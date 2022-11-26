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Ниндзя на каблуках. Три минуты сумасшедших движений танцора из Новосибирска, который попал на ТНТ

История легенды русского вога — в одном видео

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Имя Виталия Клименко хорошо известно в танцевальных кругах — бывший архитектор из Новосибирска решил, что посвятит жизнь танцам. Виталий переехал в Москву и стал мастером в направлениях Vogue, High Heels и Jazz Funk. В этом видео мы рассказываем историю известного танцора и преподавателя Виталия Ninja, который прославился на всю страну после шоу «Танцы на ТНТ».

Виталий Клименко — отец старейшего вог-дома в России The Iconic House of Ninja. Больше 20 лет он учит танцоров по всему миру. Его танцы можно смотреть бесконечно: потратьте три минуты — и вы получите заряд бодрости на весь вечер.

Специально для НГС Виталий Клименко подробно рассказал о том, как танцы стали делом его жизни и привели к успеху.

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