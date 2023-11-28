Михаил Боярский перенес операцию на сердце. Публикуем эксклюзивную информацию о состоянии артиста

Во вторник, 28 ноября, стало известно о том, что в Санкт-Петербурге госпитализировали Михаила Боярского. У него случился инфаркт. В разговоре с MSK1.RU его двоюродная сестра рассказала, что артист действительно решил обратиться за помощью к медикам.
— Всё хорошо. Немного сердце пошалило. Решили дома не пересиживать этот приступ сердечный, а обратиться за профессиональной помощью. Мы с ним разговаривали недавно, всё обошлось. Просто прихватило сердце. Это было в первый раз, поэтому решили обратиться за помощью, — рассказала MSK1.RU Екатерина, двоюродная сестра Михаила Боярского.
Источник в Минздраве Санкт-Петербурга подтвердил MSK1.RU информацию о том, что у Михаила Боярского был инфаркт. Днем в понедельник, 27 ноября, его госпитализировали в Мариинскую больницу Санкт-Петербурга.
По предварительным данным, накануне у него случился инфаркт миокарда. Лечение Боярского обсуждал консилиум врачей. Артисту уже провели операцию на сердце, он переведен из реанимации в неотложную кардиологию.
— Было это еще вчера, 27 ноября. Боярский поступил [в больницу] около часа дня. Ему сделали операцию, коронаграфию (исследование сосудов сердца для диагностики ишемической болезни. — Прим. ред.). У него проблема была, сужение артерии. Восстановили ток крови ангиопластикой. То есть, по сути, поставили стент в коронарную артерию, которая питает сердце. Операция была через пару часов после госпитализации. Перевели его потом из реанимации в отделение неотложной кардиологии, — рассказал источник MSK1.RU.
По данным источника MSK1.RU, состояние Боярского могло осложниться из-за сопутствующих заболеваний — сахарного диабета, гипертонии и болезни легких.
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