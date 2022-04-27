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Умер президент совета директоров новосибирского АО «Электроагрегат»

У него было много наград за работу

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Александр Одинец умер 26 апреля 2022 года

Александр Одинец умер 26 апреля 2022 года

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В Новосибирске умер президент совета директоров АО «Электроагрегат» Александр Одинец. Об этом сообщила у себя на сайте Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий (МАРП).

— Александр Константинович окончил инженерно-экономический факультет Московского технологического института легкой промышленности в 1978 году. После службы в армии 12 лет проработал на НПО «Электроагрегат», где прошел путь от рядового инженера до заместителя генерального директора: в 1980 году — начальник по производству, в 1994 году возглавил ЗАО «Проект-ДО», в 1998 году избран президентом совета директоров ОАО «Электроагрегат», — сообщает пресс-служба МАРП.

АО «Электроагрегат» существует с 16 августа 1993 года. Уставный капитал — более 390 миллионов рублей (по данным 2014 года). Александр Одинец, согласно информации сервиса «Контур.Фокус», был в списке акционером с долей 2,4%.

Завод работает по государственному оборонному заказу — занимается разработкой, производством и ремонтом вооружения и военной техники. В настоящее время предприятие сконцентрировано на разработках и производстве систем электроснабжения, электроустановок, дизельных электроагрегатов, систем управления военного и гражданского назначения различного исполнения, судя по информации на их сайте.

На сайте также отмечается, что Александр Одинец много сделал для экономики и промышленности региона:

— Александр Одинец в 2001 году награжден медалью «За трудовую доблесть», в 2004, 2006 годах награжден дипломом лауреата «За успешное управление бизнесом в Сибири» и получил статус «Надежный партнер», в 2008 году в честь 115-летия города Новосибирска награжден памятным знаком «За труд во благо города». Все компании, которыми руководил Александр Одинец, успешно работают на рынке электротехники и государственного оборонного заказа.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким погибшего!

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске уголовное дело против президента совета директоров АО «Электроагрегат» Александра Одинца передали в суд: он подозревался в хищении около 600 миллионов рублей.

смерть«Электроагрегат»
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