НОВАТ подписал договор с Маратом Башаровым — актер выступит в роли Царя в балете «Конек-Горбунок»

В Новосибирске в премьере балета «Конек-Горбунок» в роли Царя выступит актер Марат Башаров. НОВАТ подписал с актером договор.



Премьерные показы балета пройдут в мае. Первый состоится 12 мая в день рождения театра.

— В премьерных спектаклях примет участие лауреат Государственной премии РФ Марат Башаров. Звезда российского театра и кино, популярный телеведущий впервые исполнит партию Царя в вечерних премьерных показах балета. Марат Алимжанович — универсальный артист, и все, кто видел его работы в театре, кино и в других творческих проектах, отмечают его великолепный комедийный дар, — объяснили в пресс-службе НОВАТа.