Действие Пушкинской карты расширят в НСО — кто теперь сможет ходить в театры бесплатно

В Новосибирской области бесплатно ходить в театры и кино по Пушкинской карте смогут и аспиранты. Об этом во время оперативного совещания сегодня, 5 декабря, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Ранее картой могли пользоваться граждане от 14 до 22 лет.
— На встрече с молодыми учеными, которая проходила в августе на Технопроме, они попросили распространить Пушкинскую карту не только на студентов, но и на аспирантов. Мои коллеги вышли с такой инициативой на федеральный уровень. Но пока правительство рассматривает это предложение, я принципиально поддержал распространение Пушкинской карты на аспирантов на территории Новосибирской области. Затраты областного бюджета не такие большие, но в нашем наукоемком регионе такая категория молодежи важная и большая, — заявил глава региона.
В 2023 году карта уже будет распространена на аспирантов Новосибирской области.
Как получить Пушкинскую карту и на что можно потратить деньги, вы можете прочитать здесь.