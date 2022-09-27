Умер певец Борис Моисеев
Ему было 68 лет
2 667
Скончался певец Борис Моисеев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на арт-директор артиста. Ему было 68 лет.
Широкой общественности Борис Моисеев известен в первую очередь как певец, хотя изначально артист занимался танцами — окончил Минское хореографическое училище и работал в Харьковском театре оперы и балета. Позже работал в Прибалтике, попал в труппу Аллы Пугачевой, а в конце восьмидесятых трио «Экспрессия», в котором был Моисеев, начало самостоятельную карьеру. В девяностые годы Борис Моисеев начал петь и наиболее известен стал после исполнения песни «Голубая луна».
Новость дополняется