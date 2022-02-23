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65-летняя пенсионерка фанатеет от корейской группы BTS. Она заказала для артистов поздравление на телебашне

Лидия покупает мерч с изображением кумиров и делает маникюр с их лицами

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Дома у Лидии ребята из группы BTS смотрят отовсюду — их лица есть на кружках, подушках, одежде...

Дома у Лидии ребята из группы BTS смотрят отовсюду — их лица есть на кружках, подушках, одежде...

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У них — миллиарды просмотров на YouTube, у нее — измотанная горем душа. Они — известная на весь мир корейская поп-группа, она — простая челябинская пенсионерка. Они не знакомы, но они ее спасли.

65-летняя Лидия после смерти сына погрузилась в музыку и неожиданно стала фанаткой корейского бой-бeнда BTS. Увлекла подруг, и они создали настоящий фан-клуб. «Мы не шизанутые, а "бангтанутые" на всю голову», — говорят про себя женщины, смеются и иронично крутят пальцем у виска. Если вы не поняли шутку — BTS расшифровывается как BangTanSonyeonday, что означает «пуленепробиваемые мальчики-бойскауты». В группе — семь парней. Наша героиня готова говорить о каждом часами. А для одного из них ко дню рождения Лидия вместе с другими фанатками заказали поздравление на челябинской телебашне.

BTS — южнокорейская музыкальная поп-группа. Коллектив состоит из семи парней под псевдонимами RM, Чин, Сюги, Джей-Хоуп, Чимин, Ви и Джонгук. Проект запустила в 2013 году звукозаписывающая компания Big Hit Entertainment. Сначала артисты выступали только в Южной Корее, а потом стали ездить по всему миру. В 2018 году коллектив получил орден «За заслуги в культуре» от президента Кореи. Самому младшему участнику — 24 года, старшему — 28.

Лидия живет под Челябинском, в поселке Рощино. Дома у нее — постеры кумиров на стене, мерч (одежда и аксессуары с логотипом BTS) по всей комнате, телевизор с выходом в «Ютьюб» — и не подумаешь, что находишься в квартире российской пенсионерки.

Лидия уже несколько лет слушает корейскую группу BTS. К этой музыке ее привела трагедия, которая случилась в ее семье

Лидия уже несколько лет слушает корейскую группу BTS. К этой музыке ее привела трагедия, которая случилась в ее семье

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Как и положено фанатам — постеры кумиров на стене...

Как и положено фанатам — постеры кумиров на стене...

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...и даже на ногтях Лидии

...и даже на ногтях Лидии

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«Сын послал мне их, чтобы я не умерла от горя»

По образованию Лидия — режиссер, работала во Дворце культуры, в школе искусств. А потом, как она говорит, культура стала никому не нужна, поэтому пришлось сменить работу. Ушла в продажи, стала менеджером в одной из челябинских компаний, где работает по сей день.

— Коллеги вскользь знают о моем увлечении [BTS], я и подругам-то не рассказывала, поначалу стеснялась даже, думала, скажут, мол, что-то тут не то с психикой, — рассказывает 74.RU Лидия. — А сейчас нормально, все приветствуют, кое-кто уже подсаживается на это дело, скажу я вам.

Фанатка Лидия подготовилась к нашей встрече — на ней толстовка с любимым бой-бендом и даже маникюр с лицами кумиров. Она говорит, что впервые узнала о группе BTS несколько лет назад. Тогда у нее случилась большая беда — женщина потеряла 36-летнего сына, страдавшего онкозаболеванием.

— Не знаю, но почему-то думаю, что это он послал мне их, чтобы я не умерла от горя, — продолжает Лидия. — Я была в таком состоянии, эта тоска, и тут в ленте снова и снова мне появляется картинка этих парней. Ну я стала гуглить, смотреть их клипы, читать переводы песен. Получилось так, что я в музыку ушла с головой. Поняла, что их творчество созвучно с моим состоянием, моей душой, моим сердцем. Они пропагандируют любовь — любовь к себе, близким, вообще ко всему миру. Они вдохнули в меня новую жизнь. Абсолютно. Дали понять, что я должна жить.

Лидия потеряла сына, музыка ей помогла пережить этот сложный период в жизни

Лидия потеряла сына, музыка ей помогла пережить этот сложный период в жизни

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Плюется на Моргенштерна и Бузову

У Лидии еще есть дочь — живет далеко. С ней женщина регулярно созванивается. Дочка первой узнала об увлечении мамы корейской группой и поддержала ее. Потом страсть бабушки разделил ее 20-летний внук.

— Меня так распирало, эмоции переполняли, я хотела поделиться с кем-то, — говорит Лидия. — Дочка ничего об этой группе не знала, но потом тоже стала слушать, нормально восприняла. Вот эту худи (показывает на себе) с их изображением она мне подарила. А внук стал записывать песни на флешку, концерты. А потом подвигнул меня купить телевизор с выходом в «Ютьюб».

Дочка женщины и внук поддерживают ее в увлечении

Дочка женщины и внук поддерживают ее в увлечении

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Помимо корейских любимчиков Лидия следит за российском шоу-бизом. Правда, не может назвать достойных и плюется на Моргенштерна и Бузову:

— Они рядом не стояли [с BTS] и по музыке, и по смыслам. Нет, такое я не слушаю — боже сохрани и помилуй! Нет, я слышала их песни, но, честно, это пустая трата времени, жизни и всего прочего. Я понимаю, меняются стили, направления, но вот эта манера сейчас гундосинья, простите меня за грубость... Не поймешь, о чём поют. Ребята, вы свой язык-то пожалейте!

Пока мы общались с Лидией, к ней приехали из Челябинска подруги-фанатки. Надежде — 45 лет, Елене — 40. Они ласково называют друг друга девчонками, врубают песни, зажигают свечи, танцуют.

Лидия нашла единомышленниц, они собираются дома, зажигают свечи, смотрят клипы

Лидия нашла единомышленниц, они собираются дома, зажигают свечи, смотрят клипы

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Посиделки, конечно же, не обходятся без танцев

Посиделки, конечно же, не обходятся без танцев

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— Наш костячок — это человек десять. Есть девочки из Снежинска, Копейска, — продолжает Лидия. — Надя у нас купила членство и стала официальной арми (ARMY — название фэндома BTS. — Прим. ред.). У нее есть арми-бомбочка (специальный фонарик). Когда она ее здесь зажигает, в Корее идет сигнал, что где-то в России зажглась бомбочка.

В руке у Елены (первая справа) кукла кумира — Джей-Хоупа

В руке у Елены (первая справа) кукла кумира — Джей-Хоупа

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Девчонки мечтают попасть на концерт BTS. Именно поэтому они стали проявляться, придумывать разные проекты, чтобы любимчики узнали, что в России их ждут. Например, в прошлом году подруги разместили на экране торгово-развлекательного комплекса ролик с поздравлением в честь дня рождения одного из солистов группы. Сейчас они подготовили поздравление на телебашне для другого участника — Джей-Хоупа. 15 минут обошлись фанаткам в 5 тысяч рублей.

Ребята из BTS поют в основном о дружбе и любви, так что без сентиментальности не обойтись

Ребята из BTS поют в основном о дружбе и любви, так что без сентиментальности не обойтись

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BTSмузыкальная группафанаты
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