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«Меня прижали сценаристы»: на «Вечернем Урганте» Юрий Шевчук оценил биографичность новосибирского мюзикла «Фома»

Спектакль Новосибирского музыкального театра получил три «Золотые маски»

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Выпуск программы показали <nobr class="_">22 июня</nobr>

Выпуск программы показали 22 июня

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Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант» о мюзикле «Фома» Новосибирского музыкального театра. Спектакль поставлен по мотивам биографии Юрия Шевчука, в мюзикле исполняют песни группы «ДДТ» разных времен.

Программа «Вечерний Ургант» с участием Юрия Шевчука вышла в эфир 22 июня на Первом канале. Лидер группы «ДДТ» поздравил новосибирский театр с тем, что спектакль получил три премии «Золотая маска».

Отвечая на вопрос Ивана Урганта о том, насколько биографичен спектакль, Юрий Шевчук сказал, пытался говорить об этом как можно меньше, но «ребята меня придушили, конечно, прижали сценаристы».

— Скорее получилась квинтэссенция такого жизненного пути молодого парня, который приехал с периферии. Сначала там развивался, потом, естественно, его потащили ветра в столицы, чтобы там как-то проявиться. И все его жизненные реалии какие-то, которые с ним происходят. Этот сюжет знаком многим, — рассказал Юрий Шевчук в эфире программы.

По его словам, сценаристам спектакля он больше рассказывал о том времени, а не о личном, потому что о личном он говорить не любит. Кстати, тот факт, что спектакль назвали «Фома», а не «Юрий Шевчук», лидер группы шутя называл победой.

В завершение беседы он пригласил зрителей посмотреть спектакль — например, приехать для этого в Новосибирск. В ответ на это Иван Ургант пошутил, что «по залу пошел нервный смех», и сказал: «Пусть привезут, покажут».

Премьера мюзикла «Фома» в Новосибирском театре музыкальной комедии состоялась 13 декабря 2019 года.

— В основе пьесы, написанной Константином Рубинским, безусловно, основные вехи жизни самого Юрия Шевчука, но сам спектакль вовсе не пересказ его биографии. Напротив, герой спектакля Фома — образ собирательный, образ обобщенный, насколько это позволяет жанр спектакля, образ поэтизированный, насколько этого требует музыкальный театр, — говорится в аннотации к спектаклю на сайте театра.

Торжественная церемония награждения Российской национальной театральной премией «Золотая маска» прошла 22 апреля в Москве. Новосибирский музыкальный театр с мюзиклом «Фома» стал победителем сразу в трех номинациях: «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле», «Лучшая мужская роль», в которой был отмечен артист Александр Крюков. Он сыграл главную роль в мюзикле. Его коллега по театру Никита Воробьёв получил «Золотую маску» за роль второго плана в той же постановке. Мюзикл «Фома» на музыку лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука поставил режиссер Филипп Разенков.

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«Золотая маска»Иван УргантЮрий Шевчукгруппа «ДДТ»
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