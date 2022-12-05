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Действие Пушкинской карты расширят в НСО — кто теперь сможет ходить в театры бесплатно

Деньги выделяют из областного бюджета

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В 2023 году карта уже будет распространена на аспирантов

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В Новосибирской области бесплатно ходить в театры и кино по Пушкинской карте смогут и аспиранты. Об этом во время оперативного совещания сегодня, 5 декабря, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Ранее картой могли пользоваться граждане от 14 до 22 лет.

— На встрече с молодыми учеными, которая проходила в августе на Технопроме, они попросили распространить Пушкинскую карту не только на студентов, но и на аспирантов. Мои коллеги вышли с такой инициативой на федеральный уровень. Но пока правительство рассматривает это предложение, я принципиально поддержал распространение Пушкинской карты на аспирантов на территории Новосибирской области. Затраты областного бюджета не такие большие, но в нашем наукоемком регионе такая категория молодежи важная и большая, — заявил глава региона.

В 2023 году карта уже будет распространена на аспирантов Новосибирской области.

Как получить Пушкинскую карту и на что можно потратить деньги, вы можете прочитать здесь.

ЛьготыТеатрАспирантыПушкинская карта
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