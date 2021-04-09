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Умер рэпер DMX

Несколько дней назад он попал в больницу из-за передозировки

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Рэперу было 50 лет

Рэперу было 50 лет

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Скончался американский рэпер DMX, ему было 50 лет. Об этом сообщают западные СМИ со ссылкой на семью музыканта. Несколько дней назад DMX попал в больницу из-за передозировки наркотиками. Врачи отмечали, что состояние его тяжелое, он может не выжить.

DMX долгое время боролся с наркозависимостью и не раз проходил реабилитацию.

О дате прощания будет объявлено позже.

DMX, он же Эрл Сииммонс — автор хитов Party Up, Dogs Out, X Gon' Give It To Ya. Снялся в нескольких фильмах «Ромео должен умереть», «От колыбели до могилы», «Тьма на окраине города» и «Никогда не умирай в одиночку». Первый опубликованный трек DMX «Born Loser» прозвучал на радио в 1992 году. Шесть его альбомов подряд дебютировали на первой строчке хит-парада Billboard 200.

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