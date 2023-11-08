Известный француз прилетел в Новосибирск — что он сказал о городе

Известный дирижер из Франции выступил в Новосибирске — Клеман Нонсьё прилетел в город в конце октября и поразился количеству снега.
— Первый раз в Новосибирске, в Сибири. Здесь уже зима, — восторженно поделился впечатлениями Клеман.
В НОВАТе он дирижировал в балете «Щелкунчик» и на гала-концерте Аиды Гариффулиной. Мы поговорили с дирижером и записали его впечатления о Сибири и работе в России.
— Здесь другая атмосфера, чем в Москве. Я это тоже чувствую. Дирижировал балетом «Щелкунчик» и это было очень трогательно. Это для меня вообще новый опыт, и новый опыт в принципе в России. Я очень рад, — улыбается француз.
Он очень высоко оценил оркестр НОВАТа.
— Они очень профессиональны, реактивны и готовы к работе, — подчеркнул дирижер.
Клеман Нонсьё дирижировал такими выдающимися коллективами, как Российский национальный оркестр, Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского, Государственная академическая симфоническая капелла России, оркестр театра Комише опер (Берлин), Лондонский симфонический оркестр, Берлинский симфонический оркестр, Бранденбургский государственный оркестр, оркестр «Камерная академия Потсдама», Бохумский симфонический оркестр, Котбусский, Штутгартский, Нойбранденбургский, Магдебургский, Афинский филармонические оркестры, Банатульский государственный филармонический оркестр Тимишоары.
Оперная дива Аида Гариффулина выступила в НОВАТе 3 ноября в рамках фестиваля искусств «Хворостовский». Она выступала на «Арене ди Верона» и с Пласидо Доминго, пела с Андреа Бочелли. Певица исполнила роль оперной дивы Лили Понс в биографическом фильме «Флоренс Фостер Дженкинс» с участием мировых кинозвезд Мерил Стрип и Хью Гранта. Показываем и рассказываем всё, что известно о красавице, на видео.