Умер президент совета директоров новосибирского АО «Электроагрегат»
У него было много наград за работу
В Новосибирске умер президент совета директоров АО «Электроагрегат» Александр Одинец. Об этом сообщила у себя на сайте Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий (МАРП).
— Александр Константинович окончил инженерно-экономический факультет Московского технологического института легкой промышленности в 1978 году. После службы в армии 12 лет проработал на НПО «Электроагрегат», где прошел путь от рядового инженера до заместителя генерального директора: в 1980 году — начальник по производству, в 1994 году возглавил ЗАО «Проект-ДО», в 1998 году избран президентом совета директоров ОАО «Электроагрегат», — сообщает пресс-служба МАРП.
АО «Электроагрегат» существует с
Завод работает по государственному оборонному заказу — занимается разработкой, производством и ремонтом вооружения и военной техники. В настоящее время предприятие сконцентрировано на разработках и производстве систем электроснабжения, электроустановок, дизельных электроагрегатов, систем управления военного и гражданского назначения различного исполнения, судя по информации на их сайте.
На сайте также отмечается, что Александр Одинец много сделал для экономики и промышленности региона:
— Александр Одинец в 2001 году награжден медалью «За трудовую доблесть», в 2004, 2006 годах награжден дипломом лауреата «За успешное управление бизнесом в Сибири» и получил статус «Надежный партнер», в 2008 году в честь 115-летия города Новосибирска награжден памятным знаком «За труд во благо города». Все компании, которыми руководил Александр Одинец, успешно работают на рынке электротехники и государственного оборонного заказа.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего!
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске уголовное дело против президента совета директоров АО «Электроагрегат» Александра Одинца передали в суд: он подозревался в хищении около 600 миллионов рублей.