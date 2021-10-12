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Художники нашли руины старого элеватора на Фабричной — посмотрите, во что они превратили бетонные блоки

Компания художников сделала более 40 граффити

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Художники в основном работали ночью

Художники в основном работали ночью

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Новосибирские молодые художники сделали новое арт-пространство из бетонных блоков

В Новосибирске в Заельцовском районе фотографы и художники создали новое арт-пространство — они нанесли множество граффити на бетонных блоках старого элеватора.

Место для будущей площадки недалеко от улицы Фабричной обнаружил фотограф Артур Галушкин. Он несколько лет ездит по Новосибирску и ищет интересные места. Про самые живописные места, снятые Артуром, мы писали летом этого года.

— Я искал крутые места, но всегда мечтал создавать их самостоятельно, делать из чего-то обычного — эффектное. Эта идея развивалась, и в один момент мне встретились люди со схожими идеями и ценностями. Около года назад я случайно забрел на локацию с огромными бетонными блоками, которые навалены друг на друга, — они образуют очень крутые геометрические пространства. Здесь и огромные пустоты между холодными бетонными стенами, и узкие лабиринты. Тогда я не придал этой локации особого значения: мы просто пофотографировались, я рассказал о нем в блоге, и разошлись, — рассказал НГС Артур.

Создатели площадки не обращали внимания на погоду и работали в дождь и снег

Создатели площадки не обращали внимания на погоду и работали в дождь и снег

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Решение использовать бетонные блоки как собственную локацию пришло быстро. Артур и его друзья разработали концепцию и принялись за дело. Работали они в основном по ночам.

— Мы стали узнавать про место: раньше здесь стоял элеватор, здание которого как раз состояло из блоков. В 2014 году здание разобрали, а блоки оставили на площадке. С того времени их никто не трогает и не планирует трогать. Сейчас эта территория принадлежит крупному застройщику, который возводит здания на Фабричке, — рассказал Артур.

Компания художников встречалась вечерами на пару часов на протяжении месяца около <nobr class="_">7 раз</nobr>

Компания художников встречалась вечерами на пару часов на протяжении месяца около 7 раз

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Артур также приводит в пример генплан города, в котором прописано о развитии Михайловской набережной. Земля, на которой расположены бетонные блоки, также попадает под развитие. Артур и его команда надеются, что их арт-пространство впишется в планы мэрии.

Одна из художниц, Мария Рогозина, рассказала, что все художники создают свои полотна, с разными стилями.

— Когда мне предложили порисовать на блоках — я была очень рада, что у меня появилась возможность демонстрировать свое виденье в таком масштабе и формате. Мистичность локации вызывает непривычные ощущения в процессе творения. Все художники, которые принимают участие в процессе, создают нечто по-своему, каждая работа особенная и живет своей жизнью. Это место уникально своей атмосферой, — рассказала девушка.

Художники уже нарисовали больше 40 блоков. Авторы сравнивают это с 40 полноценными картинами

Художники уже нарисовали больше 40 блоков. Авторы сравнивают это с 40 полноценными картинами

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Бетонные блоки находятся недалеко от улицы Фабричной

Бетонные блоки находятся недалеко от улицы Фабричной

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Художники и фотографы хотят, чтобы их место посещало как можно больше людей

Художники и фотографы хотят, чтобы их место посещало как можно больше людей

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В сентябре в Новосибирске прошел фестиваль современного искусства «48 часов». Корреспондент НГС побывал на нескольких интересных площадках фестиваля, хотя это было сложно сделать: точек, где что-то происходило, насчитывалось около пятидесяти.

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артхудожникипространство
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