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В Москве скончался художник из Новосибирска Игорь Шерко

Он работал над иллюстрациями и открыл небольшую галерею

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С 2017 года Игорь Шерко жил в Москве

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В Москве 15 сентября скончался новосибирский художник Игорь Шерко. Ему было 52 года.

— Видимо, инфаркт был, второй. Он был дома. Он переехал в Москву лет 5 назад, Новосибирск часто посещал. Там у него сын, — рассказала НГС жена художника Елена Алексеева.

В 2019 году НГС писал о том, что Игорь Шерко открыл в Москве галерею современной графики и уличного искусства On The Wall, которая заняла всего четыре квадратных метра. Она также служила пунктом выдачи картин, проданных через интернет, в основном они были авторства новосибирских художников. В Новосибирске работал над оформлением бара «План БЭ», созданием премии «Негодяй года», иллюстрированием книги «Азбука современного искусства» и другими проектами.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким художника.

В июне в Новосибирске во время опрокидывания яхты на Обском водохранилище погиб художник Алексей Астанков. Он учился в НГАХА, а после переехал в Москву.

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