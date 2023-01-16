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Сибирячка выступила в шоу Малахова: она подарила ведущему «Тещин язык» и открыла секрет сушки белья в мороз

Кроме того, женщина исполнила песню собственного сочинения

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Ирина выступила с песней «Мои года», которую написала сама

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Певица из Новосибирска Ирина Рейн выступила на вечернем музыкальном шоу Андрей Малахова. Выпуск вышел в эфир 15 января на телеканале «Россия-1».

Ирина Рейн исполнила песню собственного сочинения «Мои года».

— Поздравляю вас с дебютом на федеральном канале. Я знаю, что это была мечта вашего папы, — сказал исполнительнице ведущий Андрей Малахов.

Сибирячка подтвердила сказанное ведущим.

Ирина показала свой частный дом, который они построили с мужем

Ирина показала свой частный дом, который они построили с мужем

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Ирина рассказала, что со второго класса профессионально занималась лыжными гонками и биатлоном. Училась в новосибирском физкультурном техникуме, где встретила своего будущего мужа. Сейчас она преподает лечебную физкультуру. Серьезно заниматься музыкой начала в 35 лет.

Ирина надеется, что ее еще раз позовут на программу

Ирина надеется, что ее еще раз позовут на программу

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Также в эфире Ирина поделилась секретом сушки белья с «морозной свежестью»:

— У нас сильные морозы. Стираем бельишко, день, два-три-четыре вымораживается и абсолютно делается с морозной свежестью.

Сибирячка также подарила ведущему закрутку «Тещин язык», которую сделала сама, и разделочную доску.

Ранее НГС писал о том, что сын сотрудника Новосибирской воспитательной колонии Даниил Хотьков победил в шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Он стал лучшим во втором сезоне проекта среди детей.

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