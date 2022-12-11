Это похоже на секту: фанатка кей-попа — об очередях в корейский фастфуд в Новосибирске и «южнокорейской лихорадке»

Отношение к фанатам — это отдельная интересная тема. Как и с некоторыми европейскими музыкантами, фанаты любой азиатской группы имеют свое название. Например, фанбаза группы BTS — арми. К фанатам по корейским стандартам относятся максимально уважительно, их за всё благодарят, всегда упоминают и так далее. У одного из участника BTS есть даже татуировка в честь своей фанбазы. И ты уже не просто слушаешь музыку, ты интересуешься ими, их жизнью, смотришь смешные шоу с ними и знаешь их историю.

Про внешность тоже тема отдельная и интересная. Тут можно написать еще одну колонку про маскулинность и ее видоизменения. Корейские айдолы менее мускульны, чем привыкло поколение «бумеров» (с 1946 по 1964 год). Они красятся, надевают блузки. В последние годы на крупных мероприятиях всегда есть группа или артист, который надевает юбку. Тут на вкус и цвет, и каждому свое, но фанаты корейской культуры как будто свободнее в плане гендерных рамок. Но также стоит отметить, что есть разные айдолы и каждый может найти себе по предпочтениям: экстраверта или интроверта, шумного, тихого, умного, смешного и так далее.