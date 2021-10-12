Художники нашли руины старого элеватора на Фабричной — посмотрите, во что они превратили бетонные блоки

В Новосибирске в Заельцовском районе фотографы и художники создали новое арт-пространство — они нанесли множество граффити на бетонных блоках старого элеватора.

Место для будущей площадки недалеко от улицы Фабричной обнаружил фотограф Артур Галушкин. Он несколько лет ездит по Новосибирску и ищет интересные места. Про самые живописные места, снятые Артуром, мы писали летом этого года.

— Я искал крутые места, но всегда мечтал создавать их самостоятельно, делать из чего-то обычного — эффектное. Эта идея развивалась, и в один момент мне встретились люди со схожими идеями и ценностями. Около года назад я случайно забрел на локацию с огромными бетонными блоками, которые навалены друг на друга, — они образуют очень крутые геометрические пространства. Здесь и огромные пустоты между холодными бетонными стенами, и узкие лабиринты. Тогда я не придал этой локации особого значения: мы просто пофотографировались, я рассказал о нем в блоге, и разошлись, — рассказал НГС Артур.