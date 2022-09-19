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Ведьмы, тролли и вампиры поселились на три месяца в ГПНТБ — смотрим на пугающую выставку в Новосибирске

Работы выставлены в холле на третьем этаже

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Так художница представила «Горного тролля»

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В Новосибирске в ГПНТБ открылась выставка цифровых художников, где представлены герои фольклора разных стран и просто фантастические существа. Ее представили в рамках международного фестиваля «Книжная Сибирь» (0+), но она будет демонстрироваться еще три месяца.

— Мы выпускаем серии — коллекции иллюстраций на заданную тематику. Позже они раскупаются на обложки, для другой продукции. На выставке представлены работы из трех последних серий, это всё командные проекты. Серия «НеЛюди», например, — это коллекция известных мифических существ, которых мы попробовали увидеть и показать по-своему, — объяснила корреспонденту НГС Ольга Бурмистрова, куратор выставки в Новосибирске. — «Присказки» — это серия иллюстраций для небольших историй самого разного жанра. А иллюстрации для серии «Карманные советы» мы создавали специально для метафорических ассоциативных карт.

Всего на выставке представлено 45 работ — их можно увидеть в холле третьего этажа в ГПНТБ. Мы покажем только малую часть из них.

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