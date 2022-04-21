Испанская музыкальная группа выпустила альбом песен Янки Дягилевой на языке басков

Музыкальная группа EGUN BELTZAK из Испании (Страна басков) выпустила альбом с песнями Янки Дягилевой. Все композиции исполняются на баскском языке



Альбом-трибьют записан группой EGUN BELTZAK (Черные дни) в Лондоне и опубликован на сайте Bandcamp.com в феврале. Он состоит из 14 песен Янки Дягилевой, среди которых — «Выше ноги от земли», «Особый резон», «Мы по колено» и другие. Тексты всех песен переведены на баскский язык — изолированный язык, не входящий ни в одну известную языковую семью. На нем сегодня говорят порядка одного миллиона человек, живущих на северо-востоке Испании и юго-западе Франции.