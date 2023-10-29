Потерял память от наркотиков и две недели провел в коме: нелегкая судьба звезды «Друзей» Мэттью Перри

Мэтью стали постоянно узнавать на улицах, и первое время это ему даже нравилось — в интервью он признавался, что его жизнь «стала похожа на Диснейленд». Везло актеру и в личной жизни: в 1995 году Перри встречался с актрисой Ясмин Блит, знаменитой по роли в «Спасателях Малибу», а в 1996 году у него закрутился роман с Джулией Робертс.



Тяжелая зависимость

После нескольких сезонов «Друзей» на съемочной площадке стали замечать, что Перри приходит на работу с похмелья. Оказалось, что актер уже несколько лет страдает зависимостью от наркотиков и алкоголя. Мэттью признавался, что всё началось с привыкания к обезболивающему, а затем он переключился на запрещенные вещества. По словам актера, он не помнил весь период работы с третьего по шестой сезоны «Друзей» — наркотики стерли три года из памяти.

