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«Пушкинская карта» — это бесплатные театры и музеи. Для кого? И как получить 3000 рублей в Новосибирске?

Купить билет по этой карте не так легко, как кажется

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На программу «Пушкинская карта» выделили почти 4 млрд рублей

На программу «Пушкинская карта» выделили почти 4 млрд рублей

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В Новосибирске с сентября заработала программа «Пушкинская карта»

В Новосибирске, как и по всей России, с 1 сентября заработала (но не совсем) «Пушкинская карта».

На ее балансе есть 3000 рублей, которые можно потратить на посещение учреждений культуры. Кому она полагается? Какие билеты можно оплачивать с помощью этой карты? Распространяется ли она на концерты современных исполнителей? Законно ли перепродавать или покупать эту карту? Корреспондент НГС Елизавета Шаталова разобралась, как работает «Пушкинская карта» в Новосибирске, и попыталась купить билет.

«Пушкинская карта». Что это вообще такое?

«Пушкинская карта», как указано на сайте culture.ru, — это программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи. По сути это специально выпущенная карта МИР для молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. На ее счету есть 3000 рублей, которые можно тратить только на походы в театры, музеи и на концерты. Когда владельцу карты исполнится 23 года, то деньги с карты исчезнут. 3000 рублей — это лимит на 2021 год, в следующем году на карту придет еще 5000 рублей – по крайней мере, так обещают власти. Карту можно выпустить виртуально, а можно сходить в отделение «Почты Банка» и получить там.

Как рассказал глава правительства РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами, на программу «Пушкинская карта» было выделено 3,9 миллиарда рублей. По планам правительства, картой смогут воспользоваться 19 миллионов россиян.

Для начала каждому из них нужно будет зарегистрироваться на «Госуслугах», а потом скачать отдельное приложение «Госуслуги Культура». В обоих приложениях будут все ваши данные. А в прокачанных аккаунтах — СНИЛС и ИНН.

В приложении «Культура» всё просто. Главное — помнить пароль от своих «Госуслуг». Дальше всё происходит автоматически. Пластиковую карту получать совсем не обязательно.

В приложении вас попросят сделать селфи при оформлении карты. Из-за этого селфи в «ТикТоке» появилось много видео с предупреждением: перед загрузкой фотографию вы не увидите, поменять ее нельзя, она не просто для подтверждения личности, а станет аватаркой.

После оформления карты у вас появится список мероприятий, на которые можно сходить. В нашем регионе они отобраны специальным экспертным советом, который работал больше двух месяцев. Как сообщила на пресс-конференции министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева, «Пушкинская карта» может привлечь в учреждения культуры региона около 900 млн рублей.

Ошибки, жалобы в «ТикТоке» и попытки продать карту

Основная целевая группа «Пушкинской карты» сейчас обитает в «ТикТоке», так что многие узнали о новой программе именно оттуда.

При появлении «Пушкинской карты» в Москве обнаружился баг — многие смогли купить билеты на концерты Элджея, Инстасамки и других современных исполнителей.

Тиктоки, в которых подростки говорят о покупке билетов на рокеров, рэперов или поп-исполнителей, в основном были выпущены 1–3 сентября.

Например, с помощью «Пушкинской карты» купили билеты на Пашу Техника.

Или, например, другая девушка из «ТикТока» смогла купить билет на группу «Нервы». Такие билеты оказались доступны, потому что в списке организаций для покупки билетов в приложении «Культура» оказались агрегаторы TicketLand, Ticketscloud и «Кассир».

Таких видео в «ТикТоке» очень много, но власти практически сразу заметили неправильное использование бюджетных денег. Ошибку устранили, а все билеты аннулировали, деньги с них вернулись на карту.

«Пушкинская карта» обслуживается «Почта Банком» (он сотрудничает также с 9 банками России), и директор банка после новости об аннулировании билетов рассказал TJ, что они самостоятельно оплатят купленные билеты.

— Мы действительно любим наших клиентов и очень рады, что они стали первыми держателями «Пушкинской карты», поэтому в этой нештатной ситуации не будем их расстраивать. Мы решили не портить им настроение и не аннулировать билеты, — заявил изданию президент банка Дмитрий Руденко.

После устранения этого бага, появился другой — оплатить какое-то мероприятие с первой попытки получается редко. Ошибку не исправили до сих пор и о том, когда ее исправят, пока не говорят.

Баги, правда, бывают разные. Например, после создания карты на счету может оказаться 0 рублей.

Некоторых возможность ходить в театры и музеи не заинтересовала, и они решили обналичить «Пушкинскую карту». В «ТикТоке» есть видео (и про «Пушкинскую карту» они самые популярные), как кто-либо покупает продукты или одежду на «Пушкинскую карту». Возможно ли это — подтвердить сложно. Но в любом случае это незаконно.

Незаконно и продавать карты на «Авито», но некоторые все равно пытаются это сделать, и тренд дошел уже до Новосибирска. Например, мы нашли, что один сибиряк продает карту за 2000 рублей. Такие объявления «Авито» оперативно удаляет.

— Объявления о продаже «Пушкинских карт» блокируются «Авито» согласно правилам о запрещенных товарах и услугах на «Авито». Эта банковская карта выдается бесплатно всем россиянам в возрасте от 14 до 22 лет, и ее баланс можно потратить только на культурный досуг. Продажа банковских карт противоречит российскому законодательству, а также цели проекта, который реализован исключительно для поощрения интереса молодежи к культуре, — рассказали НГС в пресс-службе «Авито».

Этого объявления на следующий день уже не было

Этого объявления на следующий день уже не было

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Билеты сейчас выдаются именные, сообщает сайт национальныепроекты.рф, но в будущем могут ввести QR-коды.

Куда сходить в Новосибирске по «Пушкинской карте»?


— Мы специально составляем список мероприятий в помощь учителям литературы и родителям, — рассказала Наталья Ярославцева, министр культуры Новосибирской области.

Сейчас в Новосибирске можно сходить на 99 мероприятий от 13 учреждений. Министр культуры уверяет, что цены от реальных не отличаются.

В Петербурге, например, как сообщает Фонтантка, многие спектакли останутся для держателей «Пушкинской карты» недоступными или будут лишь на один поход в театр. В Новосибирске стоимость большинства билетов меньше, чем в культурной столице России, но ходить в театр каждые выходные у вас не получится. Может быть, два раза в месяц, что уже совсем неплохо.

Самым дорогим был и остается НОВАТ. Там вы не сможете посидеть в первых рядах на «пушкинские» деньги. Но посетить театр оперы и балета сможете. Это будут красивые классические спектакли.

После слов Минкульта об экспертном совете и помощи учителям в списке разрешенных мероприятий не ожидаешь увидеть экспериментальных спектаклей. Но они есть. В список, например, попали «Три сестры» и «Онегин» Тимофея Кулябина. Оба спектакля — лауреаты «Золотой маски». Такая же ситуация с остальными театрами. «Онегин», к слову, 18+, поэтому школьники туда все-таки не попадут. Зато цена билета у него всего 250 рублей. Школьников можно будет сводить на «Маскарад», который и стоит недорого — от 450 рублей, и поставлен одновременно классически и захватывающе.

Другая проблема для получивших карту: треть владельцев «Пушкинской карты» в условный «Старый дом» сходить не смогут. Все представленные спектакли 16+. Билеты в «Старый дом» стоят от 450 рублей. В список попали в том числе абсурдный «Сережа очень тупой» или мрачный спектакль «Головлевы», который поставлен по произведению Салтыкова-Щедрина.

Самые разнообразные по цене и возрасту спектакли у театра «Глобус». По «Пушкинской карте» можно посетить много спектаклей 12+, в том числе тех, которые по описанию подходят для школьников и изучения литературы: «Капитанская дочка» — билет от 800 рублей, «Карамазовы» — билет от 1200 рублей или «Ревизор» — билет от 400 рублей.

В приложении у нас никак не получалось посмотреть спектакли «Первого театра» отдельно. Но у них на сайте в списке участвующих в программе спектаклей также есть смелые и необычные, как, например, абсолютно экспериментальные «Грибы».

Новосибирский театр кукол представил много детских спектаклей, которые могут быть неинтересны контингенту 14+. Но в список также вошел спектакль «Похороните меня за плинтусом», 16+, билет обойдется всего в 250 рублей, и спектакль «Муму», билет на который стоит от 200 рублей.

В Музыкальном театре есть спектакли, которые можно пройти по школьной программе. Например, «Бесприданница» (билеты от 400 рублей), а есть и постановки вне школьной программы, например «Фома». В этом году «Фома», который посвящен жизни Юрия Шевчука, взял несколько «Золотых масок».

Помимо театров, приобрести билет можно в Концертный зал имени А. М. Каца, где можно разгуляться любителям джаза или мечтающим с ним познакомиться. Помимо джаза в концертном зале можно познакомиться с классической симфонической музыкой и народной музыкой.

В списке также есть музеи, у которых бывают интересные выставки или лекции. Только билеты в приложении «Культура» продаются за полную стоимость, в то время как у большинства музеев есть скидки для школьников и студентов очной формы обучения.

Помимо муниципальных учреждений, в список попало коммерческое — кинотеатр «Победа». Посетить по «Пушкинской карте» можно будет кинопоказы опер и спектаклей, а также фильмы-выставки.

Как обещает Министерство культуры Новосибирской области, список еще будет пополняться.

Неудачный эксперимент НГС


«Пушкинская карта» может научить вас в том числе усердию, потому что попасть на мероприятие с первого раза получится не всегда.

Корреспондент НГС получила карту в понедельник. Пойти захотелось на классический балет «Лебединое озеро». На достойные хорошие билеты «пушкинских» денег не хватает, но нам и 10-й ряд сбоку вполне сойдет, так еще и сэкономить можно. Купить билет по «Пушкинской карте» за 4000 на тот же балет у вас не получится. Карту невозможно пополнить.

Выбор журналиста пал на «Лебединое озеро»

Выбор журналиста пал на «Лебединое озеро»

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При попытке купить билет 6 сентября выбранное место стоило 1000 рублей, но платеж по карте не проходил. Было совершено больше 5 попыток и проверены все возможные ошибки.

С седьмой попытки стало понятно, что сегодня мы билеты не купим

С седьмой попытки стало понятно, что сегодня мы билеты не купим

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Проблема могла оказаться с системой оплаты на самом сайте НОВАТа, поэтому мы попытались купить билет в «Красный факел» за 650 рублей или в «Краеведческий музей» за 100 рублей — в обоих случаях приобрести билеты не получилось. Потратив около часа, мы направили запрос в Министерство культуры Новосибирской области, чтобы узнать, как часто случаются такие сбои.

Операции по карте продолжали отклонять

Операции по карте продолжали отклонять

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Через три дня билеты на Лебединое озеро подорожали и стали стоить 1500 рублей. Зато их удалось купить.

Купить билет получилось только через три дня

Купить билет получилось только через три дня

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Если вы передумали идти на спектакль, то деньги можно будет вернуть, уверяют в Министерстве культуры.

— Средства будут возвращены, баланс карты пополнится на ту сумму, на которую был куплен билет. Важно отметить, что в живые деньги это не превратится: возвращенные средства снова можно будет потратить только на посещения учреждений культуры, — рассказали в пресс-службе министерства культуры.

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