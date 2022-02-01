«Вжимал в пол и душил». Кинокритик годами жестоко избивал девушек. Когда они рассказали правду, его карьере пришел конец

27-летний Егор Беликов — член Гильдии киноведов и кинокритиков России и автор нескольких крупных СМИ. Он был редактором на радио «Маяк» и в информационном агентстве ТАСС, его рецензии публиковались в изданиях Esquire, Forbes, «Афиша», «РБК Стиль» и РИА Новости. На прошлой неделе кинокритик лишился всех мест работы. Об этом сообщает MSK1.RU.
Первая жертва
Всё началось с поста его бывшей девушки, журналистки Ольги Житпелевой. Ночью
— Физических признаков насилия мало. А неиллюзорный страх смерти, который я испытала, пока он вжимал меня своим весом в пол, душил и бил головой об пол, никак не докажешь, — рассказала журналистка.
Она отметила, что так кинокритик отреагировал на ее желание прекратить их отношения, которые длились полгода. До этого момента Егор не применял к Ольге физического насилия, но психологического насилия и манипуляций с его стороны было много. Журналистка приложила несколько скриншотов их переписок в подтверждение. Она призналась, что всё это время надеялась, что Беликов изменится, но этого не произошло.
Буквально через два часа после ее заявления
— Я совершил ужасные вещи, я абьюзер и эмоциональный, и в том числе я применил физическое насилие к своей девушке. Обстоятельства не играют роли и в любом случае меня не оправдывают — это ничем нельзя оправдать. Я признаюсь целиком и полностью, — написал Беликов.
В конце сообщения он заявил, что перевел
«Мы-то думали, ты в ментовку пойдешь, напишешь чистосердечное по
— Я, короче, перевел 60к в фонд «Братья», сижу думаю, кому бы леща ***, — поиронизировал над действиями Егора в своем телеграм-канале Сергей Минаев, главный редактор журнала Esquire.
Другие истории
Через несколько дней еще пять девушек рассказали о сексуальном и психологическом насилии со стороны Егора Беликова. Так, корреспондент РИА Новости Юлия Ахмедова призналась, что Беликов также манипулировал ею, издевался над ее национальностью, присылал фотографии обнаженных девушек, с которыми проводил время. Однажды кинокритик просто выгнал ее ночью из дома после того, как она отказалась посмотреть с ним смешное, на его взгляд, видео.
— В ту ночь, когда я сидела в подъезде у закрытой двери квартиры в красивом платье и с размазанной от слез тушью, я была уверена, что со мной что-то не так, раз он меня выгнал. Недостаточно красивая, худая, смелая. Но в тот момент ощущения своего максимального бессилия и уязвленности я поняла, что больше не могу это терпеть, — призналась Ахмедова.
Другой неприятной историей об отношениях с кинокритиком поделилась Ольга Чупахина, дизайнер компании Pixonic, разрабатывающей мобильные игры. Она рассказала, что познакомилась с кинокритиком еще на первом курсе в МФТИ, тогда же они начали встречаться.
— Мы жили в одном общежитии на разных этажах и часто ходили друг к другу в гости. И *** случился одной ночью, когда я пришла к нему в комнату. Мы сидели у него на кровати, он снова начал лезть ко мне в трусы, а потом просто лег всем своим весом на меня и изнасиловал. Мой первый секс случился со словами «Нет, Егор, пожалуйста, не надо». Это было больно еще и потому, что он лежал на мне всем телом, чтобы я не вырвалась. Потом он уехал на неделю домой к родителям, не отвечал на мои сообщения, только писал, как хорошо проводит время с подругой. А я ревела целыми днями. Вот такая первая любовь, — написала Ольга в комментариях под постом Житпелевой.
Чуть позже о психологическом насилии со стороны Беликова рассказали также медик Софья Садовская, продакт-менеджер Учи.ру Евгения Баранова и Екатерина Долинина, директор кинотеатров Москино.
Культура отмены
Буквально за неделю с Егором Беликовым прекратили сотрудничество журнал GQ, телеканал «
— Врач посоветовал мне поменьше общаться со знакомыми людьми и побольше — с незнакомыми. Мне пишут очень много незнакомых — как слова поддержки, которой я не заслуживаю, так и много травли: желают мне покончить с собой, клеймят и обзывают. Жаль, что некоторые решили воспользоваться ситуацией, чтобы свести со мной личные счеты, — рассказал в своем Facebook Беликов.
Культура отмены, или канселлинг, — современный метод привлечения к ответственности, когда человек лишается поддержки и подвергается осуждению в реальном мире и в социальных сетях. Канселлинг часто становится причиной того, что медийные люди лишаются своих должностей и рекламных предложений. В 2018 году главному редактору «Медузы» (внесено Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Ивану Колпакову пришлось уйти в отставку после скандальных обвинений в харассменте (правда, вскоре он вернулся в кресло главреда). В конце 2021 года в психологическом насилии был обвинен рэпер Оксимирон — о подробностях отношений с ним рассказала бывшая девушка музыканта Вера Маркович.