65-летняя пенсионерка фанатеет от корейской группы BTS. Она заказала для артистов поздравление на телебашне

У них — миллиарды просмотров на YouTube, у нее — измотанная горем душа. Они — известная на весь мир корейская поп-группа, она — простая челябинская пенсионерка. Они не знакомы, но они ее спасли.



65-летняя Лидия после смерти сына погрузилась в музыку и неожиданно стала фанаткой корейского бой-бeнда BTS. Увлекла подруг, и они создали настоящий фан-клуб. «Мы не шизанутые, а "бангтанутые" на всю голову», — говорят про себя женщины, смеются и иронично крутят пальцем у виска. Если вы не поняли шутку — BTS расшифровывается как BangTanSonyeonday, что означает «пуленепробиваемые мальчики-бойскауты». В группе — семь парней. Наша героиня готова говорить о каждом часами. А для одного из них ко дню рождения Лидия вместе с другими фанатками заказали поздравление на челябинской телебашне.