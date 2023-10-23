Улыбчивый лук и глазастая улитка. Сибирячка продает коллекцию стеклянных игрушек — она просит за нее 180 тысяч

Точное количество игрушек, из которых состоит коллекция, Елизавета не называет: в описании говорится, что всего их несколько сотен.



Сибирячка предлагает покупателям игрушечный мини-лук, у которого есть глаза, нос и рот; улитку с зеленой раковиной и большими желтыми глазами; прозрачного ежа, жирафа и многие другие экземпляры.