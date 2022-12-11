Это похоже на секту: фанатка кей-попа — об очередях в корейский фастфуд в Новосибирске и «южнокорейской лихорадке»

В последний год «корейская лихорадка» добралась и до Новосибирска. Или просто новосибирские бизнесмены наконец научились зарабатывать деньги на огромной фанбазе (субкультуре) корейской музыки и сериалов. В городе выстраиваются очереди в корейскую забегаловку, в «Победе» раскупают билеты на фильм про популярную группу BTS за несколько тысяч рублей, а организаторы устраивают шоу с танцами и фотозонами. На улицах летом всё больше танцоров, которые репетируют движение под Blackpink или Stray kids. Интерес к Южной Корее и ее культуре возник не в один момент, и говорят об этом феномене давно. Корреспондент НГС Елизавета Шаталова, которая гордо сидит с кружкой с Чонгуком в редакции, тоже решила присоединиться и порассуждать о причинах такой любви к азиатской стране.
В 2022 году уже странно, что кто-то удивляется популярности корейской культуры. За последние пару лет произошло слишком много событий. В 2020 году фильм «Паразиты» забрал целых шесть «Оскаров», а в 2021 году «Игра в кальмара» побила все рекорды в Netflix. Кей-поп (корейская поп-музыка) группа BTS в этом году на третьем месте среди самых прослушиваемых артистов в Spotify. Но осознание масштабов всегда приходит немного позже, особенно когда живешь в Сибири и всё это проходит мимо. По этой причине популярность открывшегося кафе Chicko у многих вызвала удивление. Очереди, в которых стояли новосибирцы, чтобы получить корн-дог или съесть токпокки, растянулась на половину улицы.
Как давняя фанатка корейской культуры я этому не удивлялась. Тем более за новостями об открытии Chicko в Новосибирске мы с подругами следили с лета. Московское кафе попадалось мне в ТикТоке, когда китайская соцсеть еще была не заблокирована, и я прекрасно знала, что создатели проводят разные встречи, вечеринки и тематические дни по аниме, корейским кей-поп группам и дорамам (азиатские сериалы). Так что увидеть их в Новосибирске мне было интересно. Спустя три месяца я только один раз смогла попасть в само кафе. Обычно там очень много людей. Кафе, к слову, меня не впечатлило. Не хватило атмосферы и вкусной еды. Новосибирский филиал никаких интересных тематических встреч пока не устраивает — там и без этого хватает клиентов. Сибирские фанаты корейской культуры немного изголодавшиеся по такому. Да, на улицах летом мы можем встретить каверденсеров (танцоры, которые повторяют кей-поп танцы), и проводятся какие-то вечеринки. Но этого ничтожно мало по сравнению с тем, что происходит в Москве или Питере.
Корея, кажется, многие годы готовилась к тому взрыву, что произвела их культура в последние пару лет. Развивали кино, сериалы, музыку — индустрию развлечений, поддерживали культ красоты и еды. И вот уже молодые люди в Новосибирске готовы платить 350 рублей за сосиску в картошке в забегаловке. Там написано, что она прямиком с улиц Сеула, и мы хотим это, видим соджу в дорамах и хотим попробовать. И это касается всего. Мы видим, как одеваются айдолы (азиатские медиа-персоны), и хотим одеваться так же, смотрим на то, как ухаживают за кожей актрисы, и следуем их примеру. Это как огромный снежный ком, который нарастает и нарастает. Азиатская, не только корейская, культура — уже совсем среди молодых людей, неотделимая часть молодежной культуры. Ты просто не разбираешься в кино и сериалах, если ни разу не видел аниме или не знаешь, что такое дорама.
Вся эта культура немного закрытая для большинства. Это даже похоже на некую секту. Чтобы разобраться, о чем говорит фанат кей-попа, нужно еще постараться. Только в этой колонке мне пришлось объяснять множество слов: айдолы, денскаверы, биасы. Неизвестное часто не любят, так что нередко фанаты в российских реалиях еще и сталкиваются с осуждением и насмешкой. Я вот уверена, что столкнусь с ней в комментариях к этому материалу (не подведите меня). Это также похоже на огромную подпольную организацию. Людям во все времена нравилось быть частью таких вещей. Мы узнаём друг друга в толпе. Есть мои знакомые, которые не шарят и не замечают карточку с айдолом у меня в чехле от телефона месяцами. Люди в теме сразу же обращают внимание, они понимают. Ты учишься различать «своих».
При этом корейская культура и правда создает тебе идолов. Вот они — идеальные люди, глянь. И хотя идеальных не существует, айдолы изо всех сил стараются создать такое впечатление. Некоторым они кажутся близкими и родными, другие ими вдохновляются. Если задавать вопрос «Откуда это всё?», то я бы выделила несколько моментов. Можно вывести хорошую бизнес-модель индустрии развлечений, приправить это отношением к фанатам, веселыми шоу и искренними интервью и закончить идеальной картинкой, красивыми и сильными образами самих артистов.
Отношение к фанатам — это отдельная интересная тема. Как и с некоторыми европейскими музыкантами, фанаты любой азиатской группы имеют свое название. Например, фанбаза группы BTS — арми. К фанатам по корейским стандартам относятся максимально уважительно, их за всё благодарят, всегда упоминают и так далее. У одного из участника BTS есть даже татуировка в честь своей фанбазы. И ты уже не просто слушаешь музыку, ты интересуешься ими, их жизнью, смотришь смешные шоу с ними и знаешь их историю.
Про внешность тоже тема отдельная и интересная. Тут можно написать еще одну колонку про маскулинность и ее видоизменения. Корейские айдолы менее мускульны, чем привыкло поколение «бумеров» (с 1946 по 1964 год). Они красятся, надевают блузки. В последние годы на крупных мероприятиях всегда есть группа или артист, который надевает юбку. Тут на вкус и цвет, и каждому свое, но фанаты корейской культуры как будто свободнее в плане гендерных рамок. Но также стоит отметить, что есть разные айдолы и каждый может найти себе по предпочтениям: экстраверта или интроверта, шумного, тихого, умного, смешного и так далее.
Откуда взялась такая популярность? Этим вопросом иногда задаюсь и я. Я увидела корейских исполнителей, точнее их выступления, которые меня удивили, два года назад в ТикТоке, но пути у всех разные. И это затягивает. Погружаясь в культуру, уже не удивляешься, что кто-то хочет купить корн-дог за 350 рублей. Иной раз за официальную карточку с изображением айдолов тратят десятки тысяч, но это отдельная тема. А видели бы вы, сколько стоит мерч (продукция с определенной символикой) или альбом.
И их мгновенно покупают. Как-то я пыталась получить неоригинальную карту своего любимого исполнителя (на сленге кей-попа их называют биасами), но как только его карточка появлялась в магазине — их сразу же выкупали.
Я понимаю, что слишком мало аргументов, связанных с самой музыкой. Я могу сказать, что это качественные треки, которые бывают разными, и каждый найдет на свой вкус. Мне нравятся невероятно крутые голоса артистов, как они читают рэп и как создают мелодии. Но это слишком вкусовщина, и не всегда хорошая музыка производит такой мощный эффект, как целая индустрия, где всё нацелено на то, чтобы вовлечь тебя. Кей-поп музыка или дорамы могут просто нравиться, и от этого ты не будешь хотеть потратить деньги на мерч или поехать в Корею, не полюбишь саму культуру. У меня так, например, с японским роком. Его я просто слушаю и даже не знаю имена артистов. Что уж говорить про имена их собак и про то, что они ели на ужин (да, про корейских айдолов я это знаю).
Я в «корейской лихорадке» ничего плохого не вижу, пока это не становится чем-то пугающим. Да, кей-поп индустрия не идеальна. Она приносит безумно много денег стране, там есть страшные контракты, скандалы, самоубийства артистов и многое другое. Но как человек, который склонен любить поп-культуру, утверждаю: это есть и в российской, и в европейской, и в американской индустрии развлечений. Где-то мне даже больше нравится корейская — из-за настроенного фансервиса, из-за идей, о которых часто говорят артисты. Часто это идеи про любовь к себе, о том, что надо трудиться, чтобы добиться чего-то, о творчестве и добром отношении к другим. Для меня айдолы — это во многом вдохновение и отдых (у них много веселых шоу). Всегда радует, когда подросток увлечен чем-то таким, что подталкивает его к творчеству и анализу. А не, говоря словами моей мамы, «сидят в падиках и непонятно чем занимаются».
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