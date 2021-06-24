«Меня прижали сценаристы»: на «Вечернем Урганте» Юрий Шевчук оценил биографичность новосибирского мюзикла «Фома»

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук рассказал в эфире программы «Вечерний Ургант» о мюзикле «Фома» Новосибирского музыкального театра. Спектакль поставлен по мотивам биографии Юрия Шевчука, в мюзикле исполняют песни группы «ДДТ» разных времен.
Программа «Вечерний Ургант» с участием Юрия Шевчука вышла в эфир
Отвечая на вопрос Ивана Урганта о том, насколько биографичен спектакль, Юрий Шевчук сказал, пытался говорить об этом как можно меньше, но «ребята меня придушили, конечно, прижали сценаристы».
— Скорее получилась квинтэссенция такого жизненного пути молодого парня, который приехал с периферии. Сначала там развивался, потом, естественно, его потащили ветра в столицы, чтобы там как-то проявиться. И все его жизненные реалии какие-то, которые с ним происходят. Этот сюжет знаком многим, — рассказал Юрий Шевчук в эфире программы.
По его словам, сценаристам спектакля он больше рассказывал о том времени, а не о личном, потому что о личном он говорить не любит. Кстати, тот факт, что спектакль назвали «Фома», а не «Юрий Шевчук», лидер группы шутя называл победой.
В завершение беседы он пригласил зрителей посмотреть спектакль — например, приехать для этого в Новосибирск. В ответ на это Иван Ургант пошутил, что «по залу пошел нервный смех», и сказал: «Пусть привезут, покажут».
Премьера мюзикла «Фома» в Новосибирском театре музыкальной комедии состоялась
— В основе пьесы, написанной Константином Рубинским, безусловно, основные вехи жизни самого Юрия Шевчука, но сам спектакль вовсе не пересказ его биографии. Напротив, герой спектакля Фома — образ собирательный, образ обобщенный, насколько это позволяет жанр спектакля, образ поэтизированный, насколько этого требует музыкальный театр, — говорится в аннотации к спектаклю на сайте театра.
Торжественная церемония награждения Российской национальной театральной премией «Золотая маска» прошла