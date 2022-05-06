«Необходимо узнаваемое и звучное имя»: Музыкальный театр объявил конкурс на новое название
Победитель будет ходить в театр бесплатно весь сезон
Новосибирский музыкальный театр объявил конкурс на новое имя — автор самого интересного варианта сможет сезон бесплатно ходить на спектакли
— Сегодня Музыкальному театру необходимо узнаваемое и звучное имя, которое станет близким для новосибирцев и гостей нашего города. Автор самого интересного варианта названия станет постоянным посетителем нашего театра. В течение всего следующего театрального сезона победитель конкурса сможет бесплатно посещать любые спектакли театра вместе со своим спутником, — сообщают сотрудники театра на странице во «ВКонтакте».
Как рассказали сотрудники на странице театра в соцсетях, в сентябре 2017 года театр сменил название «Театр музыкальной комедии» на название «Новосибирский музыкальный театр» из-за расширения репертуара. Тогда тоже объявлялся конкурс, но выбрать другое название не смогли.
Среди сотен вариантов фигурировали названия «Вольный ветер» — в честь первой оперетты в истории; «МузыкаНТ» — Музыкальный новосибирский театр; музыкальный театр «Галактика», театр «Гранд-мюзикл», «ГАЛАНТ» (Гала Новосибирск Театр), музыкальный театр «Альгамбра» (самой первой концертно-театральной площадкой в Новониколаевске был Летний театр в городском саду «Альгамбра») и другие.
Конкурс продлится до 4 июня, а варианты принимают на почту muzkomfriendly@yandex.ru или на странице во «ВКонтакте».
В июне четыре новосибирских театра отправятся на гастроли по сибирским городам. В этом году фестиваль «Новосибирский транзит — 2022» будет выездным.