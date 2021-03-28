Тайм-аут: «Красный факел» показал спектакль-стрим про уставшую женщину Люду. Театра вы здесь не увидите

«Тайм-аут» — так называется премьерный показ спектакля театра «Красный факел» питерского режиссера Петра Шерешевского. Спектакль поставлен по пьесе молодого драматурга Марины Крапивиной. Главную роль сыграла актриса Ирина Кривонос — по словам режиссера, это тот случай, когда спектакль для актрисы, а не наоборот.



Значение слова (если быть точным, даже двух слов) тайм-аут — отдых, передышка, промежуток времени, чтобы перевести дух. В этом спектакле героиня как будто хочет, но не может себе позволить остановиться в поисках — то ли ответов на вопросы про свое детство, отрочество и дальше по тексту, то ли вопросов, которые хочется задавать снова и снова, чтобы понять, как же жить дальше.