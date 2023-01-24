«Вдохновлены людьми, которые нас бесят»: четыре сибирячки создали рок-группу — их лица на баннерах в Москве

Новосибирская группа Lead Horizon появилась на баннерах от «Яндекс.Музыки» в Новосибирске и Москве. Как объяснили участницы группы, Lead Horizon стали лицом плейлиста «Искра» с песней F*ckboys в январе. В этот плейлист попадают артисты, чья музыка становится популярной из-за алгоритма «Моя волна» в музыкальном приложении.
В треке F*ckboys девушки пели на английском языке. Название трека на сленге означает, что у парня связи со многими девушками. В песне лирическая героиня просит держаться от такого парня подальше.
Группа существует уже четыре года и состоит из четырех девушек: вокалистки Лины, гитаристки Иры, барабанщицы Люси и бас-гитаристки Ани. Свои фамилии девушки предпочитают не афишировать.
— Самое начало группы уходит в школьные годы гитаристки Иры и басистки Ани. Девчонки подружились, и со временем сформировался чисто женский коллектив, — поделились участницы Новосибирска.
Девушки не ограничивают себя одним жанром. Треки они пишут на трех языках: английском, русском и японском.
— Наши треки вдохновлены людьми, которые нас бесят. Глобально мы планируем выпустить несколько синглов, — поделились участницы группы.
Сибирячки сейчас также планируют поехать в полноценный тур по России. Недавно у девушек вышел новый трек Katana, который также набирает популярность на стриминговых платформах.
В январе певица из Новосибирска Ирина Рейн выступила на вечернем музыкальном шоу Андрей Малахова. Певица исполнила песню собственного сочинения «Мои года».