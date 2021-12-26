«Пацаны не поймут». Стать артистом Алексея Филимонова, звезду сериала «Вертинский», заставила любимая учительница

Наш разговор с Натальей Георгиевной проходит в школе № 1, в самом центре Иркутска, почти на набережной реки Ангары. Здесь Наталья Гаврилова работает учителем русского языка и литературы уже 35 лет. Она выпустила во взрослую жизнь семь классов, выпуск Алексея Филимонова пришелся на непростой 1996 год.



— В школе Леша был одновременно необыкновенный и обыкновенный. Такой маленький, верткий, хитренький, умненький, всегда умел выйти из любого положения.



Когда подошло время оканчивать школу (у нас была девятилетка), ему нужно было выбирать: либо пойти в другую школу, либо в ПТУ. Получилось так, что можно было пойти только в какие-то индустриальные техникумы. Но это не для него, он творческая личность.



Мне захотелось пойти с ним в театральное училище. Предложила папе и маме, но они посмеялись. Хотя его родители и сами были творческими людьми: папа Алеши умел петь и танцевать, мама пишет стихи…



Перед каждым выпуском я пишу детям небольшие рассказы о том, какими я их вижу в будущем. Леше я написала, что он будет играть, а его мама — плакать от радости. Всё в итоге сбылось. Папа смеялся, говорил: «О чём речь, зачем это вообще нужно?» Но уверена, что сейчас бы он гордился сыном. Мама счастлива из-за успехов ребенка, из-за того, что он хороший и добрый человек. Большая заслуга в этом — родителей.

