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«Необходимо узнаваемое и звучное имя»: Музыкальный театр объявил конкурс на новое название

Победитель будет ходить в театр бесплатно весь сезон

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Театр существует с 1959 года

Театр существует с 1959 года

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Новосибирский музыкальный театр объявил конкурс на новое имя — автор самого интересного варианта сможет сезон бесплатно ходить на спектакли

— Сегодня Музыкальному театру необходимо узнаваемое и звучное имя, которое станет близким для новосибирцев и гостей нашего города. Автор самого интересного варианта названия станет постоянным посетителем нашего театра. В течение всего следующего театрального сезона победитель конкурса сможет бесплатно посещать любые спектакли театра вместе со своим спутником, — сообщают сотрудники театра на странице во «ВКонтакте».

Как рассказали сотрудники на странице театра в соцсетях, в сентябре 2017 года театр сменил название «Театр музыкальной комедии» на название «Новосибирский музыкальный театр» из-за расширения репертуара. Тогда тоже объявлялся конкурс, но выбрать другое название не смогли.

Среди сотен вариантов фигурировали названия «Вольный ветер» — в честь первой оперетты в истории; «МузыкаНТ» — Музыкальный новосибирский театр; музыкальный театр «Галактика», театр «Гранд-мюзикл», «ГАЛАНТ» (Гала Новосибирск Театр), музыкальный театр «Альгамбра» (самой первой концертно-театральной площадкой в Новониколаевске был Летний театр в городском саду «Альгамбра») и другие.

Конкурс продлится до 4 июня, а варианты принимают на почту muzkomfriendly@yandex.ru или на странице во «ВКонтакте».

В июне четыре новосибирских театра отправятся на гастроли по сибирским городам. В этом году фестиваль «Новосибирский транзит — 2022» будет выездным.

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