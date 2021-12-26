«Пацаны не поймут». Стать артистом Алексея Филимонова, звезду сериала «Вертинский», заставила любимая учительница

Без преувеличения актер Алексей Филимонов, сыгравший главную роль в сериале «Вертинский» на «Первом», стал одним из главных открытий этого года в отечественном кино. Но мало кто знает, что этого успеха могло не случиться, если бы не настойчивость его учительницы Натальи Гавриловой — классного руководителя, которая в 1996 году уговорила школьника Алешу Филимонова пойти не в ПТУ, как он хотел, а в театральное училище. Она рассказала, каким он был учеником и каким остается сейчас, став звездой.
Алексею Филимонову 40 лет. Его актерская карьера в кино началась в 2006 году с эпизодической роли в нашумевшем боевике «Бумер-2». Одну из первых главных ролей он получил в фильме «Кислород» режиссера из Иркутска Ивана Вырыпаева. В 2014-м стал лауреатом открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», получив приз «За лучшую мужскую роль» в фильме «Еще один год».
Наш разговор с Натальей Георгиевной проходит в школе № 1, в самом центре Иркутска, почти на набережной реки Ангары. Здесь Наталья Гаврилова работает учителем русского языка и литературы уже 35 лет. Она выпустила во взрослую жизнь семь классов, выпуск Алексея Филимонова пришелся на непростой 1996 год.
— В школе Леша был одновременно необыкновенный и обыкновенный. Такой маленький, верткий, хитренький, умненький, всегда умел выйти из любого положения.
Когда подошло время оканчивать школу (у нас была девятилетка), ему нужно было выбирать: либо пойти в другую школу, либо в ПТУ. Получилось так, что можно было пойти только в какие-то индустриальные техникумы. Но это не для него, он творческая личность.
Мне захотелось пойти с ним в театральное училище. Предложила папе и маме, но они посмеялись. Хотя его родители и сами были творческими людьми: папа Алеши умел петь и танцевать, мама пишет стихи…
Перед каждым выпуском я пишу детям небольшие рассказы о том, какими я их вижу в будущем. Леше я написала, что он будет играть, а его мама — плакать от радости. Всё в итоге сбылось. Папа смеялся, говорил: «О чём речь, зачем это вообще нужно?» Но уверена, что сейчас бы он гордился сыном. Мама счастлива из-за успехов ребенка, из-за того, что он хороший и добрый человек. Большая заслуга в этом — родителей.
Тем не менее я всё-таки добилась своего, мы пошли в театральное училище. Тогда в свою мастерскую набирала учеников Валентина Дулова, известная в Иркутске режиссер-педагог, актриса. Конечно, если бы Валентина Александровна сейчас была жива (она умерла в 2018 году), она бы очень гордилась Алешей.
Когда я его привела, он был маленький, худенький. Дулова мне говорит: «Ты мне кого привела?» Я ответила: «Артиста». Она сказала, что ничего с ним не сделает. Первый конкурс был неудачным. Алеша пришел, сказал: «Не буду я больше, не хочу, мне не нравится это всё!» Но потом он поработал, подготовился — и всё-таки поступил в театральное училище Иркутска.
Он буквально жил им. Бывало, мы с ребятишками к нему приходили, а он говорил: «Мне некогда». Он там ночевал, настолько ему было всё интересно. Валентина Александровна тоже была увлечена своей работой. Они все жили театром. В спектаклях Алеша и играл, и пел. Потом он поступил в ГИТИС, успешно отучился, получил первую роль в кино.
Первая роль Филимонова, как он сам ее охарактеризовал, — роль «парня-провинциала» и «малолетнего ублюдка» Вовки в фильме «Бумер-2».
Алеша весь был в деятельности, никогда не сидел спокойно. Наверное, не случайно он смог сыграть Вертинского. У него все задатки были, но их нужно было увидеть изначально. Я рада, что мне это удалось сделать.
Перед тем как фильм вышел в прокат, он в чате нашего класса попросил: «Ребята, когда посмотрите фильм, поделитесь своими впечатлениями, пожалуйста». Я смотрела две ночи не отрываясь. Он там даже сам пел — и делал это здорово. Алеша — талантливый человек, что и говорить. Хорошо, что его увидела режиссер. Он действительно похож на Вертинского. Меня особенно поразили его бархатные глаза.
— Я ему на двух листах написала свои впечатления, отправила. Он ответил: «Наталья Георгиевна, спасибо за хорошие слова, но, если бы не вы, ничего бы этого не было». Когда у меня плохое настроение, открываю это сообщение — и всё сразу же меняется, всё становится замечательно.
Конечно, следила за его карьерой. Одним из первых фильмов Алеши был «Кислород». Неоднозначная, сложная картина. Мы с ребятами ходили на премьерный показ (он состоялся в Иркутске 23 июля 2009 года, за неделю до выхода фильма в широкий прокат. — Прим. ред.). Смотрела его выступление на передаче у Александра Гордона. Собираю рецензии на фильмы с его участием, заметки о спектаклях.
Мне очень нравится образ Изи Майорчика, который он удивительно показал в фильме «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Хоть та роль была и не первостепенной, но очень яркой и интересной. В «Бумере» он сыграл себя. Майорчик — это вообще что-то невероятное. В «Пропавшем женихе» у него была маленькая роль, но тоже запоминающаяся.
У него есть целеустремленность. Когда Дулова сказала, что ничего хорошего из него не выйдет, он сначала говорил, что не будет больше этим заниматься, но потом решил, что докажет ей, что из него получится актер. И добился своего. На передаче у Ивана Урганта Алеша говорил, что не хотел идти в театральное, потому что «ребята не поймут», но на самом деле они поняли и порадовались за него.
«Что-то она увидела во мне такое, я даже не знаю что, и сказала: "Алексей, давайте сходим со мной в театральное училище?" Но так как я вырос в обществе людей с низкой социальной ответственностью, я ответил ей просто, так же как и сегодня говорил: "Пацаны не поймут". Тогда она сказала: "Ну ты сходи со мной, просто посмотри, что это такое". Так как я ее всегда уважал, я с ней сходил. И когда я туда зашел, я увидел людей, с которыми можно поговорить. И я остался, потому что я понял, что есть другой мир. Пацаны поняли. Я думаю, сейчас респектнут мне», — рассказал Филимонов в эфире программы «Вечерний Ургант».
Его класс был очень дружным, но время было тяжелое… Выпуск пришелся на 1996 год. Он рассказывал на передаче у Гордона: «У нас была скамейка, на которой нас всегда сидело 12–15 человек. Но со временем осталось всего несколько. Время было непростое, наркомания… Но мы, из тех, кто остался, поддерживаем связь постоянно. Это дорогого стоит. Столько времени прошло, но единая цепочка, связывающая нас, сохраняется».
В Иркутск Алексей приезжает нечасто. Этим летом приехал всего на три дня. Побыл со своими друзьями и дочкой, погостил у мамы, поехал на Байкал. Ко мне приехать не успел, но очень извинялся. Несколько лет назад он бывал в школе, встречался с моими учениками. Было очень приятно, ведь всегда интересно, когда можно дотронуться до человека, задать ему вопросы. Он им рассказывал, как добился успеха, говорил про школу, про жизнь. Для детей это был счастливый момент.
Человек, который сыграл роль Вертинского, мог бы забыть о своих корнях, но у него такое не произошло. Алеша очень нежен с матерью. У него не очень часто получается приезжать, но он всегда остается с ней на связи. Он добрый, хороший, отзывчивый, внимательный. Еще, я думаю, Алеша скромный. Это было видно по программе у Урганта. Даже те развязные движения, которые он демонстрировал, были от скромности. Наверное, это напускное.
Кто-то из ребят обронил: «Ну, теперь Лешка зазнается». Это, конечно, вряд ли. Он не тот человек, который может зазнаться, но он знает себе цену. Когда он говорил, что на него смотрела актерская элита, он не был подобострастен. Да, порадовался, но не более. Мне в нём это очень нравится. У него хороший сибирский характер.
У него такое обаяние, против которого сложно пойти. Алексей рассказывал, что опоздал на пробы «Вертинского», тем не менее Авдотья Смирнова (режиссер картины. — Прим. ред.) увидела в нём человека, который сможет сыграть эту роль. И не только сыграть, но и спеть. Ведь Вертинский — это песни, это жесты, это любовь, это родина.
Музыкально-биографический сериал посвящен жизни и творчеству русского шансонье Александра Вертинского. Жизнь артиста рассказана через его главные песни: каждая из серий построена как обширный пролог к одному из звучащих в конце номеров исполнителя.
«Сложно играть человека, который реально жил, тем более — где я, а где он. Мне было и страшно, и интересно: а смогу ли я это сделать? Потому что раньше у меня все роли были — бандиты, наркоманы, алкоголики. И вдруг — Вертинский! Я отказывался полгода, Дуня (Авдотья Смирнова. — Прим. ред.) мне всё это время звонила и говорила: "Ты будешь сниматься!" И добила всё-таки», — рассказывал Филимонов в интервью РИА Новости.
Алексей не играл — он жил. Есть два момента в фильме, которые меня поразили. Первый — когда он говорил, что хочет славы. И вот когда он едет с первого концерта в костюме клоуна, весь в цветах, с такой самодовольной улыбкой… Настолько это было замечательно! Он сумел передать удовольствие. Когда Алеша был чему-то рад, у него всегда была такая же улыбка.
Второй момент — когда расстреливали юнкеров. Алеша показал столько скорби, столько беды… Это всё было искренне. Он не играл — он жил.
Неподдельная искренность дает ему возможность быть успешным.
— Алексей получил такую роль, которая с ним останется на всю жизнь. Думаю, это будет фильм года. Меня поразил в нём не только Вертинский, но и эпоха. Смирновой очень хорошо удалось показать эпоху и то, как вместе с ней жил и менялся Вертинский.
Надеюсь, что эта роль для моего ученика не станет последней, ведь бывает так, что человек получает эпохальную роль, а потом не может из-за нее пройти к другим. Но я думаю, что у Леши это получится. Хотелось бы, чтобы дальше были не менее значимые и столь же успешные роли. Я уверена, что он сумеет пройти через медные трубы.