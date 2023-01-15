«Путин у него здесь тоже бывает». Репортаж из поселка на Николиной Горе, где находится родовое поместье Михалковых

Самый титулованный российский кинорежиссер Никита Михалков несколько дней назад попал в больницу с тяжелыми осложнениями от коронавируса. Сейчас он находится в реанимации на низком потоке кислорода с сильным поражением легких. Из-за отсутствия официальной информации болезнь Михалкова уже начала обрастать слухами и теориями. Накануне кинематографист все-таки подтвердил, что проходит лечение в госпитале.
Пока автор «Бесогона» поправляет здоровье в Москве, наши коллеги из MSK1.RU отправились за
Поселок интеллигентов
— Вот забор видите семь метров? Там Михалков живет, — утверждает Сергей. — Я знаю, потому что один раз его чуть не сбил на машине. Он здесь гулял со своей собакой, а я иногда люблю лихачить. Он сначала испугался, а потом мне пригрозил пальцем.
Наш следующий собеседник посмеется над этой историей: он точно знает, что фамильный дом Михалковых находится в нескольких километрах от места «аварии».
— Вы поехали не в ту сторону, нужно было по Ильинскому шоссе вниз, — объясняет нам Николай. — Здесь Михалковых точно нет.
Где живет известное семейство, он выяснил много лет назад. Скромно одетый мужчина лет шестидесяти рассказывает о своем первом и единственном визите к творческому семейству, закуривая сигарету у минивэна «Мерседес».
— Я заходил к ним на участок однажды, — делится старожил, — еще в
Как бы впроброс упомянутые фамилии — это не просто друзья детства рассказчика, а главные лица советской интеллигенции. Николай Петров — народный артист СССР из серьезной династии композиторов и музыкантов, Екатерина Фурцева — министр культуры Советского Союза.
В прошлом веке на Николину Гору стали селиться люди науки и культуры. Здесь построили целый поселок, участки на котором предоставляли отличившимся перед родиной. Дачи закрепились за семьями, и спустя много лет во многих домах продолжают жить потомки известных советских ученых, медиков, писателей и композиторов.
— Изначально здесь были деятели культуры и ученые. Ведь Петрову, например, дали за заслуги перед искусством, так же как и Сергею Михалкову, — объясняет мужчина. На самом деле советский поэт купил дачу у академика и инженера Виктора Кулебакина.
«При Мишустине движение стало хорошее»: известные соседи
Кто на самом деле живет за семиметровым забором, осталось для нас загадкой, но зато местные рассказали, что неподалеку от перекрестка, где произошла выдуманная авария с собакой, стоит дом телеведущей Яны Чуриковой.
В овощной лавке на углу выяснилось, что это не единственная звезда в поселке. За продуктами однажды забегали и хоккеист Александр Овечкин, и даже премьер Михаил Мишустин. Последний как-то раз покупал цветы в соседнем магазине.
— Да, ходили, покупали помидор-момидор, — буднично рассказывает азербайджанец за прилавком. — Их ребята ездят сюда чаще: работники, водители. Овечкин — с охраной всегда.
Соседи на политика не жалуются. Одна беда: с его карьерным повышением на Николиной Горе появились сотрудники спецслужб.
— Мишустин скромный. Ездит тихо. У него только могут эти мигалки работать, не шумит, ничего. При Мишустине стало движение хорошее, не перекрывают ничего, проехать спокойно можно. Правда, ходят здесь ребята такие — фээсбэшники, могут подойти что-нибудь спросить.
Дом в элитном поселке «Никологорское» — раньше он носил модное название CottonWay — семья Мишустиных купила, по данным «Коммерсанта», в 2001 году. Согласно данным «Декларатора», Мишустин владеет участком 5,5 тысячи
Как пишут на сайте поселка, большинство проектов предусматривает бассейны, сауны и теннисные корты, почти в каждом есть гараж на две машины. У многих особняков предусмотрены хозяйственные постройки и домики для гостей, разного размера жилая площадь для прислуги. Въезд в «Никологорское» возможен только через два охраняемых КПП.
Ранее мы писали о том, что семьи Никиты Михалкова и Михаила Мишустина ходили в один храм.
Как выглядит усадьба «барина»
Участок Михалковых входит в ДПК РАНИС — дачно-потребительский кооператив работников науки и искусства. Это культурный и исторический центр Николиной горы, где находятся дачи самых именитых родов.
— Сейчас у нас Башмет — председатель нашего, так сказать, колхоза (Юрий Башмет — всемирно известный альтист и дирижер. — Прим. ред.), — отметила Татьяна, член кооператива на Николиной Горе.
У писателя Сергея Михалкова и переводчицы Натальи Кончаловской здесь было по своему участку. После их смерти дома сыновья распределили так же, как и фамилии: терем матери переделал под себя старший сын Андрей, а усадьба отца досталась Никите.
— Раньше [у Сергея Михалкова] стоял скромный деревянный домик, — рассказал MSK1.RU житель поселка. — Конечно, на фоне простого народа они жили ой-ой-ой. А по нынешним меркам — это такой сарайчик, который уже под снос можно.
На месте родительского дома теперь красуется двухэтажный особняк с колоннами. А участок мы нашли по внушительному забору.
Согласно данным Росреестра, площадь участка кинематографиста — 5217 квадратных метров, а кадастровая стоимость —
В Сети пишут, что в интерьере дома Никита Михалков пытался воссоздать атмосферу своего детства. На первом этаже расположены кухня, гостиная и зимний сад, в котором любит проводить время супруга кинорежиссера Татьяна. А второй этаж занимает рабочий кабинет автора «Бесогона», откуда он и записывает свои ролики, а также несколько спален, оформленных в классическом стиле.
Учитывая богатую историю поселка, вокруг дома Михалкова довольно много достопримечательностей. Здесь есть арт-галерея «Гараж», местный клуб, спортивные площадки и «дипломатический пляж». Правда, все эти радости доступны только для членов кооператива и только при наличии специального пропуска.
Что говорят про Михалковых
Жители кооператива обеспокоены болезнью кинематографиста: в поселке все семьи знают друг друга.
— Мы за него страшно переживаем. Как он там? — спрашивает пара с продуктовыми пакетами в руках. — Он раньше у нас в футбол играл. Правда, после операции ему сложно было.
В 2019-м режиссеру делали операцию на бедре, полученная спортивная травма осложнилась тем, что врачи занесли в его организм инфекцию. После этого Михалков признавался, что нога «продолжает болеть».
— Но вообще семья очень хорошая, — рассказывает Татьяна. — Не верьте, что там пишут. Даже наши старожилы, а тетечки здесь есть, сами знаете, с претензией, они все говорили очень хорошо о них. У них дети очень хорошо воспитаны.
У Никиты Михалкова 4 детей и 11 внуков, многие из наследников продолжают традиции творческой династии. Подробнее о детях режиссера мы рассказывали в отдельном материале.
— Это замечательные люди, — продолжает нахваливать она семейство. — Они скромные, хлебосольные, и Путин у него здесь тоже бывает, приезжает.
Семью Михалковых жители поселка называют «никологорским достоянием» и с особенным уважением относятся к его покойной матери.
— Его мама, Наталья, здесь со всеми дружила и всё делала: памятник погибшим во время Отечественной войны воинам, вся структура еще с тех времен осталась. Вы приезжайте сюда в конце августа, — зовет нас жительница. — Здесь всегда фестиваль и детские соревнования. И каждую субботу — концерты музыкантов.
Ранее мы уже подробно рассказывали о бизнесе Никиты Михалкова.
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