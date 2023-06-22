Седьмую «Ленинградскую» симфонию Шостаковича исполнили у НОВАТа в День памяти и скорби: фоторепортаж

22 июня в 20:00 в сквере у театра оперы и балета исполнили Седьмую («Ленинградскую») симфонию Дмитрия Шостаковича. Уже традиционную для Новосибирска акцию ко Дню памяти и скорби посетил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
Само легендарное произведение было написано Дмитрием Шостаковичем в годы Великой Отечественной войны.
Симфонию исполнил Новосибирский академический симфонический оркестр.
В Новосибирске Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича впервые исполнили 9 июля 1942 года в присутствии автора.
Одним из почетных гостей небольшого концерта стала космонавт Анна Кикина.
Свободных сидячих мест практически не было.
Симфония названа «Ленинградской» и посвящена героическому подвигу Куйбышева — родного города композитора.
Сегодня в Новосибирске была объявлена минута молчания. Видео о том, как это было.