Вертолеты, самолеты и планетарий: музейный комплекс, посвященный космонавтике и авиации, откроют в Новосибирске

В Новосибирске в сентябре собираются открыть комплекс, посвященный авиации и космонавтике, с куполом планетария для наблюдения за звездным небом. Его планируют открыть на базе музея «Галерея времени». Об это сообщает ТАСС со ссылкой на директора парка-музея Владимира Курдюмова.

— Мы запустим еще один авиакосмический ангар 5 сентября. Там будут самолеты, вертолеты, тренажер, различные гаджеты, относящиеся к самолетам и космосу. Там будет купол планетария внутри работающий, будут различные стенды, а также предметы одежды и обмундирования. Всё, что касается этой темы, всё будет у нас, — передают слова Владимира Курдюмова в ТАСС.