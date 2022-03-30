НОВАТ подписал договор с Маратом Башаровым — актер выступит в роли Царя в балете «Конек-Горбунок»

В Новосибирске в премьере балета «Конек-Горбунок» в роли Царя выступит актер Марат Башаров. НОВАТ подписал с актером договор.
Премьерные показы балета пройдут в мае. Первый состоится
— В премьерных спектаклях примет участие лауреат Государственной премии РФ Марат Башаров. Звезда российского театра и кино, популярный телеведущий впервые исполнит партию Царя в вечерних премьерных показах балета. Марат Алимжанович — универсальный артист, и все, кто видел его работы в театре, кино и в других творческих проектах, отмечают его великолепный комедийный дар, — объяснили в пресс-службе НОВАТа.
Премьерные показы балета Родиона Щедрина «Конек-Горбунок» с участием Марата Башарова — 12 и 13 мая в 19:00,
В январе Новосибирский театр оперы и балета заключил контракт с бывшим руководителем Владимиром Кехманом на постановку балета «Конек-Горбунок». Сумма составила 1 миллион 250 тысяч рублей.
«Конек-Горбунок» станет первой работой Владимира Кехмана в статусе дипломированного режиссера. Диплом об окончании ассистентуры-стажировки ГИТИСа по специальности «искусство театральной режиссуры» (формат обучения, который подразумевает исключительно дневную форму обучения. — Прим. ред.) он получил в сентябре 2021 года в ГИТИСе.
В НОВАТе на Малой сцене 27 марта, в Международный день театра, состоялась премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Свадьба Фигаро» — второго спектакля «Моцартианы». Корреспонденты НГС побывали на сдаче спектакля и увидели, как вечная классика оживает на сцене новосибирского театра и играет новыми красками.
В середине февраля в Новосибирске с успехом прошла премьера балета «Тщетная предосторожность» в НОВАТе. В двух премьерных спектаклях на сцену вышел народный артист Николай Цискаридзе — билеты были проданы задолго до представлений.