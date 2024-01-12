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«Ему было очень плохо»: чем запомнился артист Юрий Соломин и что известно о причинах его смерти

Худрук Малого театра скончался после перенесенного инсульта

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В одном видео показываем, чем запомнился артист Юрий Соломин

Видео: Городские порталы

В четверг, 11 января, стало известно, что народный артист СССР и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин умер на 89-м году жизни. У артиста были серьезные проблемы со здоровьем: его госпитализировали 6 ноября прошлого года после того, как он потерял сознание.

Тогда медики диагностировали у него инсульт. В прошлом месяце состояние Юрия Соломина улучшилось, однако ночью 11 января заслуженный деятель театра и кино скончался у себя дома. Точная причина смерти пока не установлена.

Чем запомнился россиянам Юрий Соломин — смотрите в коротком видео чуть выше.

Вдова актера Виталия Соломина, брата Юрия, рассказала нашим коллегам из MSK1.RU, что до последнего надеялась на поправку деверя:

— Я знала о том, что ему очень плохо, что он не может самостоятельно ходить или даже стоять. Он не восстановился полностью после инсульта. Но я надеялась, что, будучи дома, при участии инструкторов ЛФК или другой медицины его смогут поднять на ноги. Надеялась, что сердце у него здоровое, остальные функции как-то могут восстановиться. Он прожил очень насыщенную, творческую, интересную жизнь,.

Российский актер и режиссер театра и кино Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Его дебют в кино состоялся в 1960 году — он исполнил главную роль в картине «Бессонная ночь». А большую известность ему принесла роль Павла Кольцова в телевизионном фильме «Адъютант его превосходительства».

Прощание с Юрием Соломиным запланировано на 15 января, оно пройдет в Малом театре. Народного артиста СССР похоронят на Троекуровском кладбище.

В 2022 году портал CHITA.RU взял интервью у Юрия Соломина. В откровенной беседе артист рассказал о том, почему он выбрал профессию актера, о внезапной операции и о тяжести жизни в послевоенной Чите.

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