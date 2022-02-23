65-летняя пенсионерка фанатеет от корейской группы BTS. Она заказала для артистов поздравление на телебашне

У них — миллиарды просмотров на YouTube, у нее — измотанная горем душа. Они — известная на весь мир корейская поп-группа, она — простая челябинская пенсионерка. Они не знакомы, но они ее спасли.
65-летняя Лидия после смерти сына погрузилась в музыку и неожиданно стала фанаткой корейского бой-бeнда BTS. Увлекла подруг, и они создали настоящий фан-клуб. «Мы не шизанутые, а "бангтанутые" на всю голову», — говорят про себя женщины, смеются и иронично крутят пальцем у виска. Если вы не поняли шутку — BTS расшифровывается как BangTanSonyeonday, что означает «пуленепробиваемые мальчики-бойскауты». В группе — семь парней. Наша героиня готова говорить о каждом часами. А для одного из них ко дню рождения Лидия вместе с другими фанатками заказали поздравление на челябинской телебашне.
BTS — южнокорейская музыкальная поп-группа. Коллектив состоит из семи парней под псевдонимами RM, Чин, Сюги, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Джонгук. Проект запустила в 2013 году звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment. Сначала артисты выступали только в Южной Корее, а потом стали ездить по всему миру. В 2018 году коллектив получил орден «За заслуги в культуре» от президента Кореи. Самому младшему участнику —
Лидия живет под Челябинском, в поселке Рощино. Дома у нее — постеры кумиров на стене, мерч (одежда и аксессуары с логотипом BTS) по всей комнате, телевизор с выходом в «Ютьюб» — и не подумаешь, что находишься в квартире российской пенсионерки.
«Сын послал мне их, чтобы я не умерла от горя»
По образованию Лидия — режиссер, работала во Дворце культуры, в школе искусств. А потом, как она говорит, культура стала никому не нужна, поэтому пришлось сменить работу. Ушла в продажи, стала менеджером в одной из челябинских компаний, где работает по сей день.
— Коллеги вскользь знают о моем увлечении [BTS], я и подругам-то не рассказывала, поначалу стеснялась даже, думала, скажут, мол, что-то тут не то с психикой, — рассказывает 74.RU Лидия. — А сейчас нормально, все приветствуют, кое-кто уже подсаживается на это дело, скажу я вам.
Фанатка Лидия подготовилась к нашей встрече — на ней толстовка с любимым бой-бендом и даже маникюр с лицами кумиров. Она говорит, что впервые узнала о группе BTS несколько лет назад. Тогда у нее случилась большая беда — женщина потеряла
— Не знаю, но почему-то думаю, что это он послал мне их, чтобы я не умерла от горя, — продолжает Лидия. — Я была в таком состоянии, эта тоска, и тут в ленте снова и снова мне появляется картинка этих парней. Ну я стала гуглить, смотреть их клипы, читать переводы песен. Получилось так, что я в музыку ушла с головой. Поняла, что их творчество созвучно с моим состоянием, моей душой, моим сердцем. Они пропагандируют любовь — любовь к себе, близким, вообще ко всему миру. Они вдохнули в меня новую жизнь. Абсолютно. Дали понять, что я должна жить.
Плюется на Моргенштерна и Бузову
У Лидии еще есть дочь — живет далеко. С ней женщина регулярно созванивается. Дочка первой узнала об увлечении мамы корейской группой и поддержала ее. Потом страсть бабушки разделил ее
— Меня так распирало, эмоции переполняли, я хотела поделиться с кем-то, — говорит Лидия. — Дочка ничего об этой группе не знала, но потом тоже стала слушать, нормально восприняла. Вот эту худи (показывает на себе) с их изображением она мне подарила. А внук стал записывать песни на флешку, концерты. А потом подвигнул меня купить телевизор с выходом в «Ютьюб».
Помимо корейских любимчиков Лидия следит за российском шоу-бизом. Правда, не может назвать достойных и плюется на Моргенштерна и Бузову:
— Они рядом не стояли [с BTS] и по музыке, и по смыслам. Нет, такое я не слушаю — боже сохрани и помилуй! Нет, я слышала их песни, но, честно, это пустая трата времени, жизни и всего прочего. Я понимаю, меняются стили, направления, но вот эта манера сейчас гундосинья, простите меня за грубость... Не поймешь, о чём поют. Ребята, вы свой язык-то пожалейте!
Пока мы общались с Лидией, к ней приехали из Челябинска подруги-фанатки. Надежде —
— Наш костячок — это человек десять. Есть девочки из Снежинска, Копейска, — продолжает Лидия. — Надя у нас купила членство и стала официальной арми (ARMY — название фэндома BTS. — Прим. ред.). У нее есть арми-бомбочка (специальный фонарик). Когда она ее здесь зажигает, в Корее идет сигнал, что где-то в России зажглась бомбочка.
Девчонки мечтают попасть на концерт BTS. Именно поэтому они стали проявляться, придумывать разные проекты, чтобы любимчики узнали, что в России их ждут. Например, в прошлом году подруги разместили на экране торгово-развлекательного комплекса ролик с поздравлением в честь дня рождения одного из солистов группы. Сейчас они подготовили поздравление на телебашне для другого участника — Джей-Хоупа.