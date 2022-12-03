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Самая красивая женщина планеты живет в Южной Корее: рассказываем, кто она

Кореянка Мина Сью Чой стала победительницей конкурса «Мисс Земля»

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Все четыре финалистки конкурса «Мисс Земля». Мина Сью Чой отправляет вам воздушный поцелуй

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На Филиппинах прошел конкурс красоты «Мисс Земля» — один из «большой четверки» конкурсов, чьи титулы считаются самыми экспертными, а результаты широко освещаются в прессе. В конкурсе участвовали представительницы 86 стран, а победительницей стала 23-летняя Мина Сью Чой из Южной Кореи. И это историческое событие, ведь представительницы Южной Кореи до этого еще никогда не побеждали в конкурсе.

До этого Мина получила звание «Мисс Корея»

До этого Мина получила звание «Мисс Корея»

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Мина Сью Чой родилась в австралийском Сиднее в семье выходцев из Кореи. В семь лет она вместе с семьей вернулась в Корею, где училась в школе в Сеуле. С 2021 года девушка живет в США, где изучает искусство коммуникаций в Иллинойсском университете.

Кореянка стала одной из четырех финалисток конкурса, а затем завоевала звание «Мисс Земля»

Кореянка стала одной из четырех финалисток конкурса, а затем завоевала звание «Мисс Земля»

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Мина гордится своим происхождением, чтит семейные традиции и поддерживает связь с близкими, которые живут как в Корее, так и в США, Канаде, Австралии. Кореянка выступает за снижение углеродного следа за счет использования экологичного транспорта. По ее словам, она любит ездить на велосипеде по улицам Сеула. В финале конкурса она сообщила жюри, что хотела бы сделать этот мир более принимающим и эмпатичным. Она также обратила внимание на важность сострадания и умения встать на место другого человека.

Мина была лучшей на этапах вечерней одежды, пляжной одежды и купальников

Мина была лучшей на этапах вечерней одежды, пляжной одежды и купальников

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Девушка живет в США, но не забывает о родных в Сеуле и Сиднее

Девушка живет в США, но не забывает о родных в Сеуле и Сиднее

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В финал кроме Мины Сью Чой вышли представительницы Австралии — Шеридан Мортлок, получившая титул «Мисс Воздух — 2022», Палестины — Надин Аюб, ставшая «Мисс Вода — 2022», и Колумбии — Андреа Агилера, которой досталось звание «Мисс Огонь — 2022».

Шеридан Мортлок из Австралии получила титул «Мисс Воздух»

Шеридан Мортлок из Австралии получила титул «Мисс Воздух»

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Надин Аюб из Палестины стала «Мисс Вода»

Надин Аюб из Палестины стала «Мисс Вода»

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Колумбийка Андреа Агилера получила звание «Мисс Огонь»

Колумбийка Андреа Агилера получила звание «Мисс Огонь»

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Участницей от России была 19-летняя Екатерина Вельмакина. Она не попала в финал, но заняла первое место в конкурсе талантов и второе — в смотре купальников.

Екатерина стала первой в конкурсе талантов

Екатерина стала первой в конкурсе талантов

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Судьи не оценили россиянку

Судьи не оценили россиянку

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Для тех, кому интересно почитать еще что-то по этой теме, мы рассказывали о том, как сейчас выглядят модели, популярные в 90-х годах (и их выросшие дочери), показывали иностранных секс-символов из этого же времени (мужчин и женщин) и следили за судьбой победительниц конкурса «Мисс Россия».

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Мисс ЗемляЮжная КореяКонкурс красотыМина Сью Чой
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