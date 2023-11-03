Зачем Пугачёва вернулась в Россию? Всё, что известно о внезапном приезде певицы

— Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла, — писала в социальных сетях Алла Пугачёва. — Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами.



Помимо этого, певицу попросили проверить на участие в финансировании ВСУ из-за того, что она поддержала в социальных сетях своего мужа.



— Считаем ее действия недопустимыми и оскорбительными по отношению к россиянам и не имеющими оснований, — следует из обращения «Зова народа». — После ее заявлений мы как общественное движение сталкивались с массовым негодованием со стороны общества.

