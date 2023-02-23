«Вой от бессилия и отчаяния». Как судили известного российского режиссера. Слезы Пересильд пока не помогли

10 марта 2020 года. Завтрак с журналистами. Актеры омского Пятого театра рассказывают, как съездили в Москву на «Золотую маску» со спектаклем «Человек из Подольска». Режиссер постановки Никита Гриншпун расслабленно сидит в кресле и ласково подтрунивает над исполнительницей главной роли: «Виктория, расскажите, как вас встречали?» «Нас долго не отпускали со сцены. Никита Юльевич сказал, что так принято и не надо обольщаться на этот счет. Но мы не поверили», — смеясь, отвечает артистка.
14 февраля 2023 года. «Подсудимый, приговор вам понятен?» Никита Гриншпун отвечает утвердительно. На него надевают наручники и выводят из зала заседаний. Приговор —
День всех влюбленных и одного осужденного
Прошло уже три года с тех пор, как культуру потрясла новость о задержании Никиты Гриншпуна — художественного руководителя Пятого театра Омска. Потом пандемия, карантин, ограничения, спецоперация и о судьбе режиссера думать забыли. И вот вдруг — в зал входят Никита Гриншпун и его адвокат Андрей Хабаров. В руках у подсудимого китайская клетчатая сумка. С вещами. На Гриншпуне светло-серый трикотажный спортивный костюм, он заметно похудел, но как обычно выглядит интеллигентно и даже модно. Жмет Славе Болдыреву руку, оставляет куртку и сумку, и они с адвокатом снова выходят. Слава грустно смотрит на китайскую клетку возле скамьи.
Слава — Вячеслав Болдырев принят в труппу Пятого театра в 2018 году. Его пригласил Никита Гриншпун и почти сразу начал репетировать с ним главную роль в спектакле «Человек из Подольска».
Никита Юльевич Гриншпун, 49 лет, высшее образование, разведен, ранее не судим. Занимал должность художественного руководителя Омского государственного Пятого театра. Обвиняется, следствие установило, приговорен.
Подсудимый слушает приговор почти без эмоций. Брови приподняты. Его адвокат Андрей Хабаров мрачнее тучи. Слава смотрит на судью. На словосочетании «строгого режима» его брови приподнимаются. Все ожидали общий режим, колонию-поселение, сказочный условный срок, но никак не
— Взять под стражу в зале суда.
Судья Александр Плиско удаляется. Полицейские подходят к Никите Гриншпуну, велят вытащить всё из карманов. Режиссер поворачивается к адвокату, сразу отдает ему телефон. Потом поднимает руки и бережно снимает с себя черный шнурок с иконкой, Хабаров также бережно ее принимает. Никита Юльевич надевает куртку, застегивает ее. Страж порядка проверяет карманы куртки тоже. И пока его коллега берет ту самую злосчастную сумку с вещами, на руках, которые держали в руках пьесы и принимали награды, защелкиваются наручники.
На следующий день актриса Юлия Пересильд на своей странице в соцсети напишет: «Чудовищный день… с 7 утра по Москве я рыдаю с перерывами на репетиции. Сегодня Омский суд огласил приговор в виде 5 лет 6 месяцев колонии строгого режима моему другу, однокурснику, гениальному театральному режиссеру Никите Гриншпуну. Его спектакль «Шведская спичка» уже 16-й год идет в Театре Наций. С премьеры этого спектакля началась история этого театра».
Неудобный человек
Его занесло в Омск случайно. По приглашению директора Пятого театра Александры Юрковой он проработал год в должности главного режиссера. Контракт закончился, и Гриншпун поспешил покинуть Омск. И вдруг умирает Юркова, Гриншпун, по его словам, не смог отказать и вернулся, чтобы возглавить театр. Так 2015 году местные СМИ наполнились новостью: в Омске появился представитель легендарной театральной династии и номинант Национальной театральной премии «Золотая маска». Его спектакль «Шведская спичка» уже второе десятилетие с успехом идет в Театре Наций. В нем как раз играет известная киноактриса Юлия Пересильд.
Основатель династии — Изакин Абрамович Гриншпун был первым режиссером Одесского театра музыкальной комедии (сейчас академического) и преподавал в Ленинградском театральном институте, так что к его школе можно причислить многих известных актеров. Мемуары Изакина Гриншпуна, изданные в Киеве в 1986 году под названием «О друзьях моих и учителях», и сейчас можно найти в интернете.
Сын Изакина Абрамовича, Юлий Изакинович ставил мюзиклы в Одессе, в разных городах Сибири и Дальнего Востока, пять лет (до самой смерти в 1999 году) был главным режиссером Хабаровского музыкального театра. Женат он был на актрисе Наталье Гриншпун, на «Кинопоиске» значится внушительной длины перечень киноролей.
В кулуарах Омска его называли неудобным. На культурном форуме в Сибири он поднял тему отсутствия денег у региональных театров, чем вызвал недовольство замминистра культуры РФ Александра Журавского. Он не посещал капустники, где руководители театров после выступлений актеров собирались в чьем-нибудь кабинете. Он не слал типовые поздравительные телеграммы. Многим Никита Гриншпун казался высокомерным и надменным.
Его имя в СМИ звучало редко. И в основном для тех, кто в теме. При нем в театре прошли лаборатории «Режиссура без цензуры XXI век» и «Молодые — молодым». По сути, Никита Гриншпун держал вектор современного и готового к экспериментам театра. Потом состоялась премьера «Человека из Подольска», которая по сей день крепко стоит на сцене Пятого театра. Работа над спектаклем велась сложная. Актеры учились играть на музыкальных инструментах, работали допоздна, а первые репетиции начались еще до того, как был найден актер на главную роль. Труды себя оправдали. Сначала постановку высоко оценили зрители, а потом она стала участником программы «Маска Плюс» фестиваля «Золотая маска» 2020 года.
Вернувшись с «Маски», труппа встретилась с журналистами. Никто не знал, что на следующий день после возвращения в Омск к Никите Гриншпуну постучали. На пороге стояла следователь, у нее в руках было постановление о возбуждении уголовного дела. На дворе стоял март 2020 года. Омск, а вместе с ним вся страна, жили в неведении еще несколько месяцев. Люди были заняты покупкой масок, оформлением рабочего места на удаленке и статистикой заболевших «короной». И вдруг июньский пресс-релиз о «присвоении и растрате вверенных средств художественным руководителем одного из омских театров». Многие СМИ, не зная, что худруков только три, гадали, кто же это мог быть из творческих руководителей восьми омских театров. Хотя на опубликованном полицией видео Гриншпуна в принципе узнать легко — правоохранители даже оставили момент, где он курит. А курит Никита Юльевич много. На сайтах некоторых театров, где он ставил спектакли, так и висят его портреты с сигаретой у рта.
После ряда новостей столичные телеграм-каналы окрестили Гриншпуна «новым Серебренниковым». Сразу вспоминается, как один другому вручал награду за спектакль на премии «Хрустальная Турандот». Но «нового Серебренникова» не вышло. То ли помешала пандемия, то ли у Гриншпуна оказалось значительно меньше защитников, то ли провинциальность режиссера уж слишком проигрывала по сравнению с московскими фигурами. Факт в том, что уголовное дело было на слуху всего несколько дней.
Первая статья
В первом пресс-релизе правоохранители писали, что с 2016 по 2018 год Никита Гриншпун заключал контракты на оказание услуг художника по свету на подставное лицо, а полученный гонорар забирал себе.
Звучит сурово, однако это не редкость, когда театры прибегают к такой схеме. Из-за небольшого выделяемого государством бюджета, которого особо не хватает небольшому региональному театру, руководителю приходится заключать договор на услуги с другим лицом, самому выполнять эту услугу, а полученные деньги тратить на постановку.
Позиция Никиты Гриншпуна и его адвоката Андрея Мотовилова была такова: был договор на оказание услуг художника по свету, свет же выставлял сам Никита Гриншпун, деньги шли в спектакль.
И, возможно, не было бы этой следственной кутерьмы со светом, но Гриншпун заключил договор не с собой, а с посторонними лицами. А это уже растрата и хищение.
— Я боялся. Странно, когда директор сам с собой заключает договор. И мне показалось — вот, думаю, какой я хитрый, — я сделаю всё, сэкономлю, но договор заключу просто на другого человека. Вот и всё, — рассказал обвиняемый журналистам.
Это была короткая и закрытая встреча с прессой. На ней Никита Гриншпун был взволнован, признался, что напуган и подавлен.
— Всё ведь на виду. Идет репетиция спектакля. Режиссер стоит в зале и орет — это туда, это сюда, ты уйди, на эту реплику погаси. Скрыть это невозможно. На сцене стоят двадцать артистов в костюмах, им жарко, осветители вешают эти фонари и проклинают режиссера. Бутафоры, реквизиторы. Процесс работы невозможно скрыть, это не история, когда я сидел в кабинете и что-то делал, — пытался объяснить Гриншпун.
Масла в огонь подлило то, что совсем недавно худрук обзавелся дорогущей по всем меркам машиной. Те, кто понимает гонорарные сетки постановщиков, не удивились. А вот другие люди были возмущены — как он мог себе позволить Land Rover Range Rover с ежемесячной зарплатой в
Никита Гриншпун ставил спектакли в московском Театре Наций («Шведская спичка», «Женихи»), Пермском академическом Театре-Театре («Пиковая дама»), Калининградском драматическом театре («Мнимый больной»), Краснодарском академическом театре драмы им. М. Горького («Финтифлюшки»), «Чехов-центре» Южно-Сахалинска («Крыша над головой», «На бойком месте»), театральном агентстве «Арт-Партнер XXI» («Подкаблучники»), Воронежском концертном зале («Скамейка») и так далее.
— В еврейских семьях таких, как я, называют швицер. Это человек, у которого ни черта нет, но он производит впечатление состоятельного, богатого и респектабельного, — объяснял он.
Итальянские костюмы, элегантные жесты, дорогие часы. Да, Гриншпун производил впечатление ну очень состоятельного человека, который не похож на руководителя, скажем мягко, не очень состоятельного театра. И тем охотнее ему шло обвинение в растрате.
Правда, сумму следователи назвали не такую уж и крупную —
Где статья первая, там и вторая
А потом появилась история со взяткой. О ней следователи новости не публиковали, а СМИ не знали. В курсе был только узкий круг людей. А тем временем рядом с фамилией Гриншпун следователи уже давно занимались фамилией Шибаев.
Они были знакомы очень давно. Имя Дениса Шибаева появилось в репертуаре Пятого театра в 2011 году. Тогда Никита Гриншпун ставил свой спектакль «На бойком месте», Шибаев выступил художником. Потом уже появилась его режиссерская работа — «Баба Шанель». С ней был связан небольшой скандал, когда Пятый театр не вовремя выплатил постановщику гонорар. 2015 год — Никита Гриншпун возглавляет Пятый. 2017 год — Денис Шибаев становится его режиссером.
«Скамейка», «Про Город» (первый спектакль об Омске) и несколько детских постановок. На сайте Пятого театра можно посмотреть, к каким спектаклям Шибаев приложил руку. Правда на суде некоторые артисты скажут другое — мол бОльшую часть работы делал Гриншпун. Это поспособствует доказательству по обвинению уже по более жесткой статье — коррупционной. Хотя ни в чью защиту будет сказано, но худруки обычно могут следить за работой других режиссеров и вносить свои правки.
Так вот, по версии следствия, Никита Гриншпун помог режиссеру Денису Шибаеву устроиться на работу в Пятый театр. Следователи СУ СКР по Омской области, которые работали над этим делом, считают, что с ноября 2016-го по март 2020 года фактически все спектакли ставил обвиняемый, а с Дениса Шибаева брал деньги за неувольнение. Таким образом, художественный руководитель театра получил от режиссера-постановщика в качестве взяток более
Как выяснилось, дружба проверяется следственными действиями. Денис Шибаев дал показания против Никиты Гриншпуна и вместе с этим избежал уголовного дела в свой адрес.
Много ли, мало ли
Слухами земля полнится, и случай с Гриншпуном — не исключение. Потихоньку в Омске задавались вопросом: кому он перешел дорогу? В то, что следователей просто заинтересовало, как ставится свет на сцене и кто за это получает деньги, мало кто верит. Да и история со взяткой была слишком неожиданной. А статья эта серьезная. Если за растрату в без малого
— Это режиссер редкого дарования. Он очень тщательно выбирал материал для спектакля и в процессе работы очень скрупулезно работал над всеми мелочами. Для него всегда важно было довести спектакль до какого-то идеального состояния в его понимании. Очень расстраивался, если какая-то сцена не получалась, снова и снова ее пробовал, репетировал. Как ребенок радовался, если сцена вдруг наконец-то «зажила», а артисты «загорелись». Помню, какое необыкновенное впечатление на меня произвел его спектакль «На бойком месте», шедший на нашей сцене. Помню, как рождался спектакль «Человек из Подольска». Как сквозь все режиссерско-актерские мучения и находки получился просто гениальный спектакль. Безусловно, Гриншпун — человек настроения и, когда он заряжает своей энергией и идеей всех вокруг, работать с ним — одно удовольствие. Приговор. Приговор, конечно, есть приговор… И даже если к нему готовиться, он всё равно будет неожиданным в таком варианте. И, наверное, если бы Никита Гриншпун занимался только художественной частью театра, а не брал бы на себя еще и хозяйственные заботы, возможно, не случилось бы того, что случилось, не знаю… — прокомментировала приговор актриса и завтруппой Пятого театра Александра Урдуханова.
«Почти 4 года я молчала об этом, просили молчать и не раздувать скандал. Я верила и надеялась, что справедливость восторжествует. Сегодня моя вера покачнулась. Впереди апелляция. И я снова верю. Я знаю, что найдутся честные и справедливые люди. Обязательно. Люди, которые смогут не дать свершиться такой беде. А пока просто слезы рекой. И вой от бессилия и отчаяния! Никита, я с тобой! Дай Бог тебе всё это пережить», — пишет Юлия Пересильд.
И снова «Человек из Подольска». Это история о том, как обычный житель Подольска попадает в отделение полиции, где правоохранители мучают его вопросами, почему он не любит свой город. Автор пьесы Дмитрий Данилов посмотрел спектакль Гриншпуна и был очень впечатлен. Его никак не смутило то, что режиссер внес коррективы, завершив пьесу по-своему с акцентом на цикличность — полицейские убивают своего гостя, смывают кровь и затем всё начинается сначала. И да, в этом спектакле свет ставил Никита Гриншпун.