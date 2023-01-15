«Путин у него здесь тоже бывает». Репортаж из поселка на Николиной Горе, где находится родовое поместье Михалковых

Ранее мы писали о том, что семьи Никиты Михалкова и Михаила Мишустина ходили в один храм.

Как выглядит усадьба «барина»

Участок Михалковых входит в ДПК РАНИС — дачно-потребительский кооператив работников науки и искусства. Это культурный и исторический центр Николиной горы, где находятся дачи самых именитых родов.



— Сейчас у нас Башмет — председатель нашего, так сказать, колхоза (Юрий Башмет — всемирно известный альтист и дирижер. — Прим. ред.), — отметила Татьяна, член кооператива на Николиной Горе.

У писателя Сергея Михалкова и переводчицы Натальи Кончаловской здесь было по своему участку. После их смерти дома сыновья распределили так же, как и фамилии: терем матери переделал под себя старший сын Андрей, а усадьба отца досталась Никите.



— Раньше [у Сергея Михалкова] стоял скромный деревянный домик, — рассказал MSK1.RU житель поселка. — Конечно, на фоне простого народа они жили ой-ой-ой. А по нынешним меркам — это такой сарайчик, который уже под снос можно.

