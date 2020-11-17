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Умер режиссер Роман Виктюк

Ему было 84 года

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В октябре стало известно, что режиссер госпитализирован с коронавирусом

В октябре стало известно, что режиссер госпитализирован с коронавирусом

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Режиссер, народный артист Российской Федерации Роман Виктюк умер сегодня на 85-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что режиссер госпитализирован с коронавирусом.

— Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня, — цитирует агентство представителя дирекции московского Театра Романа Виктюка.

Роман Григорьевич родился 28 октября 1936 года во Львове в семье учителей. Первые спектакли он ставил еще в школе, после нее поступил в ГИТИС на актерский факультет. После окончания института в 1956 году вернулся в родной город, где стал работать в Театре юного зрителя. Вскоре увлекся режиссурой и начал ставить спектакли самостоятельно. Одной из первых работ режиссера становится спектакль «Все это не так просто», премьера которого проходит на сцене Львовского ТЮЗа в 1965 году.

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В 1968–1969 годах Роман Григорьевич работает с труппой Калининского ТЮЗа, с 1970 по 1974 — ведущий режиссер Русского драматического театра в Литве. В 1975 году Виктюк начинает ставить спектакли в Театре Моссовета и МХАТе, позже становится режиссером нескольких телеспектаклей на Центральном телевидении. В 1988 году в театре «Сатирикон» выходят знаменитые «Служанки» Жана Жене с Константином Райкиным, Николаем Добрыниным, Александром Зуевым и Сергеем Зарубиным.

В 1991 году спектаклем «М. Баттерфляй» Виктюк открывает свою антрепризу «Театр Романа Виктюка», становится ее художественным руководителем. Всего на счету режиссера более 250 спектаклей.

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режиссер театраРоман Виктюк
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