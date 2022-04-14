Шаман-людоед, оркестр из двадцати валторн и покорение Эвереста — афиша на ближайшие дни и выходные

Если вы думаете, что Новосибирск скучен и уныл, вы заблуждаетесь. По крайней мере отчасти. В культурной сфере происходит множество интересных и ярких событий. Подборку на ближайшие дни подготовила для НГС Лидия Маркова, автор телеграм-канала «Сибкультпривет».



Увидеть фильм до его официального старта в прокате — особое удовольствие для киноманов. И новосибирские кинотеатры радуют зрителей предпремьерными показами регулярно. Правда, гости в последнее время приезжают не часто, но и онлайн пообщаться с авторами картины, актерами или именитыми кинокритиками — большая удача!

