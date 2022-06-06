Актриса «Красного Факела» ушла из жизни — на ее счету около
100 ролей
Тамара Сердюкова была заслуженной актрисой Российской Федерации
В Новосибирске скончалась заслуженная артистка Российской Федерации и актриса «Красного Факела» Тамара Сердюкова. Ей было 78 лет.
Как рассказали в пресс-службе «Красного Факела», Тамара Сердюкова вошла в труппу «Красного Факела» в 1971 году.
— Яркое лирическое дарование актрисы, соединяясь с теплотой и человечностью, делало каждую ее героиню близкой и любимой зрителем. Тамара Сердюкова уверенно и точно работала и с классикой, и с современным театральным языком — на стыке острого гротеска и лиризма. Высоко были оценены критикой ее работы в спектаклях «Самоубийца» Н. Эрдмана, «Московский хор» Л. Петрушевской, «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони, «Дворянское гнездо» И. Тургенева, «Таланты и поклонники» А. Островского, — сообщили в пресс-службе театра.
Со второй половины 1990-х Тамара Сердюкова была задействована в «Мамаше Кураж», «Ревизоре», «Недосягаемой», «Вкусе меда». Актриса также сыграла в детском спектакле «Два клена». Как уточнили в театре, за все время работы в «Красном факеле» Тамара Сердюкова сыграла около 100 ролей.
— Она всегда была чутким товарищем и оставалась хранительницей истории театра, — подчеркнули в «Красном факеле».
Прощание с аслуженной артисткой России Тамарой Сердюковой состоится 7 июня в 16:00 в Новосибирском крематории по адресу: поселок Восход, улица Военторговская, 4/1.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Тамары Сердюковой.
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