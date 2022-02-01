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«Вжимал в пол и душил». Кинокритик годами жестоко избивал девушек. Когда они рассказали правду, его карьере пришел конец

За неделю шесть бывших подруг обвинили Егора Беликова в психологическом и сексуальном насилии

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Журналистка Ольга Житпелева опубликовала в соцсетях фотографии ссадин и ушибов на лице

Журналистка Ольга Житпелева опубликовала в соцсетях фотографии ссадин и ушибов на лице

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27-летний Егор Беликов — член Гильдии киноведов и кинокритиков России и автор нескольких крупных СМИ. Он был редактором на радио «Маяк» и в информационном агентстве ТАСС, его рецензии публиковались в изданиях Esquire, Forbes, «Афиша», «РБК Стиль» и РИА Новости. На прошлой неделе кинокритик лишился всех мест работы. Об этом сообщает MSK1.RU.

Первая жертва


Всё началось с поста его бывшей девушки, журналистки Ольги Житпелевой. Ночью 20 января она написала в Facebook, что Егор избил ее, и опубликовала фотографию ссадин и ушибов на лице.

— Физических признаков насилия мало. А неиллюзорный страх смерти, который я испытала, пока он вжимал меня своим весом в пол, душил и бил головой об пол, никак не докажешь, — рассказала журналистка.

Она отметила, что так кинокритик отреагировал на ее желание прекратить их отношения, которые длились полгода. До этого момента Егор не применял к Ольге физического насилия, но психологического насилия и манипуляций с его стороны было много. Журналистка приложила несколько скриншотов их переписок в подтверждение. Она призналась, что всё это время надеялась, что Беликов изменится, но этого не произошло.

Ольга Житпелева написала, что побоями кинокритик отреагировал на ее желание прекратить их отношения, которые длились полгода

Ольга Житпелева написала, что побоями кинокритик отреагировал на ее желание прекратить их отношения, которые длились полгода

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Буквально через два часа после ее заявления 27-летний киновед на своей странице в Facebook признался, что он абьюзер и просит прощения.

— Я совершил ужасные вещи, я абьюзер и эмоциональный, и в том числе я применил физическое насилие к своей девушке. Обстоятельства не играют роли и в любом случае меня не оправдывают — это ничем нельзя оправдать. Я признаюсь целиком и полностью, — написал Беликов.

В конце сообщения он заявил, что перевел 100 тысяч рублей в центр «Сёстры», который оказывает бесплатную помощь женщинам, столкнувшимся с домашним насилием. Его цинизм удивил пользователей Facebook.

После обвинений в издевательствах Егор Беликов перевел <nobr class="_">100 тысяч</nobr> рублей в благотворительный фонд

После обвинений в издевательствах Егор Беликов перевел 100 тысяч рублей в благотворительный фонд

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«Мы-то думали, ты в ментовку пойдешь, напишешь чистосердечное по 115-й УК. А ты, оказывается, в фонд пойдешь. Вот это да!», «Круто, что перевел «Сёстрам». Ты, правда, не написал, сколько ты перевел Оле. Надеюсь, столько же?» — написали комментаторы.

— Я, короче, перевел 60к в фонд «Братья», сижу думаю, кому бы леща ***, — поиронизировал над действиями Егора в своем телеграм-канале Сергей Минаев, главный редактор журнала Esquire.

Другие истории


Через несколько дней еще пять девушек рассказали о сексуальном и психологическом насилии со стороны Егора Беликова. Так, корреспондент РИА Новости Юлия Ахмедова призналась, что Беликов также манипулировал ею, издевался над ее национальностью, присылал фотографии обнаженных девушек, с которыми проводил время. Однажды кинокритик просто выгнал ее ночью из дома после того, как она отказалась посмотреть с ним смешное, на его взгляд, видео.

За неделю шесть девушек рассказали о сексуальном и психологическом насилии со стороны Егора Беликова

За неделю шесть девушек рассказали о сексуальном и психологическом насилии со стороны Егора Беликова

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— В ту ночь, когда я сидела в подъезде у закрытой двери квартиры в красивом платье и с размазанной от слез тушью, я была уверена, что со мной что-то не так, раз он меня выгнал. Недостаточно красивая, худая, смелая. Но в тот момент ощущения своего максимального бессилия и уязвленности я поняла, что больше не могу это терпеть, — призналась Ахмедова.

Другой неприятной историей об отношениях с кинокритиком поделилась Ольга Чупахина, дизайнер компании Pixonic, разрабатывающей мобильные игры. Она рассказала, что познакомилась с кинокритиком еще на первом курсе в МФТИ, тогда же они начали встречаться.

— Мы жили в одном общежитии на разных этажах и часто ходили друг к другу в гости. И *** случился одной ночью, когда я пришла к нему в комнату. Мы сидели у него на кровати, он снова начал лезть ко мне в трусы, а потом просто лег всем своим весом на меня и изнасиловал. Мой первый секс случился со словами «Нет, Егор, пожалуйста, не надо». Это было больно еще и потому, что он лежал на мне всем телом, чтобы я не вырвалась. Потом он уехал на неделю домой к родителям, не отвечал на мои сообщения, только писал, как хорошо проводит время с подругой. А я ревела целыми днями. Вот такая первая любовь, — написала Ольга в комментариях под постом Житпелевой.

Чуть позже о психологическом насилии со стороны Беликова рассказали также медик Софья Садовская, продакт-менеджер Учи.ру Евгения Баранова и Екатерина Долинина, директор кинотеатров Москино.

Культура отмены

Буквально за неделю с Егором Беликовым прекратили сотрудничество журнал GQ, телеканал «Москва 24» и онлайн-кинотеатр Okko. Как сообщил сам кинокритик, он лишился всех мест работы сразу. Пользователи Facebook под его постом посоветовали ему найти работу курьером или отправиться работать на завод. Сейчас Беликов принимает медикаментозное лечение, играет в шахматы со своим котом и проходит курс психотерапии. Он отметил, что культура отмены в России всё же работает.

Буквально за неделю с Егором Беликовым прекратили сотрудничество все его работодатели

Буквально за неделю с Егором Беликовым прекратили сотрудничество все его работодатели

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— Врач посоветовал мне поменьше общаться со знакомыми людьми и побольше — с незнакомыми. Мне пишут очень много незнакомых — как слова поддержки, которой я не заслуживаю, так и много травли: желают мне покончить с собой, клеймят и обзывают. Жаль, что некоторые решили воспользоваться ситуацией, чтобы свести со мной личные счеты, — рассказал в своем Facebook Беликов.

Культура отмены, или канселлинг, — современный метод привлечения к ответственности, когда человек лишается поддержки и подвергается осуждению в реальном мире и в социальных сетях. Канселлинг часто становится причиной того, что медийные люди лишаются своих должностей и рекламных предложений. В 2018 году главному редактору «Медузы» (внесено Минюстом в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Ивану Колпакову пришлось уйти в отставку после скандальных обвинений в харассменте (правда, вскоре он вернулся в кресло главреда). В конце 2021 года в психологическом насилии был обвинен рэпер Оксимирон — о подробностях отношений с ним рассказала бывшая девушка музыканта Вера Маркович.

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