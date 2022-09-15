Опера за миллион долларов: громкая премьера в НОВАТе — на сцену выйдет звезда, покорившая «Метрополитен-оперу»

Театр оперы и балета в Новосибирске открывает сезон роскошной премьерой «Царская невеста». Это девятая опера Римского-Корсакова, которая считается одной из самых драматичных русских опер.

На впечатляющие декорации и реквизит для оперы потратили более 59 миллионов рублей. С учетом других расходов можно смело считать, что опера стоит более миллиона долларов. Такую цену в НОВАТе считают оправданной. На что потратили столько денег, вы можете увидеть в нашем видео выше.

