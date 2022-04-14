Шаман-людоед, оркестр из двадцати валторн и покорение Эвереста — афиша на ближайшие дни и выходные
Новая подборка культурных событий от автора телеграм-канала «Сибкультпривет» Лидии Марковой
Если вы думаете, что Новосибирск скучен и уныл, вы заблуждаетесь. По крайней мере отчасти. В культурной сфере происходит множество интересных и ярких событий. Подборку на ближайшие дни подготовила для НГС Лидия Маркова, автор телеграм-канала «Сибкультпривет».
Увидеть фильм до его официального старта в прокате — особое удовольствие для киноманов. И новосибирские кинотеатры радуют зрителей предпремьерными показами регулярно. Правда, гости в последнее время приезжают не часто, но и онлайн пообщаться с авторами картины, актерами или именитыми кинокритиками — большая удача!
Сегодня в «Победе» состоится предпремьерный показ эффектного вестерна «Подельники», онлайн-встреча с режиссером Евгением Григорьевым и звездой фильма Павлом Деревянко (тот самый шаман по кличке Людоед). Первая за долгое время драматическая роль Деревянко получилась выдающейся и принесла ему главный приз фестиваля «Кинотавр». Также в «Подельниках» играют главный российский актер Юра Борисов и Елизавета Янковская.
14 апреля в 19:00
Цена билета — от 200 рублей.
А в воскресенье кинотеатр «Формула Кино» в ТРЦ «Аура» приглашает на всероссийскую премьеру комедии Луи Гарреля «Этот новый мир», в которой он вместе с Летицией Каста исполняет главную роль. Повседневную жизнь супругов переворачивает новость о том, что их 13-летний сын участвует в грандиозном тайном проекте по спасению планеты. Весьма актуальная тема для родителей подростков. Сеанс пройдет на языке оригинала с русскими субтитрами. Перед показом зрителей ждет видеорассказ кинокритика Егора Москвитина. В широкий прокат фильм выходит
17 апреля в 16:00
Цена билета — 350 рублей.
В Новосибирске продолжается крупнейший в России валторновый фестиваль. Двадцать ведущих валторнистов из России, Швейцарии и Сербии демонстрируют безграничные возможности валторны — медного духового инструмента, который называют «королем симфонических инструментов», а еще «гласом Божьим». Я была на концерте-открытии фестиваля, и это было восхитительно!
Классическая, барочная, джазовая, современная музыка прозвучит в трех концертных программах на площадках Новосибирской филармонии 14, 16 и 19 апреля. Билеты — от 300 рублей.
В ГПНТБ в эти выходные пройдет сибирский фестиваль фантастики «Звезды на полке». В программе — встречи с писателями, лекции о литературе, художественные читки и мастер-классы.
Где проходит: ГПНТБ СО РАН.
Вход свободный.
В субботу в Художественном музее состоится мультимедийная программа для детей: экскурсия по выставке Сергея Андрияки и мастер-класс «Знакомство с миром акварели». Сергея Николаевича называют мастером классической многослойной акварели. Своим творчеством он доказал, что акварель может быть полноценным живописным материалом, позволяющим писать большие станковые картины. У вас будет возможность познакомиться с прекрасной выставкой, а затем маленькие гости смогут попробовать себя в роли художника-аквалериста.
Когда: 16 апреля в 16:00, лучше предварительно записаться по телефону
Вход со стороны ул. Свердлова, 10.
Цена: билет для школьника — 150 рублей, для взрослого — 300 рублей. Мероприятие входит в стоимость билета на выставку.
Они еще и поют! Год назад актеры «Старого дома» организовали собственную музыкальную группу. И, взяв тем самым новую высоту, концерты стали называть «Эверест 9050»: «За всю историю на его пик поднялось 9044 человека, а вместе с нами выходит 9050».
16 апреля нас ждет полноценная полуторачасовая музыкальная программа: на сцене «Старого дома» прозвучат песни, которые написали Александр Шарафутдинов, Тимофей Мамлин, Наталья Серкова, Анатолий Григорьев, Александр Вострухин и Виталий Саянок. Кстати, бо́льшую часть зала в этот вечер будет занимать танцпол, и вы сами сможете выбирать, танцевать вам или сидеть в креслах.
Когда: 16 апреля в 19:00.
Цена билета: 650 рублей.