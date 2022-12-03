Самая красивая женщина планеты живет в Южной Корее: рассказываем, кто она

На Филиппинах прошел конкурс красоты «Мисс Земля» — один из «большой четверки» конкурсов, чьи титулы считаются самыми экспертными, а результаты широко освещаются в прессе. В конкурсе участвовали представительницы 86 стран, а победительницей стала
Мина Сью Чой родилась в австралийском Сиднее в семье выходцев из Кореи. В семь лет она вместе с семьей вернулась в Корею, где училась в школе в Сеуле. С 2021 года девушка живет в США, где изучает искусство коммуникаций в Иллинойсском университете.
Мина гордится своим происхождением, чтит семейные традиции и поддерживает связь с близкими, которые живут как в Корее, так и в США, Канаде, Австралии. Кореянка выступает за снижение углеродного следа за счет использования экологичного транспорта. По ее словам, она любит ездить на велосипеде по улицам Сеула. В финале конкурса она сообщила жюри, что хотела бы сделать этот мир более принимающим и эмпатичным. Она также обратила внимание на важность сострадания и умения встать на место другого человека.
В финал кроме Мины Сью Чой вышли представительницы Австралии — Шеридан Мортлок, получившая титул «Мисс Воздух — 2022», Палестины — Надин Аюб, ставшая «Мисс Вода — 2022», и Колумбии — Андреа Агилера, которой досталось звание «Мисс Огонь — 2022».
Участницей от России была
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