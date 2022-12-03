Самая красивая женщина планеты живет в Южной Корее: рассказываем, кто она

Мина гордится своим происхождением, чтит семейные традиции и поддерживает связь с близкими, которые живут как в Корее, так и в США, Канаде, Австралии. Кореянка выступает за снижение углеродного следа за счет использования экологичного транспорта. По ее словам, она любит ездить на велосипеде по улицам Сеула. В финале конкурса она сообщила жюри, что хотела бы сделать этот мир более принимающим и эмпатичным. Она также обратила внимание на важность сострадания и умения встать на место другого человека.