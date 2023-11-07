«Помогали специалисты шахты»: режиссер из Новосибирска восстановил киноаппаратуру из 60-х на севере России

Новосибирский режиссер Сергей Шуберт восстановил советскую киноаппаратуру 1960-х в одном из самых северных поселков России Баренцбурге, который находится в архипелаге Шпицберген. Первый пленочный показ фильма на восстановленной киноаппаратуре состоялся в субботу, 4 ноября.
Последние три месяца Сергей Шуберт занимался другими кинопроекторами «Ксенон-3А», которые были выпущены в конце 1960-х.
— Самое сложное было разобраться, как эта техника работала, как подключалась, ведь я не был раньше знаком с такими раритетами. В работе мне помогали специалисты из шахты Баренцбурга. Удалось восстановить всю кинопроекционную аппаратную, как она действовала раньше, благо на острове нашлись запчасти для этой техники, заказанные в свое время еще советскими полярниками, — рассказал НГС Сергей Шуберт.
Как рассказал НГС режиссер, последний раз в местном ДК кино показывали в начале 2000-х годов. Десятки лет кинотеатр был заброшен. В понедельник, 6 ноября, жители поселка смогли увидеть киножурнал «Новости дня» 1983 года и художественный фильм «Я шагаю по Москве» 1964 года с оригинальных кинопленок фильмохранилища Баренцбурга. После сеанса зрителям устроили экскурсию. Теперь пленочные показы для полярников и гостей Шпицбергена будут проходить каждые выходные.
В самом северном поселке России Пирамида в конце октября завершил киносезон фильмом Андрея Тарковского «Ностальгия». Его показывают на киноаппаратуре «Мир-3А» выпуска 1980-х годов. По словам новосибирца, не многие зрители досидели до конца сеанса. Кинозал в Пирамиде не отапливается. Сезон вновь начнется весной.
Фильм Станислава Шуберта про поселок Пирамида в прошлом году выиграл в «Лучшее экспериментальное видео» в фестивале REC, который проходил в Санкт-Петербурге.