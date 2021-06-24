«Меня прижали сценаристы»: на «Вечернем Урганте» Юрий Шевчук оценил биографичность новосибирского мюзикла «Фома»

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант» о мюзикле «Фома» Новосибирского музыкального театра. Спектакль поставлен по мотивам биографии Юрия Шевчука, в мюзикле исполняют песни группы «ДДТ» разных времен.



Программа «Вечерний Ургант» с участием Юрия Шевчука вышла в эфир 22 июня на Первом канале. Лидер группы «ДДТ» поздравил новосибирский театр с тем, что спектакль получил три премии «Золотая маска».

Отвечая на вопрос Ивана Урганта о том, насколько биографичен спектакль, Юрий Шевчук сказал, пытался говорить об этом как можно меньше, но «ребята меня придушили, конечно, прижали сценаристы».