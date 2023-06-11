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Тема дняСтас Пьеха попал в кардиореанимацию
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Стас Пьеха попал в кардиореанимацию Боткинской больницы

Ночью ему стало плохо с сердцем

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Пьеха рассказал о своем самочувствии подписчикам

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Певца Стаса Пьеху госпитализировали в кардиореанимацию Боткинской больницы. В ночь на воскресенье ему стало плохо, и ему вызвали скорую. Об этом певец рассказал у себя в соцсетях.

— Неожиданно я вновь испугался за жизнь и ощутил ее несомненную ценность, хоть и понимал возможные вердикты, так как моя кардиограмма не устроила бригаду скорой помощи — меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный набор сердечных исследований, — написал он в Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской, запрещена на территории РФ). — Берегите сердце, спите, не перегружайтесь, берегите свой организм, ведь он не функция и не инструмент!

Певец написал, что всех подробностей о собственном здоровье он и сам не знает, но «коронарография была утешительной».

Весной этого года Стас Пьеха уже попадал в больницу — из-за коронавируса. По его словам, сначала он ощущал незначительные признаки простуды, после чего стало легче, но через пару дней болезнь вернулась с новой силой.

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