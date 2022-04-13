Вертолеты, самолеты и планетарий: музейный комплекс, посвященный космонавтике и авиации, откроют в Новосибирске
Особое место в музее займет самолет
В Новосибирске в сентябре собираются открыть комплекс, посвященный авиации и космонавтике, с куполом планетария для наблюдения за звездным небом. Его планируют открыть на базе музея «Галерея времени». Об это сообщает ТАСС со ссылкой на директора парка-музея Владимира Курдюмова.
— Мы запустим еще один авиакосмический ангар 5 сентября. Там будут самолеты, вертолеты, тренажер, различные гаджеты, относящиеся к самолетам и космосу. Там будет купол планетария внутри работающий, будут различные стенды, а также предметы одежды и обмундирования. Всё, что касается этой темы, всё будет у нас, — передают слова Владимира Курдюмова в ТАСС.
Площадь комплекса будет 1 тысяча
— Он снят уже не только с эксплуатации, но и с производства. Осталось очень мало этих самолетов. Если у нас получится полностью восстановить его внутри, то это будет довольно-таки уникальный предмет для музея. Он будет занимать примерно 20% от ангара в тысячу метров, — пояснил ТАСС Владимир Курдюмов.
В Новосибирске провели испытания самолета Як-40 с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем. 5 февраля на полосе аэродрома Сибирского научно-исследовательского института авиации имени