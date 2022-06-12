«Каждая книга — кража у собственной жизни». Как книги могут вредить школьникам и взрослым

Сегодня поговорим о чтении книг. Насколько вообще школьники сейчас интересуются этим? Что им навязывают в школе? Об обратной стороне чрезмерного увлечения книгами взрослыми людьми также рассуждает Дмитрий Косенко.

— Обожди, ты Пушкина знаешь?

— Пушкина? Константина Иваныча?



— Не, обожди, который это, об рыбаке и рыбке-то. Ну вот это — «совсем сбесилась моя старуха»...

