«Вой от бессилия и отчаяния». Как судили известного российского режиссера. Слезы Пересильд пока не помогли

Это была короткая и закрытая встреча с прессой. На ней Никита Гриншпун был взволнован, признался, что напуган и подавлен.

— Всё ведь на виду. Идет репетиция спектакля. Режиссер стоит в зале и орет — это туда, это сюда, ты уйди, на эту реплику погаси. Скрыть это невозможно. На сцене стоят двадцать артистов в костюмах, им жарко, осветители вешают эти фонари и проклинают режиссера. Бутафоры, реквизиторы. Процесс работы невозможно скрыть, это не история, когда я сидел в кабинете и что-то делал, — пытался объяснить Гриншпун.

