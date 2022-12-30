Сын сотрудника новосибирской воспитательной колонии победил в шоу «Танцы» на канале ТНТ

Как рассказала НГС мать мальчика Яна Хотькова, 13-летний Даниил занимается хореографией с 5 лет . С 6 лет мальчик увлекся брейкингом, параллельно изучает стили хип-хоп, хаус, локинг и крамп.



— Даниил — постоянный участник разных конкурсов и чемпионатов по танцам. Он является действующим чемпионом Сибири, а также входит в тройку финалистов чемпиона России по брейкингу. Сын выступает под псевдонимом Bboy Joker, так как с детства очень любит фильмы с этим персонажем, — рассказала женщина.