«Вдохновлены людьми, которые нас бесят»: четыре сибирячки создали рок-группу — их лица на баннерах в Москве

Группа существует уже четыре года и состоит из четырех девушек: вокалистки Лины, гитаристки Иры, барабанщицы Люси и бас-гитаристки Ани. Свои фамилии девушки предпочитают не афишировать.

— Самое начало группы уходит в школьные годы гитаристки Иры и басистки Ани. Девчонки подружились, и со временем сформировался чисто женский коллектив, — поделились участницы Новосибирска.