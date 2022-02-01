«Вжимал в пол и душил». Кинокритик годами жестоко избивал девушек. Когда они рассказали правду, его карьере пришел конец

27-летний Егор Беликов — член Гильдии киноведов и кинокритиков России и автор нескольких крупных СМИ. Он был редактором на радио «Маяк» и в информационном агентстве ТАСС, его рецензии публиковались в изданиях Esquire, Forbes, «Афиша», «РБК Стиль» и РИА Новости. На прошлой неделе кинокритик лишился всех мест работы. Об этом сообщает MSK1.RU.



Первая жертва