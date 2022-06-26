«Возможно, не было бы такого Новосибирска». Как сложилась судьба семьи Григория Будагова, который строил мост через Обь

— Действительно, очень радостное, трепетное ощущение. Когда я несколько лет назад смотрела видео, в каком плачевном состоянии находится контора, было грустно даже не с той точки зрения, что меня, как потомка, обидели, а за то, что люди не интересуются своей историей, теми людьми, которые были основателями города. Если бы мост не был построен в этом месте, то, возможно, не было бы такого Новосибирска. Был бы другой город в другом месте, — рассуждает Евгения Кучеренко.



Судьба Григория Моисеевича и его семьи складывалась непросто, поэтому многое было забыто и не дошло до потомков. Инженер много работал, часто мотался по разным городам, а его родственники были под особым вниманием властей. Григорий Моисеевич был женат на двух сестрах Марии и Вере Алперс — в своих дневниках он напишет, что с Марией Михайловной их разлучили некие трагические события. От первого брака остался сын Владимир, позже он приехал с ним в Ново-Николаевск. Брак с Верой Михайловной оказался более счастливым, у них родились дочь Екатерина и сын Григорий. Однако из трех детей выжил только Григорий, который прошел через советские лагеря после обвинения по политическим статьям.