не к каким-то методам силы, а методам разговора, обсуждений, бесед, примеров. Человек, который действительно хочет помочь и вкладывает всего себя. Самое важное качество Ирины — она пытается примером показать, а не навязать, что есть другие компании и увлечения и что не обязательно обижать других, чтобы состояться, — рассказала актриса.

Актриса описывает свою героиню как человека, который искренне хочет помочь

Актриса описывает свою героиню как человека, который искренне хочет помочь

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Красовская ведет страницы в соцсетях: в запрещеннограме у неё 215 тысяч подписчиков, в телеграм-канале ее читает почти 40 тысяч человек. Но назвать ее активным пользователем сложно, в основном девушка делится снимками с работы.

В соцсетях молодая актриса делится только работой

В соцсетях молодая актриса делится только работой

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* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

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