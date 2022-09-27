20idei
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 2/10
usd 58.00
eur 55.93
Тема дняУмер певец Борис Моисеев
Все новости
Все новости

Умер певец Борис Моисеев

Ему было 68 лет

2 667
ds

Поделиться

Скончался певец Борис Моисеев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на арт-директор артиста. Ему было 68 лет.

Широкой общественности Борис Моисеев известен в первую очередь как певец, хотя изначально артист занимался танцами — окончил Минское хореографическое училище и работал в Харьковском театре оперы и балета. Позже работал в Прибалтике, попал в труппу Аллы Пугачевой, а в конце восьмидесятых трио «Экспрессия», в котором был Моисеев, начало самостоятельную карьеру. В девяностые годы Борис Моисеев начал петь и наиболее известен стал после исполнения песни «Голубая луна».

Новость дополняется

АртистПевецБорис Моисеев
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ4
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ7
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2