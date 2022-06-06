Актриса «Красного Факела» ушла из жизни — на ее счету около 100 ролей

— Она всегда была чутким товарищем и оставалась хранительницей истории театра, — подчеркнули в «Красном факеле».

Прощание с аслуженной артисткой России Тамарой Сердюковой состоится 7 июня в 16:00 в Новосибирском крематории по адресу: поселок Восход, улица Военторговская, 4/1.