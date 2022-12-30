Сын сотрудника новосибирской воспитательной колонии победил в шоу «Танцы» на канале ТНТ

Новосибирский школьник Даниил Хотьков стал победителем шоу «Танцы» на телеканале ТНТ. Сын сотрудника Новосибирской воспитательной колонии стал лучшим во втором сезоне проекта среди детей.
Как рассказала НГС мать мальчика Яна Хотькова, 13-летний Даниил занимается хореографией с
— Даниил — постоянный участник разных конкурсов и чемпионатов по танцам. Он является действующим чемпионом Сибири, а также входит в тройку финалистов чемпиона России по брейкингу. Сын выступает под псевдонимом Bboy Joker, так как с детства очень любит фильмы с этим персонажем, — рассказала женщина.
По словам Яны, сын выступал под композицию «А дождь на окнах рисует». На подготовку танца у мальчика было всего несколько часов.
— Надежда на победу, конечно, была, но не ожидали. Несмотря на то что у Даниила была всего пара часов на подготовку танца, он всё же смог покорить жюри, — отметила женщина.
По словам матери ребенка, в 2023 году Даниил планирует принять участие в конкурсе танцев, который будет проходить в Сибирском федеральному округе.
Ранее мы рассказывали историю танцора из Новосибирска, который попал на ТНТ.