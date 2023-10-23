freedom
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 4/10
usd 95.91
eur 101.43
Тема дняПервый снег выпал в Новосибирской области
Все новости
Все новости

Улыбчивый лук и глазастая улитка. Сибирячка продает коллекцию стеклянных игрушек — она просит за нее 180 тысяч

Продавец уверяет: на то, чтобы собрать коллекцию, понадобились десятки лет

2 156

Сибирячка продает в интернете коллекцию стеклянных игрушек за 180 тысяч рублей

Поделиться

На сайте объявлений жительница Новосибирска Елизавета выставила на продажу коллекцию стеклянных игрушек — советских и новых. Девушка просит за нее 180 тысяч рублей.

Точное количество игрушек, из которых состоит коллекция, Елизавета не называет: в описании говорится, что всего их несколько сотен.

Сибирячка предлагает покупателям игрушечный мини-лук, у которого есть глаза, нос и рот; улитку с зеленой раковиной и большими желтыми глазами; прозрачного ежа, жирафа и многие другие экземпляры.

В коллекции есть стеклянные еж, бык, лук и другие экземпляры

В коллекции есть стеклянные еж, бык, лук и другие экземпляры

Поделиться

Игрушки продаются только все вместе — по одной их купить нельзя, отмечается в объявлении. Как утверждает продавец, на то, чтобы собрать эту коллекцию, ушло несколько десятков лет:

— Эта коллекция — огромная. В ней есть стеклянные игрушки как из СССР (привезены из разных городов), так и новые.

НГС пытался связаться с Елизаветой, чтобы подробнее узнать о ее товаре, но сделать это на момент выхода публикации не удалось.

Еще один сибиряк продает картину, нарисованную на картоне художественными брызгами — он просит за нее 1,5 миллиона рублей.

По теме

АвитоКоллекцииОбъявленияНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter