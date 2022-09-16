В Москве скончался художник из Новосибирска Игорь Шерко
Он работал над иллюстрациями и открыл небольшую галерею
В Москве 15 сентября скончался новосибирский художник Игорь Шерко. Ему было 52 года.
— Видимо, инфаркт был, второй. Он был дома. Он переехал в Москву лет 5 назад, Новосибирск часто посещал. Там у него сын, — рассказала НГС жена художника Елена Алексеева.
В 2019 году НГС писал о том, что Игорь Шерко открыл в Москве галерею современной графики и уличного искусства On The Wall, которая заняла всего четыре квадратных метра. Она также служила пунктом выдачи картин, проданных через интернет, в основном они были авторства новосибирских художников. В Новосибирске работал над оформлением бара «План БЭ», созданием премии «Негодяй года», иллюстрированием книги «Азбука современного искусства» и другими проектами.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким художника.
В июне в Новосибирске во время опрокидывания яхты на Обском водохранилище погиб художник Алексей Астанков. Он учился в НГАХА, а после переехал в Москву.