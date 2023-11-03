Зачем Пугачёва вернулась в Россию? Всё, что известно о внезапном приезде певицы

Сегодня ночью стало известно, что певица Алла Пугачёва вернулась в Россию. Ее заметили на пограничном переходе в Пскове, а утром — в Москве на Ленинградском вокзале. После этого певица отправилась в деревню Грязь, где долгое время жила вместе с супругом — Максимом Галкиным*. Рассказываем всё, что известно о возвращении Пугачёвой в Россию, а также о том, почему она решила это сделать.
О том, что певица вернулась в Россию, РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией, — по его данным, Пугачёва приехала через Псков. Как сообщает Baza, Пугачёва скрывала лицо платком, когда пересекала пограничный переход в Псковской области. Там ее ждало авто марки Toyota Camry черного цвета.
Утром Аллу Пугачёву заметили на Ленинградском вокзале с чемоданом в сопровождении помощника и концертного директора Елены Чупраковой. У вокзала певица села в черный Rolls-Royce — позже этот автомобиль заметили заезжающим на территорию особняка в деревне Грязь.
Возвращение певицы вызвало у россиян смешанные чувства. Например, общественники из организации «Зов народа» обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину и министру МВД Владимиру Колокольцеву. Они потребовали наказать Пугачёву по статье об «оскорблениях в интернете». Публичные оскорбления активисты усмотрели в высказываниях Примадонны о своих недоброжелателях: ей припомнили фразу о «холопах и рабах». Максимальное наказание по этой статье — штраф в 10 тысяч рублей.
— Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла, — писала в социальных сетях Алла Пугачёва. — Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами.
Помимо этого, певицу попросили проверить на участие в финансировании ВСУ из-за того, что она поддержала в социальных сетях своего мужа.
— Считаем ее действия недопустимыми и оскорбительными по отношению к россиянам и не имеющими оснований, — следует из обращения «Зова народа». — После ее заявлений мы как общественное движение сталкивались с массовым негодованием со стороны общества.
«Зов народа» — это межрегиональное правоконсервативное общественное движение, которое называет своими целями «защиту России и народа, развитие ее традиций, культуры, нравственности, духовных скреп и истории». Ранее они обращались с жалобами и на других артистов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напротив, не усмотрел ничего криминального в возвращении Пугачёвой на родину.
— Родственник иноагента, во-первых, именем нарицательным не является и не должен являться. Второе: российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять — это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира. И, естественно, любой российский гражданин добропорядочный, законопослушный — он всегда свободно возвращается на свою родину в Российскую Федерацию и так же свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте, — заявил Песков.
Сколько певица пробудет в России, неизвестно. Загадкой остается и цель ее возвращения. Как сообщил источник SHOT из окружения Примадонны, она приехала, чтобы составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми, которые семья не взяла с собой в прошлый визит. Кроме того, в окружении певицы считают, что Алла Борисовна попытается помочь своему мужу решить вопрос со статусом иноагента.
По данным источника SHOT, Алла Пугачёва давно завещала всё свое имущество своим младшим детям, но владельцем замка в деревне Грязь по-прежнему является Максим Галкин*. Предположительно, певице нужно решить некоторые вопросы с нотариусом, связанные с наследованием их детьми этого замка. Также в телеграм-канале SHOT уверяют, что Пугачёва также может посетить церемонию прощания с народным артистом, дирижером Юрием Темиркановым, который скончался накануне.
Неожиданную версию выдвинул скандальный шоумен Стас Барецкий. По его словам, он уже успел встретиться с Пугачёвой и очень обрадовался ее возвращению.
— Мне кажется, что она приехала надолго. Может быть, уже и не уедет, — сообщил он MSK1.RU. — Я надеюсь, что у нас с ней всё получится. Мы дружим не просто так... У нас есть кое-какие отношения личностного характера. Алла Борисовна пока об этом не заявляла, но рано или поздно это всплывет наружу! Я об этом говорю уверенно. Надеюсь, когда она разведется с Галкиным*, мы будем жить вместе в этом замке в деревне Грязь.
Барецкий также поделился подробностями их сделки по поводу замка в деревне Грязь. Ранее шоумен заявлял, что покупает дом Пугачёвой, но никаких подтверждений этому не нашли. В мае этого года певица вообще ночевала там после приезда в Россию.
— С Максимом* у них нелады, они на грани развода, что для сведущих людей не секрет. Соответственно, я пошел ей навстречу, она отменила сделку, — рассказал Барецкий. — Она вернула нам задаток. Будет жить в деревне Грязь без Максима*. Потому что Максиму* сюда возвращаться, конечно, нереально.
Помощница Пугачёвой Елена Чупракова в комментарии MSK1.RU назвала заявления Барецкого бредом.
Примадонна вместе с семьей покинула Россию вскоре после начала СВО и остановилась в Израиле. В мае этого года певица приезжала на родину, чтобы попрощаться со своим другом — модельером Валентином Юдашкиным. Тогда с ней пообщался советник президента Дмитрий Песков, а на прощание поцеловал руку.
* Признан в РФ иностранным агентом в 2022 году.