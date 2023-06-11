Стас Пьеха попал в кардиореанимацию Боткинской больницы

Певца Стаса Пьеху госпитализировали в кардиореанимацию Боткинской больницы. В ночь на воскресенье ему стало плохо, и ему вызвали скорую. Об этом певец рассказал у себя в соцсетях.

— Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований, — написал он в Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещена на территории РФ). — Берегите сердце, спите, не перегружайтесь, берегите свой организм, ведь он не функция и не инструмент!