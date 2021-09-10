«Пушкинская карта» — это бесплатные театры и музеи. Для кого? И как получить 3000 рублей в Новосибирске?

После слов Минкульта об экспертном совете и помощи учителям в списке разрешенных мероприятий не ожидаешь увидеть экспериментальных спектаклей. Но они есть. В список, например, попали «Три сестры» и «Онегин» Тимофея Кулябина. Оба спектакля — лауреаты «Золотой маски». Такая же ситуация с остальными театрами. «Онегин», к слову, 18+, поэтому школьники туда все-таки не попадут. Зато цена билета у него всего 250 рублей. Школьников можно будет сводить на «Маскарад», который и стоит недорого — от 450 рублей, и поставлен одновременно классически и захватывающе.

Другая проблема для получивших карту: треть владельцев «Пушкинской карты» в условный «Старый дом» сходить не смогут. Все представленные спектакли 16+. Билеты в «Старый дом» стоят от 450 рублей. В список попали в том числе абсурдный «Сережа очень тупой» или мрачный спектакль «Головлевы», который поставлен по произведению Салтыкова-Щедрина.

Самые разнообразные по цене и возрасту спектакли у театра «Глобус». По «Пушкинской карте» можно посетить много спектаклей 12+, в том числе тех, которые по описанию подходят для школьников и изучения литературы: «Капитанская дочка» — билет от 800 рублей, «Карамазовы» — билет от 1200 рублей или «Ревизор» — билет от 400 рублей.

В приложении у нас никак не получалось посмотреть спектакли «Первого театра» отдельно. Но у них на сайте в списке участвующих в программе спектаклей также есть смелые и необычные, как, например, абсолютно экспериментальные «Грибы».

Новосибирский театр кукол представил много детских спектаклей, которые могут быть неинтересны контингенту 14+. Но в список также вошел спектакль «Похороните меня за плинтусом», 16+, билет обойдется всего в 250 рублей, и спектакль «Муму», билет на который стоит от 200 рублей.

В Музыкальном театре есть спектакли, которые можно пройти по школьной программе. Например, «Бесприданница» (билеты от 400 рублей), а есть и постановки вне школьной программы, например «Фома». В этом году «Фома», который посвящен жизни Юрия Шевчука, взял несколько «Золотых масок».

Помимо театров, приобрести билет можно в Концертный зал имени А. М. Каца, где можно разгуляться любителям джаза или мечтающим с ним познакомиться. Помимо джаза в концертном зале можно познакомиться с классической симфонической музыкой и народной музыкой.

В списке также есть музеи, у которых бывают интересные выставки или лекции. Только билеты в приложении «Культура» продаются за полную стоимость, в то время как у большинства музеев есть скидки для школьников и студентов очной формы обучения.

Помимо муниципальных учреждений, в список попало коммерческое — кинотеатр «Победа». Посетить по «Пушкинской карте» можно будет кинопоказы опер и спектаклей, а также фильмы-выставки.

Как обещает Министерство культуры Новосибирской области, список еще будет пополняться.

Неудачный эксперимент НГС

«Пушкинская карта» может научить вас в том числе усердию, потому что попасть на мероприятие с первого раза получится не всегда.

Корреспондент НГС получила карту в понедельник. Пойти захотелось на классический балет «Лебединое озеро». На достойные хорошие билеты «пушкинских» денег не хватает, но нам и 10-й ряд сбоку вполне сойдет, так еще и сэкономить можно. Купить билет по «Пушкинской карте» за 4000 на тот же балет у вас не получится. Карту невозможно пополнить.