Улыбчивый лук и глазастая улитка. Сибирячка продает коллекцию стеклянных игрушек — она просит за нее 180 тысяч

На сайте объявлений жительница Новосибирска Елизавета выставила на продажу коллекцию стеклянных игрушек — советских и новых. Девушка просит за нее 180 тысяч рублей.
Точное количество игрушек, из которых состоит коллекция, Елизавета не называет: в описании говорится, что всего их несколько сотен.
Сибирячка предлагает покупателям игрушечный мини-лук, у которого есть глаза, нос и рот; улитку с зеленой раковиной и большими желтыми глазами; прозрачного ежа, жирафа и многие другие экземпляры.
Игрушки продаются только все вместе — по одной их купить нельзя, отмечается в объявлении. Как утверждает продавец, на то, чтобы собрать эту коллекцию, ушло несколько десятков лет:
— Эта коллекция — огромная. В ней есть стеклянные игрушки как из СССР (привезены из разных городов), так и новые.
НГС пытался связаться с Елизаветой, чтобы подробнее узнать о ее товаре, но сделать это на момент выхода публикации не удалось.
Еще один сибиряк продает картину, нарисованную на картоне художественными брызгами — он просит за нее 1,5 миллиона рублей.