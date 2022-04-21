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Испанская музыкальная группа выпустила альбом песен Янки Дягилевой на языке басков

Создатели альбома перевели на редкий язык 14 песен

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Песни Янки Дягилевой перепели на изолированном языке

Песни Янки Дягилевой перепели на изолированном языке

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Музыкальная группа EGUN BELTZAK из Испании (Страна басков) выпустила альбом с песнями Янки Дягилевой. Все композиции исполняются на баскском языке

Альбом-трибьют записан группой EGUN BELTZAK (Черные дни) в Лондоне и опубликован на сайте Bandcamp.com в феврале. Он состоит из 14 песен Янки Дягилевой, среди которых — «Выше ноги от земли», «Особый резон», «Мы по колено» и другие. Тексты всех песен переведены на баскский язык — изолированный язык, не входящий ни в одну известную языковую семью. На нем сегодня говорят порядка одного миллиона человек, живущих на северо-востоке Испании и юго-западе Франции.

Как сказано в сопровождающем альбом тексте, лидер группы Айтор услышал впервые песни Янки Дягилевой в чужих интерпретациях еще в 90-х годах и даже пытался изучать русский язык, чтобы иметь возможность воспринимать поэзию Дягилевой «без посредников», однако понял, что она слишком сложна и требует знания людей, хорошо знакомых с реалиями советской эпохи. В результате в переводе текстов приняли участие несколько человек для которых русский язык — родной.

Это не первое исполнение песен Дягилевой иностранными исполнителями. В 2019 году отрывок песни «Печаль моя светла» исполнила канадская певица Grimes. Она, правда, просто выучила русские слова.

Янка Дягилева родилась в Новосибирске в 1966 году и была ярким музыкантом позднесоветского музыкального андеграунда 80-х годов. Была участником панк-рок-групп «Гражданская оборона» и «Великие Октябри», но основную известность получила за счет записей, сделанных во время сольных квартирных концертов. Погибла в 1991 году.

В Новосибирске сохранился старый одноэтажный деревянный дом на улице Семьи Шамшиных, где Дягилева провела значительную часть жизни. Это здание стало предметов горячих споров по поводу целесообразности его сохранения в качестве памятника культурного наследия, начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева рассказала, что у инспекции есть такие планы.

Янка Дягилева
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