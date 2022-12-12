Петербургские критики оценили фильм новосибирского режиссера про поселок за полярным кругом

Работа новосибирского режиссера Станислава Шуберта «Кино на краю света» выиграла в номинации «Лучшее экспериментальное видео» в фестивале REC, который проходил в Санкт-Петербурге. Фильм был снят до начала пандемии в поселке Пирамида на Шпицбергене.
— Этот небольшой фильм я снимал, когда работал на Шпицбергене в полузаброшенном российском поселке Пирамида. Там есть огромное хранилище кинохроники и художественных фильмов на кинопленке, мы тогда там восстановили кинотеатр, — рассказал НГС Станислав Шуберт.
Как уточнил режиссер, награждение проходило в Ленфильме, где выдавали металлические статуэтки.
— Тогда я победил в номинации короткого метра с фильмом «Стена». Потом еще неоднократно получал призы за документальные фильмы — «Под парусом мечты» и «Белая тайга Издревой». Просто приятно было поучаствовать в нашем фестивале, который теперь стал петербургским, так как участвовал в нем еще во времена студенческой молодости, ностальгия такая, — поделился режиссер.
Станислав Шуберт добавил, что первый фестиваль REC проходил еще в 2007 году в Новосибирске.
В Новосибирск приехал режиссер фильма про Янку Дягилеву. Картина вызывала противоречивые эмоции у поклонников новосибирской рок-певицы, которой она посвящена.