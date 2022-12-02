«Надо менять тогда родину»: Юрий Лоза — про выигранный суд с Первым каналом, мобилизацию и несправедливость шоу-бизнеса

— Год назад в интервью E1.RU вы говорили, что осознанно не входите в тусовку российского шоу-бизнеса. Ничего не поменялось?

— У каждой медали две стороны. С одной стороны, независимость дает возможность говорить то, что ты думаешь, поступать как хочется и не оглядываться ни на кого. А с другой стороны, эта клановость тянет вверх. Скажем, блюзмены устраивают свой фестиваль, а меня не зовут, несмотря на то что у меня блюзов может быть больше, чем у каждого из них. Просто я не говорю, что я блюзмен, и не отношу себя к клану.