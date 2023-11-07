«Помогали специалисты шахты»: режиссер из Новосибирска восстановил киноаппаратуру из 60-х на севере России

— Самое сложное было разобраться, как эта техника работала, как подключалась, ведь я не был раньше знаком с такими раритетами. В работе мне помогали специалисты из шахты Баренцбурга. Удалось восстановить всю кинопроекционную аппаратную, как она действовала раньше, благо на острове нашлись запчасти для этой техники, заказанные в свое время еще советскими полярниками, — рассказал НГС Сергей Шуберт.