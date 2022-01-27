Два сельских ДК под Новосибирском закрылись из-за массовых увольнений — так повышают зарплаты по указу Путина

«Мы не можем обеспечивать работу секций»

Как рассказала НГС Ольга Мальцева, ситуация назревала давно:



— Это произошло не одномоментно. Майский указ президента Владимира Путина начал реализовываться с 2018 года. Оптимизацию штатного расписания нашего учреждения начали уже в сентябре 2020 года.

Сначала уволили уборщиц, дворников — тех, кто работал по совместительству.