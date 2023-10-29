Потерял память от наркотиков и две недели провел в коме: нелегкая судьба звезды «Друзей» Мэттью Перри

Все мы знаем Мэттью Перри по роли Чендлера из «Друзей». Добродушный и обаятельный герой сериала полюбился миллионам зрителей. Но мало кто знал об обратной стороне жизни самого актера: многие годы он безуспешно пытался бороться с наркозависимостью, которая разрушала его. О том, как сложилась нелегкая судьба Мэттью Перри, рассказали наши коллеги из StarHit.
Путь к славе
Мэттью Перри долго шел к славе. Сначала актер начал выступать в театре, сыграв в спектаклях «Звуки музыки», «Наш город» и «Чудотворец». Будущую звезду заметили и пригласили сняться в ситкоме «Чарльз в ответе», а затем — в мелодраме «Серебряные ложки». Небольшие роли не принесли успеха Мэттью, но дали понять, что он хочет от жизни.
После первых ролей Перри загорелся мечтой стать известным: как он рассказывал потом, ему хотелось внимания, денег и «лучшего места в ресторане». Переломный момент случился, когда ему досталась роль в сериале «Второй шанс». Роль Чезза Рассела приглянулась зрителям настолько, что продюсеры даже сменили формат сериала, отдав больше экранного времени Перри.
В 90-х актер успел сняться в сериалах «Свободные от дома», «Кто здесь босс?», «Беверли-Хиллз, 90210», но все эти роли не принесли славы. В отличие от «Друзей» — роль Чендлера Бинга прославила актера на весь мир.
Мэтью стали постоянно узнавать на улицах, и первое время это ему даже нравилось — в интервью он признавался, что его жизнь «стала похожа на Диснейленд». Везло актеру и в личной жизни: в 1995 году Перри встречался с актрисой Ясмин Блит, знаменитой по роли в «Спасателях Малибу», а в 1996 году у него закрутился роман с Джулией Робертс.
Тяжелая зависимость
После нескольких сезонов «Друзей» на съемочной площадке стали замечать, что Перри приходит на работу с похмелья. Оказалось, что актер уже несколько лет страдает зависимостью от наркотиков и алкоголя. Мэттью признавался, что всё началось с привыкания к обезболивающему, а затем он переключился на запрещенные вещества. По словам актера, он не помнил весь период работы с третьего по шестой сезоны «Друзей» — наркотики стерли три года из памяти.
Мэттью попадал в реабилитационные центры в 1997 и 2001 годах, но рехабы не помогли ему бросить наркотики. Чтобы самостоятельно не встречаться с дилерами, одно время актер заставлял свою беременную девушку Кейти Эдвардс покупать ему наркотики. Актер уверял, что полиция не заподозрит женщину в положении. Эдвардс приносила запрещенные вещества прямо на съемочную площадку до тех пор, пока не решила порвать с Перри.
После того как съемки «Друзей» закончились, Мэттью продолжил принимать наркотики — актера видели на улице в непотребном виде с пустым взглядом. Перри неоднократно пытался бороться с зависимостью и признавался журналистам в 2013 году, что прекратил употреблять, но это оказалось ложью.
Болезнь и смерть
В 2018 году из-за опиатов у Перри случился разрыв толстой кишки — актера подключили к аппарату ЭКМО, который заменял ему работу сердца и легких. Две недели он находился в коме. Врачи говорили, что шансы Мэттью выжить — всего 2%. Но им удалось спасти актера — после возвращения «с того света» Мэттью пришлось девять месяцев жить с калоприемником. Терапевт предупредил Мэттью, что если он продолжит злоупотреблять, то проведет в таком состоянии всю оставшуюся жизнь.
После болезни Мэттью Перри вновь заявил о решении бросить наркотики. Но получилось ли у него завязать на самом деле, неизвестно. В последние годы актер не снялся ни в одной роли, а все отношения с девушками складывались неудачно. Последний серьезный роман у Перри случился в 2018 году — он встретил литературного менеджера Молли Гурвиц и планировал жениться на ней. Она уговорила его пройти еще один курс лечения от зависимости, но свадьба так и не состоялась — в 2020 году пара рассталась.
Последний раз Мэттью Перри появился на экранах в 2021 году — в специальном выпуске «Друзей», который вновь собрал всеми любимых актеров. Но и там Мэттью выглядел растерянным и говорил невнятно, из-за чего фанаты заподозрили, что он вновь начал употреблять. С тех пор никаких новостей из жизни актера не поступало.
В итоге всё закончилось трагично — 29 октября 2023 года Мэттью Перри нашли мертвым в собственном доме. Актер лежал в джакузи, следов наркотиков нигде не обнаружено. По предварительным данным, у Мэттью остановилось сердце.