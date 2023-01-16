Сибирячка выступила в шоу Малахова: она подарила ведущему «Тещин язык» и открыла секрет сушки белья в мороз

Певица из Новосибирска Ирина Рейн выступила на вечернем музыкальном шоу Андрей Малахова. Выпуск вышел в эфир 15 января на телеканале «Россия-1».
Ирина Рейн исполнила песню собственного сочинения «Мои года».
— Поздравляю вас с дебютом на федеральном канале. Я знаю, что это была мечта вашего папы, — сказал исполнительнице ведущий Андрей Малахов.
Сибирячка подтвердила сказанное ведущим.
Ирина рассказала, что со второго класса профессионально занималась лыжными гонками и биатлоном. Училась в новосибирском физкультурном техникуме, где встретила своего будущего мужа. Сейчас она преподает лечебную физкультуру. Серьезно заниматься музыкой начала в
Также в эфире Ирина поделилась секретом сушки белья с «морозной свежестью»:
— У нас сильные морозы. Стираем бельишко, день, два-три-четыре вымораживается и абсолютно делается с морозной свежестью.
Сибирячка также подарила ведущему закрутку «Тещин язык», которую сделала сама, и разделочную доску.
Ранее НГС писал о том, что сын сотрудника Новосибирской воспитательной колонии Даниил Хотьков победил в шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Он стал лучшим во втором сезоне проекта среди детей.