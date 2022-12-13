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Стало известно, как себя чувствует композитор Эдуард Артемьев

Сын Артемьева рассказал MSK1.RU о том, что у отца не подтвердился ковид

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У композитора Эдуарда Артемьева не подтвердился коронавирус

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Недавно сообщалось о том, что композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали с коронавирусом. Сын композитора Артемий Артемьев в разговоре с корреспондентом MSK1.RU сообщил, что информация о ковиде не подтвердилась.

— В принципе, он сейчас переведен из одной больницы в другую, ковид не подтвердился. У него просто двухстороннее воспаление легких, которое сразу определяют как ковид, после этого надо выполнить еще серию тестов. Выполнили — в итоге ковида нет, — рассказал Артемий MSK1.RU

По словам сына композитора, кроме воспаления легких, у Эдуарда Николаевича еще «проблемы с позвоночником». Сейчас он находится в больнице с поликлиникой Управления делами президента, сообщил Артемьев-младший.

Эдуард Артемьев — народный артист России и лауреат госпремий РСФСР и РФ. Недавно ему исполнилось 85 лет. Артемьев работал над музыкой к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова, Андрея Кончаловского и многими другими. Всего он автор саундтреков к 170 картинами, среди которых «Чисто английское убийство», «ТАСС уполномочен заявить», «Свой среди чужих, чужой среди своих» и «Легенда № 17». Музыку Артемьева использовали в церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр в Москве в 1980-м и Сочи в 2014-м.

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ГоспитализацияКовидЭдуард Артемьев
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