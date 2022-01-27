Два сельских ДК под Новосибирском закрылись из-за массовых увольнений — так повышают зарплаты по указу Путина

С 10 января в поселках Мичуринском и Элитном Новосибирского района не работают Дома культуры. Руководитель МКУ «Социально-культурное объединение "Мичуринский"», в которое входят оба клуба, Ольга Мальцева была вынуждена принять такое решение из-за сокращения персонала. За короткий срок пришлось уволить 6 человек из 17, и необходимо ужаться еще. Между тем исполняющий обязанности главы Мичуринского сельсовета Виталий Яковлев уверен: Дома культуры могут работать без электрика, уборщиц, водителя и других сотрудников. НГС выслушал доводы обеих сторон и узнал, на чьей стороне региональный Минкульт.
«Мы не можем обеспечивать работу секций»
Как рассказала НГС Ольга Мальцева, ситуация назревала давно:
— Это произошло не одномоментно. Майский указ президента Владимира Путина начал реализовываться с 2018 года. Оптимизацию штатного расписания нашего учреждения начали уже в сентябре 2020 года.
Сначала уволили уборщиц, дворников — тех, кто работал по совместительству.
— Нам выдали штатное расписание на 2022 год — оно включало уже 13,5 единицы персонала против 22,75 единицы ранее. В двух клубах остались 17 сотрудников, из них только 2 человека относятся к техническому персоналу, без которого невозможна безопасная работа. Но
Ставки разделили по 0,5 и даже по 0,25 между сотрудниками, но доход устроил не всех. Звукооператор проработал после перехода на полставки (чуть больше 3200 рублей в месяц) полгода и уволился. Затем по той же причине ушли аккомпаниатор, руководители вокальной группы и шахматного кружка. Сейчас на эти места приняли новых сотрудников, но сколько они продержатся, Мальцева не знает.
— Яковлев требовал уволить всех трех техничек, но я оставила ставку 0,25 (1700 рублей в месяц) для одной. Также он подписал приказ сократить техника-электрика, но я этого не делаю — это незаконное решение. Сократили и коменданта, который также был водителем. Вместо двух уволенных вахтеров я взяла дежурных пожарных постов, — говорит руководитель клубов.
Ольга Мальцева пыталась изыскать средства, рационализировав траты.
— Я предложила пересмотреть наши траты и направить средства на зарплаты сотрудникам. Например, мы уволили водителя, но остались запланированные расходы на бензин и ОСАГО. Заложены средства на ремонт зрительного зала в ДК Элитного. Я предложила: давайте сначала отремонтируем вентиляцию, а потом уже проведем покраску помещения.
«Можно самим помыть полы»
И. о. главы администрации Мичуринского сельсовета Новосибирского района Виталий Яковлев уверен, что ремонт ждать не может, а работа клубов возможна и с меньшими вложениями.
— Нам пришло письмо из регионального Минкульта о необходимости увеличения размера оплаты труда для работников сферы культуры в связи с майским указом президента. Местные бюджеты не смогли потянуть такую нагрузку. Существует штатное расписание. В нем есть сотрудники, которые не имеют прямого отношения к культуре, — если их ввести в штат, то им нужно будет платить по 36 тысяч (средняя зарплата по региону. — Прим. ред.), а не 11–12 тысяч, как до указа. Этих семерых сопутствующих сотрудников можно перевести на договоры, еще семерых оставить в штате. Необходимо искать возможности, а не требовать. Опять же, для пользы дела можно собраться и самим помыть полы, если болеешь за дело душой, — уверен Виталий Яковлев.
Глава считает, что на содержание учреждений культуры уходит достаточно средств:
— Бюджет всего Мичуринского сельсовета Новосибирского района на 2022 год составляет 48 миллионов рублей. Из них 25% заложены на ДК. Я говорю, ну давайте сократим траты на освещение, на содержание территорий — кто от этого выиграет? Тот же ремонт зрительного зала откладывать нельзя — там надо делать заземление, это уже вопрос безопасности.
«Мы обязательно решим этот вопрос»
Министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева сообщила НГС, что этот вопрос взят на контроль.
— Требования руководителя Домов культуры справедливы. Сотрудники, которые переведены на гражданско-правовые договора, не несут ответственности. Это особенно критично в отношении инженерно-технического персонала — электриков, инженеров. При этом у поселковой администрации есть средства. В конце 2021 года им выделили 292 тысячи рублей на выравнивание зарплатных трат. С учетом этих денежных средств администрации хватит на 20 ставок. В этом вопросе главе поселковой администрации необходимо проявить волю. Со своей стороны мы написали рекомендательные письма, но приказать местному руководству не можем. Теперь нужно, чтобы депутаты проголосовали за это решение на сессии. Думаю, мы обязательно решим этот вопрос, — заверила Наталья Ярославцева.
Согласно майскому указу президента 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», зарплаты учителей, воспитателей детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — до 200% средней зарплаты по региону.
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