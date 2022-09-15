Опера за миллион долларов: громкая премьера в НОВАТе — на сцену выйдет звезда, покорившая «Метрополитен-оперу»
Олеся Петрова покорила сцены многих известных театров
Театр оперы и балета в Новосибирске открывает сезон роскошной премьерой «Царская невеста». Это девятая опера Римского-Корсакова, которая считается одной из самых драматичных русских опер.
На впечатляющие декорации и реквизит для оперы потратили более 59 миллионов рублей. С учетом других расходов можно смело считать, что опера стоит более миллиона долларов. Такую цену в НОВАТе считают оправданной. На что потратили столько денег, вы можете увидеть в нашем видео выше.
Сюжет оперы строится вокруг истории помолвки Ивана Грозного и дочери новгородского купца Марфы Собакиной. Девушка должна была выйти за молодого боярина Ивана Лыкова. Но их взаимная любовь разрушена — пришло неожиданное известие. Иван Грозный выбрал Марфу себе в жены, пораженный ее красотой.
Но не только царь хочет быть с девушкой. По ней тоскует и опричник Григорий Грязной — друг всеми известного Малюты Скуратова. Он покупает у немца, царского лекаря Елисея Бомелия, приворотное зелье, чтобы завладеть Марфой. Планы опричника разрушает его любовница Любаша, которая задумала жестоко избавиться от соперницы.
В премьерных показах 15 и 16 сентября на сцену НОВАТа выйдет звезда мировой оперы Олеся Петрова. Она исполнит партию Любаши.
Олеся Петрова — звезда мировой оперы. Меццо-сопрано. Солистка Михайловского театра, покорившая слушателей ведущих мировых оперных сцен, в числе которых «Метрополитен-опера», «Лисеу» в Барселоне, «Арена ди Верона», Королевский театр Мадрида, Лондонская Королевская опера.
Больше фото и подробностей об опере вы можете прочитать в нашей статье здесь.
Весной на малой сцене НОВАТа прошла премьера оперы «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» — нового просветительского проекта театра под названием «Пушкиниана».