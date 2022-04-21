Испанская музыкальная группа выпустила альбом песен Янки Дягилевой на языке басков
Создатели альбома перевели на редкий язык 14 песен
Музыкальная группа EGUN BELTZAK из Испании (Страна басков) выпустила альбом с песнями Янки Дягилевой. Все композиции исполняются на баскском языке
Альбом-трибьют записан группой EGUN BELTZAK (Черные дни) в Лондоне и опубликован на сайте Bandcamp.com в феврале. Он состоит из 14 песен Янки Дягилевой, среди которых — «Выше ноги от земли», «Особый резон», «Мы по колено» и другие. Тексты всех песен переведены на баскский язык — изолированный язык, не входящий ни в одну известную языковую семью. На нем сегодня говорят порядка одного миллиона человек, живущих на северо-востоке Испании и юго-западе Франции.
Как сказано в сопровождающем альбом тексте, лидер группы Айтор услышал впервые песни Янки Дягилевой в чужих интерпретациях еще в
Это не первое исполнение песен Дягилевой иностранными исполнителями. В 2019 году отрывок песни «Печаль моя светла» исполнила канадская певица Grimes. Она, правда, просто выучила русские слова.
Янка Дягилева родилась в Новосибирске в 1966 году и была ярким музыкантом позднесоветского музыкального андеграунда
В Новосибирске сохранился старый одноэтажный деревянный дом на улице Семьи Шамшиных, где Дягилева провела значительную часть жизни. Это здание стало предметов горячих споров по поводу целесообразности его сохранения в качестве памятника культурного наследия, начальник госинспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области Елена Медведева рассказала, что у инспекции есть такие планы.