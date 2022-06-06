СЕЙЧАС +9°С
Пробки 4/10
usd 61.97
eur 65.92
Тема дняВодитель Hyundai скрылась после смертельного ДТП
Все новости
Все новости

Актриса «Красного Факела» ушла из жизни — на ее счету около 100 ролей

Тамара Сердюкова была заслуженной актрисой Российской Федерации

467
Тамара Сердюкова родилась 15 июня 1943

Тамара Сердюкова родилась 15 июня 1943

Поделиться

В Новосибирске скончалась заслуженная артистка Российской Федерации и актриса «Красного Факела» Тамара Сердюкова. Ей было 78 лет.

Как рассказали в пресс-службе «Красного Факела», Тамара Сердюкова вошла в труппу «Красного Факела» в 1971 году.

— Яркое лирическое дарование актрисы, соединяясь с теплотой и человечностью, делало каждую ее героиню близкой и любимой зрителем. Тамара Сердюкова уверенно и точно работала и с классикой, и с современным театральным языком — на стыке острого гротеска и лиризма. Высоко были оценены критикой ее работы в спектаклях «Самоубийца» Н. Эрдмана, «Московский хор» Л. Петрушевской, «Хозяйка гостиницы» К. Гольдони, «Дворянское гнездо» И. Тургенева, «Таланты и поклонники» А. Островского, — сообщили в пресс-службе театра.

Со второй половины 1990-х Тамара Сердюкова была задействована в «Мамаше Кураж», «Ревизоре», «Недосягаемой», «Вкусе меда». Актриса также сыграла в детском спектакле «Два клена». Как уточнили в театре, за все время работы в «Красном факеле» Тамара Сердюкова сыграла около 100 ролей.

— Она всегда была чутким товарищем и оставалась хранительницей истории театра, — подчеркнули в «Красном факеле».

Прощание с аслуженной артисткой России Тамарой Сердюковой состоится 7 июня в 16:00 в Новосибирском крематории по адресу: поселок Восход, улица Военторговская, 4/1.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Тамары Сердюковой.

В Новосибирске умер президент совета директоров АО «Электроагрегат» Александр Одинец.

«Красный факел»актрисатеатр
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2