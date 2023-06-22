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Тема дняЛенинградская симфония у НОВАТа: фоторепортаж
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Седьмую «Ленинградскую» симфонию Шостаковича исполнили у НОВАТа в День памяти и скорби: фоторепортаж

Седьмая симфония стала свидетельством бессмертного подвига советского народа, его стойкости и мужества

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Год назад в Новосибирске дождь не помешал исполнению симфонии Шостаковича

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22 июня в 20:00 в сквере у театра оперы и балета исполнили Седьмую («Ленинградскую») симфонию Дмитрия Шостаковича. Уже традиционную для Новосибирска акцию ко Дню памяти и скорби посетил фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

Мэр Анатолий Локоть обратился к слушателям с приветственным словом

Мэр Анатолий Локоть обратился к слушателям с приветственным словом

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Само легендарное произведение было написано Дмитрием Шостаковичем в годы Великой Отечественной войны.

Вот уже 80 лет эта величественная музыка не оставляет слушателей равнодушными

Вот уже 80 лет эта величественная музыка не оставляет слушателей равнодушными

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Симфонию исполнил Новосибирский академический симфонический оркестр.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Фрагмент симфонии в формате видео

Видео: Александр Ощепков

В Новосибирске Седьмую «Ленинградскую» симфонию Дмитрия Шостаковича впервые исполнили 9 июля 1942 года в присутствии автора.

Руководил оркестром дирижер Вячеслав Прасолов

Руководил оркестром дирижер Вячеслав Прасолов

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Одним из почетных гостей небольшого концерта стала космонавт Анна Кикина.

Сегодня имя Анны Кикиной <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/06/22/72423095/" class="_" target="_blank">присвоили</a> Большому новосибирскому планетарию

Сегодня имя Анны Кикиной присвоили Большому новосибирскому планетарию

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Свободных сидячих мест практически не было.

Такой мини-концерт в День памяти и скорби становится для Новосибирска доброй традицией

Такой мини-концерт в День памяти и скорби становится для Новосибирска доброй традицией

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Симфония названа «Ленинградской» и посвящена героическому подвигу Куйбышева — родного города композитора.

Погода была на стороне музыкантов и слушателей

Погода была на стороне музыкантов и слушателей

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Сцену расположили у ступеней НОВАТа

Сцену расположили у ступеней НОВАТа

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Около половины слушателей снимали видео на память

Около половины слушателей снимали видео на память

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Сегодня в Новосибирске была объявлена минута молчания. Видео о том, как это было.

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