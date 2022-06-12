«Каждая книга — кража у собственной жизни». Как книги могут вредить школьникам и взрослым

Сегодня поговорим о чтении книг. Насколько вообще школьники сейчас интересуются этим? Что им навязывают в школе? Об обратной стороне чрезмерного увлечения книгами взрослыми людьми также рассуждает Дмитрий Косенко.
— Обожди, ты Пушкина знаешь?
— Пушкина? Константина Иваныча?
— Не, обожди, который это, об рыбаке и рыбке-то. Ну вот это — «совсем сбесилась моя старуха»...
— Ааа, эээ... Александр Сергеич.
(х/ф «Старый Новый год», 1980 г., «Мосфильм»)
Недавно мы отметили день рождения нашего главного деятеля русской словесности. Но многие ли нынешние школьники читают Пушкина и вообще помнят, как его зовут? Да вряд ли по собственной воле они его читают, как и многих других писателей, которых проходят в школе. А всё почему — да потому что школьная программа составлена еще по старым лекалам, там полно книг, мысли которых рассчитаны на взрослых. Детям это просто тупо неинтересно.
«Дубровский» в 8-м классе — про разборки среди дворян XIX века: «читать можно, но неинтересно», — говорят дети. Даже «Собачье сердце» — «нормально, но неинтересно». Я уж не говорю про многотонное сочинение «Война и мир». Лев Николаевич Толстой, конечно, для себя хорошо постарался, написав столько страниц по самому высокому тарифу в 500 рублей за лист, а школьникам теперь разгребать эти дебри.
Когда я был маленьким, я читал много. На школьную программу мне было плевать, я шел в городскую библиотеку, выбирал, что мне интересно, и притаскивал домой по
Так, может быть, не надо насаждать школьникам устаревшие, тяжелые, непонятные, скучные для них книги, а давать возможность читать то, что интересно именно им, подсказывать? А потом обсуждать прочитанное. Пока они еще открыты и готовы впитывать информацию, формировать представление о мире. И, может, не надо насаждать это шаблонное мнение, что читать надо потом всю оставшуюся жизнь, и побольше, побольше? Чтоб прям пожирать одну книгу за одной.
Сейчас речь идет о художественной литературе, специальная и документальная — это совсем другой вопрос. Так вот, чрезмерное увлечение чужими мыслями и эмоциями (а именно это отражает в книге каждый писатель) может привести к тому, что вчерашний школьник, а потом и взрослый человек просто упустит, профукает свою собственную жизнь, увлекшись проживанием чужой.
Вот и Марина Ивановна Цветаева со мной согласна — была такая поэтесса, если кто не знает. Кстати, в Новосибирске какое-то время жила ее любовная подруга Софья Голлидэй: артистка, работала в нашем ТЮЗе. Так вот, Цветаева так говорила:
— Каждая книга — кража у собственной жизни. Чем больше читаешь, тем меньше умеешь и хочешь жить сам. Ведь это ужасно! Книги — гибель. Много читавший не может быть счастлив. Ведь счастье всегда бессознательно, счастье только бессознательность.
(из письма поэту Максимилиану Волошину)