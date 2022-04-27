Умер президент совета директоров новосибирского АО «Электроагрегат»

В Новосибирске умер президент совета директоров АО «Электроагрегат» Александр Одинец. Об этом сообщила у себя на сайте Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий (МАРП).



— Александр Константинович окончил инженерно-экономический факультет Московского технологического института легкой промышленности в 1978 году. После службы в армии 12 лет проработал на НПО «Электроагрегат», где прошел путь от рядового инженера до заместителя генерального директора: в 1980 году — начальник по производству, в 1994 году возглавил ЗАО «Проект-ДО», в 1998 году избран президентом совета директоров ОАО «Электроагрегат», — сообщает пресс-служба МАРП.